Desde su debut en la televisión estadounidense en 1969, Scooby-Doo sigue más vigente que nunca. El gran danés parlante y su grupo de jóvenes detectives se han convertido en un fenómeno cultural capaz de atravesar generaciones. Ahora, Netflix apuesta por reinventar ese universo con una propuesta inédita: una serie live-action en la que Scooby-Doo será representado como un perro real.

La plataforma de streaming confirmó esta semana los primeros detalles de Scooby-Doo: El origen, una producción que actualmente se encuentra en rodaje en Atlanta, Georgia, y que llegará a nivel mundial en 2027. La noticia estuvo acompañada por la revelación de la nueva apariencia del célebre canino, marcando un momento histórico para la franquicia creada por Hanna-Barbera.

Según lo revelado por Netflix, la serie funcionará como una historia de origen de Mystery Inc., el grupo conformado por Scooby-Doo, Shaggy Rogers, Daphne Blake, Velma Dinkley y Fred Jones.

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La trama se desarrollará durante el último verano en un campamento juvenil, cuando Shaggy y Daphne se vean involucrados en un inquietante caso sobrenatural relacionado con un cachorro gran danés perdido que podría haber sido testigo de un misterioso crimen.

A ellos se unirán Velma, descrita como una joven científica pragmática, y Fred, el atractivo chico nuevo del lugar. Juntos intentarán resolver un enigma que amenaza con sacar a la luz secretos ocultos y poner a prueba los lazos que terminarán convirtiéndolos en el equipo de investigadores más famoso de la cultura popular.

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La producción contará con un elenco juvenil encabezado por Mckenna Grace como Daphne Blake, Tanner Hagen como Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley y Maxwell Jenkins como Fred Jones. También participará el actor Paul Walter Hauser, aunque Netflix aún no ha revelado detalles específicos sobre su personaje.

Un perro real para una leyenda de la animación

Scooby-Doo: Origins, se encuentra actualmente en producción en Atlanta, Georgia, y se estrenará a nivel mundial en Netflix en 2027. Foto: STEVE DIETL/NETFLIX

Uno de los aspectos más comentados del anuncio es la decisión de representar a Scooby-Doo como un perro real. Aunque la franquicia ya había tenido adaptaciones live-action en el pasado, incluyendo las películas cinematográficas estrenadas en 2002 y 2004, el personaje siempre había sido recreado mediante animación digital.

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La nueva serie marcará la primera vez en que el famoso gran danés aparezca físicamente como un perro real dentro de una producción de acción real. La decisión busca ofrecer una visión más cercana y contemporánea del personaje sin perder la esencia que lo convirtió en uno de los animales más queridos de la televisión.

Netflix revela quiénes serán Shaggy, Daphne y Fred en la nueva serie de Scooby-Doo." Foto: x

Scooby-Doo: El origen estará liderada por los showrunners y productores ejecutivos Josh Appelbaum y Scott Rosenberg, integrantes de Midnight Radio, compañía responsable de proyectos como Alta fidelidad y vinculada a producciones cinematográficas de gran alcance como Jumanji, Venom y Misión: Imposible – Protocolo Fantasma.

La serie también contará con la producción ejecutiva de Greg Berlanti, una de las figuras más influyentes de la televisión contemporánea gracias a títulos como You y múltiples adaptaciones de superhéroes para la pantalla chica. La dirección del primer episodio estará a cargo de Toby Haynes.