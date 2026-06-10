Actor de ‘¿Y dónde están las rubias?’ adelanta noticias sobre la secuela de la cinta y emociona a sus fans

La posibilidad de ver una secuela de la icónica película ‘¿Y dónde están las rubias?’ (White Chicks, por su título en inglés) parece estar más cerca que nunca. Todo indica que los hermanos Shawn y Marlon Wayans, responsables de una de las comedias más exitosas y recordadas de los años 2000, ya contemplan distintos caminos para las hermanas Wilson.

Aunque el proyecto aún no cuenta con luz verde oficial ni una fecha de producción confirmada, las recientes declaraciones de uno de los protagonistas sugieren que la idea está siendo analizada con más seriedad que nunca.

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Las pistas más recientes del proyecto llegaron a través de una entrevista que Marlon Wayans concedió a Variety. Durante la conversación, el actor habló sobre varios proyectos de su carrera y aprovechó para actualizar el estado de la posible secuela de la icónica comedia.

Según explicó, él y su hermano Shawn han estado intercambiando ideas sobre distintos escenarios para la historia. Una de las propuestas que más ha llamado la atención contempla trasladar la acción a Mar-a-Lago, el exclusivo club privado ubicado en Florida que suele ser escenario de reuniones de figuras políticas, empresarios y celebridades.

“¡No es una mala idea! Acabo de tener esa conversación con mi hermano mayor y al principio la rechacé”, comentó Wayans, y añadió: “White Chicks puede ir a cualquier lugar, pero Mar-a-Lago y Florida definitivamente serían un lugar divertido para que eso ocurra y ver a nuestras chicas en ese mundo”.

Estas declaraciones rápidamente llamaron la atención de los fanáticos de la cinta, ya que representan uno de los primeros indicios públicos del interés que hay entre los hermanos Wayans para, probablemente, hacer realidad este proyecto.

Hasta ahora, la mayoría de sus comentarios se limitaban a expresar interés en regresar a los personajes, pero sin ofrecer detalles concretos sobre posibles historias.

De hecho, Marlon también sugirió que existen otras alternativas sobre la mesa, como la opción de hacer una película ambientada en la temporada decembrina bajo el título tentativo A Very White Chicks Christmas.

“Quiero hacer A Very White Chicks Christmas. Tengo una idea diferente, pero estamos conversando. Y encontraremos el lugar adecuado para ponerlas”, añadió durante la misma entrevista.

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Para el actor, uno de los mayores atractivos de las hermanas Wilson es precisamente su versatilidad. En su opinión, los personajes pueden ser trasladados prácticamente a cualquier situación y seguir funcionando como fuente de comedia.

“Las White Chicks son como Madea: puedes enviarlas al espacio y serán graciosas”, expresó el actor, dejando claro que considera que el potencial de la franquicia sigue siendo enorme incluso después de tantos años.