En un 2026 que ya ha visto enormes shows de The Hives y My Chemical Romance, de Avenged Sevenfold y Mr. Bungle, de Katatonia, Vola, Death to all y un Picnic más con Turnstile, Tom Morello y unos Deftones supremos, Bogotá y Colombia tienen aún mucho por ofrecer.

Estas son las crónicas de Rock de Semana y Arcadia

Con el anuncio del sold out de Korn en el MedPlus, se sigue ratificando esta ciudad como foco de bienvenida estridencia comunal. Por esas razón, los californianos no entrarán en el carrusel. Así como lo entendieron las casi 20.000 personas que agotaron ese show, era un concierto obligado: estos son el resto (listado actualizable).

Abril: una primera vez, un regreso, una despedida

Lzzy Hale y su banda dejaron boquiabiertos a todos en la despedida de SAbbath y Ozzy, y tocará sin dudas Perry Mason en el Royal Center, este domingo en la capital. Foto: cortesía

Mr. Bungle y Avenged Sevenfold en el Movistar Arena: generaciones distintas en diálogo rockero y éxtasis

Dream Theater con su formación original tocando a 'A Change of Seasons', ¡por favor! Este 18 de abril en Bogotá. Foto: cortesía

Rocking in the Name: Tom Morello hechizó Bogotá con geniales mosaicos de Rage y amplia paleta

El mariscal Mustaine y Megadeth vienen a despedirse con disco nuevo y un último envión de dos fechas en la ciudad. El 27 de abril aún lo quiere y puede recibir a usted. Foto: cortesía

Mayo: de rock en código portugués y electro

Portugal. The Man regresa a Bogotá con un show íntimo en su código musical particular, el próximo 7 de mayo en el Royal Center. Foto: cortesía

Estéreo Picnic XV, día 2: 31 Minutos, o el reino de marionetas; Tom Morello, o el antifascismo sonoro

Con el imperdible regreso de Underworld, el Baum Festival 11, el genial colado electrónico en este carrusel, tendrá lugar en Corferias el 22 y 23 de mayo. Foto: cortesía





Junio: leyendas en primera vez

Casi un cuarto de siglo después de su último álbum y por primera vez en la historia del país, Pulp tocará en Colombia. Institución, Jarvis Cocker y su banda ofrecerán un conciertos exclusivo el 6 de junio en el Movistar Arena de Bogotá. Foto: cortesía

Julio: la Rosalía

No es rock, pero su espíritu entre transgresor y desfachatado, meten a la española en este carrusel. En julio 18 toca una segunda noche en Bogotá. Foto: cortesía

Septiembre: la raza se toma Colombia

Caifanes se toma Colombia en 2026. El 11 de septiembre toca en Cali, el 17 en Manizales y el 19 en Medellín. Foto: cortesía

Octubre: la bestia y los íconos en español

Iron Maiden sonará mejor y se sentirá más cercano que nunca en su quinta vez en la capital, en el Vive Claro, el 11 de octubre. ¿Perfecto complemento de rock al Parque? Foto: cortesía

Death to All en Ace of Spades: un hervidero humano celebró y se estremeció con la música de Chuck Schuldiner

David Summers y el marcapasos de Marta, sin duda, pondrá a vibrar el Movistar, el 24 de octubre. Foto: cortesía

Weather Systems en Ace of Spades: la bronquitis no tumbó a Daniel Cavanagh

Don Enrique pasa por Bogotá cuantas veces le place, para fortuna de la capital, y traerá nuevas canciones de su nuevo trabajo 'De un siglo anterior', que lanza este 17 de abril. Foto: cortesía

Noviembre: mes de fuego

La vasta Opeth regresa a Bogotá, al escenario donde, en 2023, dio un concierto insuperable. Algo es cierto, no estarán por debajo de ese reto. Foto: cortesía

Katatonia en Capital Live: la banda que hace día de la noche regresó para agitar espíritus en Bogotá

Gorillaz, con Damon Albarn a la cabeza, regresa a Bogotá con nuevas canciones y sus muchísimos himnos. Tocará por primera vez en el MedPlus, el 17 de noviembre. Foto: cortesía

My Chemical Romance y The Hives en el Vive Claro, o el poder liberador de gritar que no estamos “okay”