Estrenos en Netflix que llegarán en la primera semana de junio para conquistar a los suscriptores

Netflix viene con todo para la primera semana de junio: entre el 1 y el 7 llegan varios estrenos a la plataforma.

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Y es que la compañía no para de mover su catálogo. Series, películas y hasta realities hacen parte de lo que se viene, así que hay para todos los gustos: tanto para los que se sientan a ver episodio tras episodio sin parar, como para los que solo quieren algo rápido y entretenido para el rato libre.

Con esta jugada, Netflix sigue en la pelea por mantenerse relevante en un mercado del entretenimiento digital que cada vez tiene más competencia.

Qué ver en Netflix hoy martes 24 de febrero Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

Estrenos en Netflix en la primera semana de junio

Roast de gallos (3 de junio)

Un grupo de comediantes y los jugadores franceses que ganaron la Copa del Mundo en 1998 y 2018 se enfrentan en un dueño cómico sin filtros presentado por Paul de Saint Sernin.

Michael Jackson: el veredicto (3 de junio)

Este documental exhaustivo analiza el juicio de Michael Jackson y su complejo legado, con testimonios de figuras centrales que presenciaron el proceso legal dentro del juzgado.

Risa y la cabina de viento (3 de junio)

Tras la desaparición de su padre, Risa, una niña de diez años, encuentra una cabina telefónica fuera de servicio que le permite comunicarse con los muertos.

El testigo (4 de junio)

La pareja de la asesinada Rachel Nickell intenta proteger a su hijo de dos años, el único testigo del crimen, durante una investigación repleta de errores. Basada en hechos reales.

Fans de tiempo completo (4 de junio)

Dos fans del k-pop pasan de ser mejores amigas a rivales cuando la oportunidad de ver a su grupo favorito en Corea pone a prueba los límites entre la devoción y la obsesión.

El asesinato de Rachel Nickell (4 de junio)

Asesinan a una madre joven a plena luz del día y frente a su hijito en Wimbledon Common, Londres. Este documental examina este caso de homicidio que quedó sin resolver por años.

¡Ay, mamá! (4 de junio)

En una comunidad donde no hay secretos, una madre desesperada recurre a sus hijas (de quienes estaba distanciada) cuando ocurre un crimen en su casa.

Poldi (4 de junio)

En este documental íntimo, Lukas Podolski, futbolista, empresario, ídolo de los fans y héroe de la comunidad, reflexiona sobre su trayectoria y lo que le depara el futuro.

Turbulencia en la oficina (5 de junio)

Jennifer López y Brett Goldstein protagonizan esta comedia romántica subida de tono sobre un amor secreto de oficina y dos adictos al trabajo que deciden seguir su corazón.

México 86 (5 de junio)

Atrevimiento, locura y puro ingenuo mexicano. En 1986, México fue sede del campeonato de fútbol más importante del mundo contra todo pronóstico. ¿Cómo se logró esa hazaña?

La desconocida (5 de junio)

Tras hallar a una mujer con amnesia en un contenedor de carga, dos detectives trabajan a toda marcha para averiguar su identidad... y quién la quiere muerta.

Así aprenderás (5 de junio)

Cuando ya nadie respeta nada en las escuelas, un equipo de inspectores llega para poner las cosas en orden con enseñanzas estrictas y efectivas que no aparecen en los libros.

Tetracampeones: Brasil volvió a creer (7 de junio)

Este documental repasa el trayecto de Brasil en la Copa Mundial de 1994 a través de entrevistas y material inédito filmado por los mismos futbolistas.