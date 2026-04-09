2026: carrusel actualizable de conciertos en rock (y conciertos afines) a no perderse en Bogotá
La escena sigue arrojando anuncios y el calendario suma gran cantidad de eventos de interés. Aquí, ofrecemos una selección esencial de conciertos internacionales imperdibles, desde sus flyers promocionales (con mención a la despedida de La Peste).
Agenda de conciertos en un país que respira rock, mucho rock... Foto: cortesía
En un 2026 que ya ha visto enormes shows de The Hives y My Chemical Romance, de Avenged Sevenfold y Mr. Bungle, de Katatonia, Vola, Death to all y un Picnic más con Turnstile, Tom Morello y unos Deftones supremos, Bogotá y Colombia tienen aún mucho por ofrecer.
Con el anuncio del sold out de Korn en el MedPlus, se sigue ratificando esta ciudad como foco de bienvenida estridencia comunal. Por esas razón, los californianos no entrarán en el carrusel. Así como lo entendieron las casi 20.000 personas que agotaron ese show, era un concierto obligado: estos son el resto (listado actualizable).
Abril: una primera vez, un regreso, una despedida
Lzzy Hale y su banda dejaron boquiabiertos a todos en la despedida de SAbbath y Ozzy, y tocará sin dudas Perry Mason en el Royal Center, este domingo en la capital. Foto: cortesía
Con el imperdible regreso de Underworld, el Baum Festival 11, el genial colado electrónico en este carrusel, tendrá lugar en Corferias el 22 y 23 de mayo. Foto: cortesía
Junio: leyendas en primera vez
Casi un cuarto de siglo después de su último álbum y por primera vez en la historia del país, Pulp tocará en Colombia. Institución, Jarvis Cocker y su banda ofrecerán un conciertos exclusivo el 6 de junio en el Movistar Arena de Bogotá. Foto: cortesía
Julio: la Rosalía
No es rock, pero su espíritu entre transgresor y desfachatado, meten a la española en este carrusel. En julio 18 toca una segunda noche en Bogotá. Foto: cortesía
Septiembre: la raza se toma Colombia
Caifanes se toma Colombia en 2026. El 11 de septiembre toca en Cali, el 17 en Manizales y el 19 en Medellín. Foto: cortesía
Octubre: la bestia y los íconos en español
Iron Maiden sonará mejor y se sentirá más cercano que nunca en su quinta vez en la capital, en el Vive Claro, el 11 de octubre. ¿Perfecto complemento de rock al Parque? Foto: cortesía
Una despedida de altísimo kilates: La Peste dice adiós en la ciudad donde se forjó, y habrá mucho pogo pero también alta emoción. Será el 28 de noviembre en el amplio MedPlus que merece. Foto: cortesía