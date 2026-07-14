Las franquicias de terror han inundado la industria del entretenimiento, llegando a series y películas de todo tipo. Pese a la alta cantidad de contenidos relacionados con estos temas, existe un género que sigue vigente en la actualidad.

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Se trata del slasher, el icónico movimiento cinematográfico que conquistó al público en los 70 y los 80, retratando historias de un asesino serial que se enfocaba en matar a sus víctimas de diferentes formas, hasta ser derrotado por una protagonista femenina que quedaba viva.

Uno de los títulos más famosos fue Viernes 13, el cual llevaba a la cabeza a Jason Voorhees, caracterizado con una máscara de jockey y un machete. Esta figura surgió en 1980, ubicándose como uno de los grandes del horror.

A pesar del gran número de secuelas y cintas que se lanzaron desde aquella época, Universal + anunció el regreso del relato con un nuevo proyecto, titulado Crystal Lake.

Esta serie, producida por A24, se basará en una precuela, centrando el foco en Pam Voorhees, quien es encarnada por Linda Cardellini, quien asumirá el papel clave dentro de este universo.

El elenco contará con la participación de William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins, Gwendolyn Sundstrom, Callum Vinson, Nick Cordileone, Joy Suprano, Danielle Kotch y Phoenix Parnevik.

Por su parte, la serie fue creada por Brad Caleb Kane, quien además ejerce como guionista, showrunner y productor ejecutivo, llevando la trama como se conoció hace cuatro décadas.

La sinopsis apunta a que la serie se desarrollará un año después de la muerte de Jason, quien terminó víctima de un suceso lamentable. Las miradas se giran a quién es Pamela Voorhees, su madre, que comienza a actuar extraño cuando dos desconocidos la abordan para saber qué pasó.

Poco a poco pasarán cosas inesperadas, al punto de convertir Crystal Lake en un lugar lleno de misterio, terror y muertes.