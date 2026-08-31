Él es Carlos Saavedra, el mánager detrás del histórico salto de Fonseca a El Campín

Carlos Saavedra ha construido gran parte de su trayectoria detrás de algunos de los proyectos más importantes de la música y el entretenimiento colombiano. Como manager artístico, productor y ejecutivo, lleva más de dos décadas trabajando en la creación y desarrollo de espectáculos que han llevado a artistas nacionales a escenarios de más de veinte países.

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En la actualidad, Saavedra está detrás de uno de los anuncios cruciales de la industria del entretenimiento en vivo en Colombia: el primer concierto de Fonseca en el Estadio El Campín de Bogotá.

El espectáculo marcará el inicio del Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour, una nueva etapa en la carrera del cantante y en su proyección internacional.

La historia de Saavedra en la industria musical comenzó a principios de los años 2000 en Wide Vision, la compañía liderada por Patricia Téllez, reconocida por su trabajo como mánager de Shakira y por ser una de las figuras que contribuyó a profesionalizar la industria musical en Colombia.

Carlos Saavedra, mánager de Fonseca. Foto: Paola España Press

Durante esa etapa, Saavedra se formó en la dirección administrativa de espectáculos de gran formato y participó en producciones de artistas como Shakira, Luis Miguel y Franco de Vita. Entre ellas estuvieron el Tour de la Mangosta en Bogotá y el Tour 33 de Luis Miguel, que llegó a Bogotá, Medellín y Cali.

Esa experiencia marcó el rumbo de su carrera y le dejó una idea que ha acompañado su trabajo desde entonces: detrás de cada gran espectáculo existe una compleja estructura financiera, operativa y estratégica, tan importante como la propuesta artística que finalmente llega al escenario.

El empresario detrás del artista

Tras el fallecimiento de Patricia Téllez, Saavedra y Felipe Jaramillo asumieron el reto de continuar el trabajo que venían desarrollando junto a Fonseca. En 2005 fundaron 10 Music y, desde 2013, Saavedra se desempeña como gerente general de 10 Audio S.A.S., una empresa especializada en producción técnica, booking y management artístico.

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Los resultados de su trabajo se reflejan en las giras internacionales de Fonseca. El Tropicalia Tour llegó a 22 países y realizó 52 conciertos; el Viajante Tour recorrió 21 países con 85 presentaciones; el Gratitud Tour pasó por más de 15 países; y el Conexión Tour llevó la música del artista a más de 19 territorios.

A estas experiencias se suman proyectos especiales que exploraron nuevas propuestas musicales, como Fonseca Sinfónico, Pazcífico Sinfónico y Sinfónico Tejiendo la Paz.

Paralelamente, Saavedra ha participado en la producción en Colombia de conciertos de artistas como:

Gustavo Cerati

Miguel Bosé

Ana Torroja

Andrés Cepeda

Silvestre Dangond

Jorge Celedón

J Balvin

Pipe Bueno

Carlos Saavedra cumplió el sueño de Fonseca de llega al estadio El Campín. Foto: Camilo Báez

El Campín, el gran reto de su carrera

El próximo proyecto de Carlos Saavedra también representa uno de los retos más importantes de su trayectoria. La producción del primer concierto de Fonseca en el Estadio El Campín llevará al artista colombiano a uno de los escenarios más emblemáticos de Bogotá e implicará una importante operación técnica, logística y comercial.

Para Saavedra, este proyecto reúne gran parte de la experiencia adquirida durante más de dos décadas en la industria del entretenimiento: la planeación estratégica, la organización financiera, el liderazgo de grandes equipos y la producción de espectáculos de gran formato.

El concierto también marcará el inicio del Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour, la nueva gira internacional de Fonseca. Bogotá será el punto de partida de una serie de presentaciones con las que el cantante buscará continuar fortaleciendo su presencia en los países donde ha consolidado una audiencia durante más de veinte años.