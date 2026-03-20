El tiempo y las maneras en las que vuela son hechos muy, muy relativos. Eso probó Tom Morello anoche en Bogotá. Tocó 1 hora y 15 minutos anoche en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en su primera vez trayendo su música a este país, y nadie quedó insatisfecho. Nadie pidió más.

El tiempo vuela cuando se está pasando muy bien... Foto: Mava Villamizar / cortesía Páramo Presenta

Tom Morello habla con Arcadia antes de su visita a Colombia: “Vamos a darlo todo allá, han sido muy pacientes”

El toque se sintió como lo que fue: un momento histórico, en el que un integrante esencial y arquitecto del sonido de RATM, Audioslave, Prophets of Rage y un propio recorrido experimental que incluye múltiples colaboraciones con talentos jóvenes, trajo esas décadas de música y las desplegó por medio de un mosaico rockero maravillosamente hilvanado.

El concierto se sintió abarcador y amplio en su paleta de sonidos y dinámicas. En el centro, la carrera brillante de este guitarrista nacido en Nueva York, criado en Chicago, desde Los Ángeles catapultado a la inmortalidad con Rage Against the Machine e indetenible desde entonces como vehículo de un mensaje antifascista.

Tom Morello y su Freedom Fighter Orchestra en el Teatro JEG, el 19 de marzo en Bogotá. Foto: Mava Villamizar / cortesía Páramo Presenta

A las 8:15 de la noche, sus tres músicos de apoyo (conforman su “Freedom Fighter Orchestra ”) y Tom Morello asumieron el escenario, y empezaron lanzando los sonidos de “Everything Burns” (que compuso con Beartooth) y de “Soldier in the Army of Love” (compuesta con su hijo Roman), demostrando el poder de sus nuevas descargas desde temprano.

Luego, a lo largo de la noche, el músico fue probando lo que le prometió al público colombiano en la entrevista que le dio a Arcadia, tocando música de todas sus etapas: canciones de sus bandas más conocidas y de las desconocidas también, así como homenajes a músicos que lo formaron, como John Lennon, Bruce Springsteen y la banda Kiss. (Puede ver aquí el setlist).

De su repertorio profundo compartió con Colombia una canción que no había tocado en sus otros conciertos, “Rat Race”, que compuso en 1981 con Adam Jones (hoy de Tool). Solo pensar que de esa unión salieron dos bandas estratosféricas no deja de emocionar.

¡Puño arriba! Antifascismo presente anoche en el JEG. Foto: Mava Villamizar / cortesía Páramo Presenta

Y claro, en lo que respecta las canciones de Rage Against the Machine, repasarlas enteras sin las lacerantes letras y voz de Zack e la Rocha es complejo, por lo cual el músico opta por darle protagonismo a los riffs en mosaicos irresistibles, en un trabajo de edición crujiente y hermoso que juntó material de sus tres discos de estudio. El primero incluyó “Testify”, “Take the Power Back”, “Freedom” y el riff final y demoledor de “Snakecharmer” (en la que fue hermosa sorpresa).

En el segundo, escuchar el inicio de “Bombtrack” nos puso a muchos la piel de gallina, y no fue la única vez. Solo en ese mosaico extraordinario también hilvanó riffs de “Know Your Enemy”, “Bulls on Parade”, “Guerilla Radio”, “Sleep Now in the Fire”, “Bullet in the Head” y “Cochise”. ¡Qué nivel!

Cubrió bien la base de cantar a Cornell y acompañar a la audiencia en ese canto herido y precioso. Foto: Mava Villamizar / cortesía Páramo Presenta

Luego de esa tanda brava, la imagen de Chris Cornell apareció en el fondo del JEG, y en su honor sonó “Like a Stone”, quizá la canción más representativa de Audioslave. Escucharla fue supremamente catártico y quizá lo fue más cantar junto con el resto de presentes esos versos, ese coro, y volar con ese inmenso solo que llena de alma y vacío el espacio.

“La historia no sucede, la hacemos”, Tom Morello, ex Rage Against the Machine, sobre su legado musical y social

El pedazo de música más significativo de la noche se conjuró cuando Morello y su banda tocaron “The Ghost of Tom Joad” de Bruce Sprinsgteen. Si bien RATM le hizo un cover supremo a esa canción, aquí Tom optó por rendir homenaje a la versión de el Boss, sumando apenas unos toques suyos para hacerla inolvidable, trascendental.

En ese orden, también emocionaron canciones propias con mero mensaje como “One Man Revolution”, una pieza como “Keep Going” (muy folk y stomp, oxigenando la dinámica del show). Y claro, otras piezas exaltaron su guitarra como laboratorio de experimento como “Cato Stedman & Neptune Frost” y la fantástica “Secretariat”. En ciertos apartes, Morello evocó influencias, el tumbado de Led Zeppelin y Jimmy Page, el alma de David Gilmour, y más. Las lleva en la piel y fuimos afortunados de percibirlas en sus ondas sonoras...

Tom Morello y su Freedom Fighter Orchestra en el Teatro JEG, el 19 de marzo en Bogotá. Foto: Mava Villamizar / cortesía Páramo Presenta

Y tenía que llegar, y llegó el momento... Morello despistó al público diciendo que tocaría una canción folclórica colombiana, y cuando algunos alcanzamos a pensar que soltaría “La Piragua” (ja), desató Killing in the Name para el júbilo de la gente, que se encargó de cantarla, supliendo al irremplazable Zack, la saltó y se despelucó en total liberación. ¿'Now you do what they told ya’ o ‘Ké te *hupo la *hocha’? A veces se cantó un verso, a veces el otro, y en Colombia así debía ser. La canción ha sido himno, mito, chiste popular y representó el más alto éxtasis. Y sí, entonar en grito comunal “Fuck You I Won’t Do What You Tell Me” es algo que nadie olvidará jamás.

De padre e hijos...

Cuando hablamos con él, Morello aseguró que al terminar la charla iría al colegio de su hijo Roman a hacer parte de las actividades de conmemoración del mes de la historia negra. Es un padre activo, y ese importante rasgo parece aplicar también a muchos de sus seguidores, que en sus 30s, 40s y 50s se hicieron presentes en el teatro JEG de la mano de sus pequeños.

Morello se convirtió anoche en una memoria compartida entre padres e hijos... Foto: Travis Shinn

Morello, orgulloso progenitor de un hijo que rockea tanto como él (y cree mejor guitarrista que él, a los 14 años), se convirtió anoche en un legado a compartir en familia. Y ojalá en unos años veamos el efecto que tuvo en varios de estos enanos (que gozaron y mucho) ver a ese loco de la cachucha y guitarra irrepetible, que hace solos con el cable, toca un rato con los dientes y conjura sonidos únicos mientras lanza mensajes con su guitarra...

Notas de concierto

*No es un dato menor que Tom Morello tocará por segunda vez en Colombia este sábado 21 de marzo en el XV Festival Estéreo Picnic. A esta tribuna no le cabe duda de que aprovechando el vasto sonido del festival (una de las características que más le apreciamos), la música de Morello se proyectará aún más (si bien, con un setlist levemente más corto). El evento abre hoy sus puertas al público, con toques de The Warning y el retorno del huracán llamado Tursntile, entre muchos otros actos musicales de peso en varios géneros.

Tom y su Freedom Fighter Orchestra cumplen de sobra. Igual, podemos soñar con un improbable retorno de RATM... Foto: GETTY IMAGES

Festival Estéreo Picnic: hitos de un evento resonante y sin igual que cumple XV ediciones

*¿Oportunidad perdida? Lo vimos en Chile y Argentina rendir tributo a organizaciones civiles y sociales de resistencia y sabemos que en Colombia hay oportunidad para elevar a resistencias más presentes que la de Simón Bolívar. Por ejemplo, las madres MAFAPO, dolientes pero llenas de resistencia... Del otro lado, es un hecho que lo que ayer recibió Bogotá fue una avalancha musical, un toque inolvidable (que también dejó en claro que un concierto de Rage Against the Machine simplemente sería demasiada experiencia; y mientras sigan vivos, se vale soñar).