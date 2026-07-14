Anya Taylor-Joy estrena ‘Lucky’, su proyecto más ambicioso en Apple TV: fecha de estreno, reparto y la intensa trama de la serie

La plataforma de ‘streaming’ Apple TV+ presenta este miércoles, 15 de julio, el lanzamiento mundial de Lucky, una miniserie de suspenso de siete episodios basada en la novela homónima de la escritora canadiense Marissa Stapley. El proyecto destaca no solo por su elenco estelar, sino por marcar un hito en la carrera de la actriz de origen argentino y británico Anya Taylor-Joy, quien por primera vez se desempeña como productora ejecutiva de una producción televisiva.

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Anya Taylor-Joy, reconocida globalmente por sus interpretaciones en producciones de alto perfil como La bruja, la saga de Peaky Blinders y el fenómeno global Gambito de dama, asume con Lucky una responsabilidad integral. A través de su compañía productora, LadyKiller, la actriz tuvo participación directa en el desarrollo del proyecto desde la primera lectura de los guiones, colaborando estrechamente en el diseño de la psicología de su personaje.

Apple TV estrena 'Lucky' Foto: Apple TV

La serie cuenta con el respaldo de Apple Studios y Hello Sunshine, la productora fundada por la ganadora del Óscar Reese Witherspoon, quien también figura como productora ejecutiva al lado de Lauren Neustadter. La adaptación y dirección del proyecto están a cargo de Jonathan Tropper, conocido por su trabajo como ‘showrunner’ en la industria estadounidense, en conjunto con la co-directora Cassie Pappas.

De acuerdo con la información oficial distribuida por Apple TV, la trama sigue los pasos de Luciana ‘Lucky’ Armstrong, una estafadora experimentada que intenta estabilizar su vida. Sin embargo, tras ser convencida por su esposo y cómplice, interpretado por Drew Starkey, se involucra en un millonario fraude relacionado con biodiésel que sale mal.

La narrativa se desenvuelve a partir de una desaparición de dinero en Las Vegas, lo que desata una persecución dual. Por un lado, la agencia federal estadounidense (FBI) sigue sus pasos bajo el mando de la agente Billie Rand. Por el otro, el crimen organizado busca ajustar cuentas a través de una red liderada por el personaje de Priscilla Masterson.

El calendario de transmisiones de la plataforma digital se encuentra estructurado de la siguiente manera:

Miércoles 15 de julio: Estreno simultáneo de los dos primeros capítulos.

Estreno simultáneo de los dos primeros capítulos. Episodio 101 (’Sin atajos’): Presenta el quiebre de la protagonista tras despertar en Las Vegas. Episodio 102 (’Haz un baile ‘Em’'): Muestra el intento de ocultamiento de la protagonista y los primeros movimientos del entorno criminal.

Del 22 de julio al 19 de agosto: Emisión semanal de un nuevo episodio cada miércoles hasta completar los siete capítulos de la miniserie.

El actor Timothy Olyphant encarna al padre y mentor de la protagonista, sumándose nombres recurrentes como Clifton Collins Jr. y William Fichtner.

Con este lanzamiento, Apple TV busca mantener su cuota de pantalla en el género de la intriga y el drama criminal, apoyándose en el arrastre internacional de Taylor-Joy y en el sello de calidad literaria que le otorgó a la novela original su inclusión previa en el prestigioso club de lectura Reese’s Book Club.