Estados Unidos

Halloween Horror Nights 2025: conozca las casas embrujadas y laberintos más aterradores que ya puede vivir en Universal

La nueva edición de Halloween Horror Nights combina nostalgia, cultura y sustos extremos en Orlando y Hollywood.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

3 de octubre de 2025, 2:15 p. m.
EE.UU.
Art the Clown asiste al estreno de Halloween Horror Nights en Universal Studios. | Foto: Getty Images for Universal Studi

Universal Studios pisa el acelerador este Halloween con nuevas casas embrujadas que elevarán el terror a otro nivel. En octubre de 2025, el evento está más vigente que nunca; visitantes siguen llegando a Orlando y Hollywood para experimentar los laberintos más inquietantes, mientras los responsables anuncian novedades inesperadas.

Según últimos reportes, Terrifier se perfila como la casa más intensa hasta ahora, con efectos húmedos como sangre simulada, salpicaduras y olores deliberadamente ofensivos como lejía o sustancias corporales que alteran los sentidos.

Quienes decidan enfrentarse a estas casas embrujadas en Universal Orlando tienen un extra, pues pueden elegir si atravesar el recorrido por la vía húmeda o mantener un camino relativamente seco. Para los más cautelosos, se recomienda traje que soporte la humedad o un poncho.

EE.UU.
Five Nights at Freddy's House hace que espeluznantes animatrónicos cobren vida durante las Noches de Terror de Halloween de Universal. | Foto: TNS

El evento se extiende, además de casa tras casa basada en franquicias populares como Five Nights at Freddy’s, Friday the 13th o Fallout, también hay propuestas originales que apelan a la imaginación, como El Artista: A Spanish Haunting, Gálkn: Monsters of the North, y Dolls: Let’s Play Dead donde los visitantes pueden sentirse pequeños y vulnerables en mundos distorsionados.

Esta edición ha sido diseñada para sacudir más que los sentidos visuales, pues permite experimentar sonidos envolventes, animatrónicos hiperrealistas, iluminación dramática, efectos de humo y aromas cuidadosamente programados complementan la atmósfera escalofriante.

Scarecrow: Music by Slash, por ejemplo, no solo impresiona visualmente, sino que integra música original creada por Slash, para intensificar cada escena y generar un recorrido auditivo que acompaña cada susto.

La logística tampoco se queda atrás. Los parques ofrecen múltiples opciones de boletos que incluyen acceso rápido, VIP tours, horarios extendidos y experiencias tras bastidores. Esto permite que, incluso en noches de alta demanda, los asistentes puedan acceder a las casas más populares sin esperar colas excesivas.

EE.UU.
La gente visita las Noches de Terror de Halloween 2025 de Universal Studios Hollywood en Los Ángeles, California, Estados Unidos. | Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Otra novedad actual: han sumado más casas embrujadas inspiradas en títulos recientes como The Exorcist: Believer y Chucky: Ultimate Kill Count, además de una llamada Universal Monsters: Unmasked, donde criaturas clásicas como Dr. Jekyll & Mr. Hyde, el Hombre Invisible, el Jorobado de Notre Dame y otros acechan en catacumbas y escenarios lúgubres.

Contexto: En Estados Unidos pagarán por ver películas durante Halloween; así puede aplicar

Halloween Horror Nights 2025 se desarrollará en noches seleccionadas hasta el 2 de noviembre en Orlando, y hasta finales de octubre en Hollywood, dependiendo del parque. Para quienes no han ido aún, esta es la temporada más ideal para vivir sustos, sorpresas y un terror multisensorial que va más allá de lo visual.

Noticias relacionadas

