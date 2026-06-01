¿Qué ver del 1 al 7 de junio? Los mejores estrenos en Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max

Junio comienza con una importante renovación en los catálogos de las principales plataformas de streaming. Durante la primera semana del mes llegarán nuevas series, películas y documentales para quienes buscan opciones de entretenimiento en casa.

La oferta de nuevas opciones está bastante variada, pues se integrarán producciones basadas en hechos reales hasta comedias, animación y títulos familiares.

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Netflix

La plataforma tendrá uno de los calendarios más movidos de la semana, con estrenos prácticamente todos los días.

1 de junio: Milky Subway: The Galactic Limited Express, una aventura animada de ciencia ficción que transporta a los espectadores a un viaje espacial lleno de fantasía.

3 de junio: Michael Jackson: El veredicto, serie documental que aborda algunos de los procesos judiciales más polémicos relacionados con la vida del legendario cantante estadounidense.

4 de junio:

El testigo (serie)

(serie) El asesinato de Rachel Nickell (documental)

(documental) Poldi (documental)

(documental) ¡Ay, mamá! (película)

5 de junio:

La desconocida

México 86

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Disney+

Disney+ combinará estrenos para adultos y producciones pensadas para toda la familia.

1 de junio: Doctors of the Edge, serie centrada en profesionales de la salud que enfrentan desafíos médicos en escenarios complejos y poco convencionales.

2 de junio: No aptos para el trabajo, comedia que explora las situaciones más incómodas y divertidas del entorno laboral.

3 de junio: Hoppers, película familiar que figura entre las principales apuestas de la plataforma para este mes.

7 de junio: Best of the World, nueva serie que mezcla aventura, emociones y experiencias de crecimiento personal.

Prime Video

Amazon Prime Video tendrá menos estrenos que otras plataformas, pero con propuestas dirigidas a quienes disfrutan de las historias dramáticas y los misterios familiares.

5 de junio: La asistenta, película que sigue una historia marcada por conflictos personales, secretos y relaciones complejas.

6 de junio: La casa de la playa, producción ambientada en un entorno costero donde el misterio y los problemas familiares serán protagonistas.

HBO Max

La plataforma apostará por documentales, cine y algunos títulos reconocidos por varias generaciones.

2 de junio:

Traedme a los guapos (serie documental).

(serie documental). Linterna verde (película).

4 de junio: Tres adioses, película que se suma a las novedades cinematográficas de la semana.

5 de junio: Los Topuria, serie documental centrada en la historia de una de las familias más reconocidas dentro del mundo de las artes marciales mixtas.

6 de junio: