In Memoriam

El legendario músico Rubén “Negro” Rada muere a los 83 años: adiós a un genio del Río de la Plata

De origen humilde, el ícono uruguayo se preciaba de una larga trayectoria que empezó en bares y barcos “por todo el mundo”. Palabras sobre su huella artística y algunas de sus canciones emblemáticas.

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Redacción Arcadia
27 de agosto de 2026 a las 2:41 p. m.
El músico y compositor uruguayo Rubén Rada forjó una identidad musical distintiva al fusionar el candombe con géneros como el rock y el jazz.
El músico y compositor uruguayo Rubén Rada forjó una identidad musical distintiva al fusionar el candombe con géneros como el rock y el jazz. Foto: AFP

El popular músico y compositor uruguayo Rubén Rada murió a los 83 años a causa de una neumonía, anunció la familia del artista que fusionó el candombe con el rock y el jazz.

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El “Negro Rada” traspasó la industria de la música para convertirse en un ícono de la cultura del Río de la Plata y referente de la comunidad afro de su país. Lanzó más de 40 discos y en 2011 recibió un Premio Grammy a la Excelencia Musical.

“Se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”, señala el anuncio firmado por la “Familia Rada” y difundido en redes sociales.

El versátil percusionista, cantante, compositor y actor inició como músico profesional con el grupo El Kinto. Luego redefinió la música local como integrante de Tótem, la banda emblemática en la historia de la música uruguaya que fusionaba elementos del rock and roll, música latina y candombe.

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“Loco de amor”, grabada junto al grupo español Ketama en 1998 y “Muriendo de Plena”, en el 2000, fueron sus mayores éxitos en el mercado de la música latina. En 2025 lanzó su último álbum de estudio.

De origen humilde, se preciaba de su larga trayectoria que empezó en bares y barcos “por todo el mundo”, según contó en una entrevista con la AFP en 2011. También he “cantado, mal, en inglés, mal en portugués, con muchos músicos, creado fusiones... he hecho de todo”, aseguró en vida.

Su muerte provocó una catarata de mensajes de despedida en redes sociales. “Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música” (...) ¡Dios, cómo lo voy a extrañar!“, publicó el músico argentino Fito Páez en Instagram.

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El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, celebró la vida de “un genio” y decretó duelo oficial el jueves, cuando los restos del artista serán velados en el Palacio Legislativo, en Montevideo.

Pero el homenaje del público comenzó el mismo miércoles cuando se anunció su partida, con las cerca de mil personas que se reunieron espontáneamente a tocar el tambor y celebrar su legado en una calle del Barrio Sur, epicentro de la cultura del candombe en Montevideo.

“Rada siempre reivindicó las raíces afro y nos representó en todo el mundo, (estoy) más que agradecido y orgulloso de eso”, dijo al respecto el músico John Fleitas, de 48 años.

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*Información de AFP.