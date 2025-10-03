Estados Unidos
Halloween Horror Nights 2025: conozca las casas embrujadas y laberintos más aterradores que ya puede vivir en Universal
La nueva edición de Halloween Horror Nights combina nostalgia, cultura y sustos extremos en Orlando y Hollywood.
Universal Studios pisa el acelerador este Halloween con nuevas casas embrujadas que elevarán el terror a otro nivel. En octubre de 2025, el evento está más vigente que nunca; visitantes siguen llegando a Orlando y Hollywood para experimentar los laberintos más inquietantes, mientras los responsables anuncian novedades inesperadas.
Según últimos reportes, Terrifier se perfila como la casa más intensa hasta ahora, con efectos húmedos como sangre simulada, salpicaduras y olores deliberadamente ofensivos como lejía o sustancias corporales que alteran los sentidos.
Quienes decidan enfrentarse a estas casas embrujadas en Universal Orlando tienen un extra, pues pueden elegir si atravesar el recorrido por la vía húmeda o mantener un camino relativamente seco. Para los más cautelosos, se recomienda traje que soporte la humedad o un poncho.
El evento se extiende, además de casa tras casa basada en franquicias populares como Five Nights at Freddy’s, Friday the 13th o Fallout, también hay propuestas originales que apelan a la imaginación, como El Artista: A Spanish Haunting, Gálkn: Monsters of the North, y Dolls: Let’s Play Dead donde los visitantes pueden sentirse pequeños y vulnerables en mundos distorsionados.
Esta edición ha sido diseñada para sacudir más que los sentidos visuales, pues permite experimentar sonidos envolventes, animatrónicos hiperrealistas, iluminación dramática, efectos de humo y aromas cuidadosamente programados complementan la atmósfera escalofriante.
Scarecrow: Music by Slash, por ejemplo, no solo impresiona visualmente, sino que integra música original creada por Slash, para intensificar cada escena y generar un recorrido auditivo que acompaña cada susto.
La logística tampoco se queda atrás. Los parques ofrecen múltiples opciones de boletos que incluyen acceso rápido, VIP tours, horarios extendidos y experiencias tras bastidores. Esto permite que, incluso en noches de alta demanda, los asistentes puedan acceder a las casas más populares sin esperar colas excesivas.
Otra novedad actual: han sumado más casas embrujadas inspiradas en títulos recientes como The Exorcist: Believer y Chucky: Ultimate Kill Count, además de una llamada Universal Monsters: Unmasked, donde criaturas clásicas como Dr. Jekyll & Mr. Hyde, el Hombre Invisible, el Jorobado de Notre Dame y otros acechan en catacumbas y escenarios lúgubres.
Halloween Horror Nights 2025 se desarrollará en noches seleccionadas hasta el 2 de noviembre en Orlando, y hasta finales de octubre en Hollywood, dependiendo del parque. Para quienes no han ido aún, esta es la temporada más ideal para vivir sustos, sorpresas y un terror multisensorial que va más allá de lo visual.