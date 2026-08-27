Ya se sabe que cuando se habla de algo no convencional, este evento no “echa humo”. Por dos años, su promesa de romper moldes ofreciendo experiencias impensadas, reales y transformadoras ha sido cumplida con creces, y eso mismo se plantea en esta venidera tercera edición de 2026, que tendrá lugar del 11 de septiembre al 11 de diciembre. Una vez más, el Festival NO CONVENCIONAL ocupará distintos espacios de Bogotá con música, cine, danza, performance e instalaciones.

Esta llega bajo el lema Espectáculos atípicos en tiempos inesperados (un cambio frente al anterior Espectáculos atípicos en lugares inesperados, esta vez, NO CONVENCIONAL pone la mirada en obras creadas en distintos momentos y en las nuevas formas en que pueden encontrarse con el público de hoy.

Lo acogerán Proyecto Kinder, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Planetario de Bogotá, el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, Compensar y los Columbarios del Cementerio Central.

“Durante las dos primeras ediciones quisimos preguntarnos dónde podía suceder un espectáculo y llevamos obras a lugares inesperados. Este año quisimos darle la vuelta a esa idea y preguntarnos por el tiempo: cómo lo percibimos, cómo lo atravesamos y, sobre todo, cómo podemos compartirlo. Vivimos tiempos inesperados, y quizás el arte pueda ayudarnos a construir, aunque sea por un instante, un tiempo común”, explica Santiago Gardeazábal, director artístico del evento.

Con dirección artística de Santiago Gardeazábal y la participación de Martín Bauer, creador del Festival NO Convencional Buenos Aires, la edición 2026 reúne a artistas colombianos e internacionales bajo la producción general de Nova et Vetera. Foto: Nova Et Vetera

Como adelanto de la programación, a revelarse el 12 de septiembre, el festival reveló algunos de los encuentros que marcarán su entrega en 2026, en la que será su tercera edición.

Algunos eventos clave de esta edición venidera

Cuando termina la fiesta: una sesión de escucha de Stockhausen

El 11 de septiembre, cuando la fiesta en Kinder empiece a apagarse y se acerque el amanecer, la sala CRTR del club recibirá una sesión de escucha dedicada a Stimmung, una de las obras vocales más representativas de Karlheinz Stockhausen.

Proyecto Kinder - Foto: Proyecto Kinder, vía No Convencional / A.P.I.

Compuesta en 1968 para seis voces amplificadas, Stimmung dura aproximadamente 74 minutos y se construye a partir de un único acorde de seis notas que se transforma lentamente mediante respiraciones, resonancias, cambios de timbre y patrones vocales. En esta ocasión, la obra será escuchada cuando termine la noche de fiesta y el espacio comience a vaciarse, convirtiendo el cierre de la noche en un momento de escucha que acompaña el paso hacia el amanecer.

La fecha coincide además con los 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, un acontecimiento relacionado con una de las declaraciones más polémicas de Stockhausen. La coincidencia se suma a la reflexión de esta edición sobre obras creadas en otros momentos y la manera en que vuelven a encontrarse con el presente.

Una ópera de cinco horas en la que se puede entrar, salir y volver

Uno de los grandes acontecimientos de esta edición será Einstein on the Beach, de Philip Glass y Robert Wilson, una de las obras fundamentales de la ópera contemporánea, que llega a Bogotá 50 años después de su estreno.

Con casi cinco horas de duración y sin una trama convencional, la obra está construida a partir de repeticiones, números, imágenes, textos fragmentarios y estructuras musicales que transforman la percepción del tiempo. Además, el público puede entrar y salir de la sala durante la función, una decisión que desde su estreno rompió con las reglas habituales de la ópera.

'Einstein on the Beach', producción internacional con dirección de Martín Bauer y dirección musical de Pablo Druker. Foto: Nova Et Vetera

Cincuenta años después, sus preguntas sobre la ciencia, las máquinas, los números, la velocidad y la idea de progreso adquieren nuevas resonancias en un presente marcado por la inteligencia artificial, la aceleración tecnológica y el regreso de la amenaza nuclear.

Einstein on the Beach tendrá funciones el 26 y 27 de septiembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. (Evento programado por el Idartes, en articulación con NO CONVENCIONAL).

¿Un concierto en el Planetario donde la música también se ve?

El 16 de octubre, Meridian Brothers, proyecto liderado por Eblis Álvarez, llegará al domo del Planetario de Bogotá junto a Chúpame el Dedo, su colaboración con Pedro Ojeda, y una propuesta visual del artista Mateo Rivano.

Meridian Brothers Foto: Nova Et Vetera

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Concebido especialmente para el domo, el espectáculo combinará música en vivo y proyecciones fulldome en tiempo real, llevando el universo de psicodelia tropical de Meridian Brothers (que cruza cumbia, salsa, vallenato, rock y electrónica) a un formato visual que rodeará al público desde todas las direcciones. (Coproducción entre NO CONVENCIONAL e Idartes).

Del Berlín dividido por un muro a Bogotá

El 23 de octubre, el Planetario también será escenario de Gudrun Gut, figura fundamental de la escena experimental del Berlín Occidental de los años ochenta.

En una ciudad todavía dividida por un muro, una generación de artistas creó sus propias bandas, sellos, radios, clubes y comunidades. La presentación de Gut en Bogotá recupera esa historia y la conecta con una pregunta presente en esta edición: qué hacen los artistas cuando el mundo que conocen cambia radicalmente. (evento de Idartes en articulación con NO CONVENCIONAL).

Memoria y archivo en el escenario

El 8 de octubre, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán recibirá el estreno mundial de Movimientos sociales: Giangrandi + Velandia, una colaboración entre el artista Umberto Giangrandi y el músico y compositor Edson Velandia.

Movimientos sociales: Giangrandi + Velandia. Foto: Nova Et Vetera

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La propuesta parte del archivo fotográfico de Giangrandi, incluido el material relacionado con Taller 4 Rojo y las movilizaciones sociales de los años setenta en Colombia. Las imágenes serán proyectadas e intervenidas en vivo, mientras Velandia construirá un universo sonoro que dialogará con ellas. El resultado cruza archivo, cine expandido, música e imagen en movimiento para volver a poner en circulación un capítulo de la historia social del país.

Andy Warhol convertido en cine concierto

Dean Wareham y Britta Phillips llegarán al Teatro Jorge Eliécer Gaitán con 13 Most Beautiful... Songs for Andy Warhol’s Screen Tests, un cine concierto construido a partir de los retratos fílmicos de cuatro minutos que Andy Warhol realizó a personajes de la Factory, entre ellos Lou Reed, Nico, Edie Sedgwick y Dennis Hopper.

Las películas, originalmente silenciosas, estarán acompañadas en vivo por composiciones originales de Wareham y Phillips, en una propuesta que cruza concierto, cine y la escena artística neoyorquina de los años sesenta. El proyecto fue concebido por Ben Harrison, curador del Andy Warhol Museum, y encargado conjuntamente por el museo y el Pittsburgh Cultural Trust.

Un homenaje a Beatriz González en los Columbarios

Voces para Auras Anónimas rendirá homenaje a la maestra Beatriz González (1932–2026) del 24 de septiembre al 27 de septiembre en los Columbarios del Cementerio Central en el marco de ARTBO 2026. Concebido a partir de Auras anónimas y del universo de lecturas, músicas y afectos compartido por González y Urbano Ripoll, el proyecto activa uno de los lugares fundamentales de la memoria de Bogotá como un espacio de escucha, donde voces de archivo, lecturas y música en vivo ponen en relación la obra de la artista con la historia y la carga simbólica del lugar.

Beatriz González Foto: Nova Et Vetera

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La experiencia será de cupo limitado y con inscripción previa. Los detalles sobre la inscripción y la disponibilidad de cupos serán anunciados a través de los canales oficiales de NO CONVENCIONAL.

Un escenario donde el cuerpo, la imagen y el ritual se encuentran

El 5 y 6 de noviembre, la artista colombiana Orly Anan presentará en el Teatro Colón (Centro Nacional de las Artes) Teatro para un dios sordo: Tríptico Escénico, una obra interdisciplinar de gran formato que cruza performance, imagen, vestuario, sonido y construcción de universos rituales.

La pieza se construye a partir de microescenas en las que conviven cuerpos, máscaras, acciones, música, luz y movimiento. Inspirada también en la lógica de los tableaux vivants, la obra explora formas no verbales de producir sentido y convierte la imagen, el gesto y la presencia de los cuerpos en parte de la experiencia escénica.

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La idea detrás de Espectáculos atípicos en tiempos inesperados es la de no buscar respuestas frente a la incertidumbre, sino crear encuentros capaces de alterar, aunque sea por un momento, nuestra manera habitual de percibir el tiempo, el espacio y el mundo que nos rodea.