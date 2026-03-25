Quemado y detenido: hombre intentó cruzar la frontera escondido en peligrosa parte de una camioneta

El fenómeno migratorio hacia Estados Unidos continúa registrando episodios que reflejan los riesgos a los que se enfrentan quienes intentan cruzar la frontera de manera irregular. Las autoridades han advertido en múltiples ocasiones sobre el uso de métodos peligrosos por parte de redes de tráfico de personas, que ponen en riesgo la vida de los migrantes.

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Debido a los exhaustivos controles fronterizos, las personas buscan pasar de formas muy “creativas”, pero a la vez peligrosas. Estas prácticas han sido catalogadas como de alto riesgo debido a factores como la falta de ventilación, el calor extremo y la exposición a sustancias peligrosas.

Un inmigrante fue descubierto por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tras intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos escondido en un compartimento cercano al tanque de gasolina de una camioneta. El hallazgo se produjo durante una inspección vehicular, en la que se identificó la irregularidad.

El hecho fue atendido y divulgado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) Foto: Getty Images

Según la información oficial, el hombre presentaba quemaduras provocadas por la exposición al combustible y a las altas temperaturas dentro del espacio donde se encontraba oculto, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro médico.

El migrante fue atendido en el Scripps Mercy Hospital en Chula Vista, donde recibió tratamiento especializado por lesiones que incluían quemaduras de primer y segundo grado, de acuerdo con datos entregados por las autoridades.

El procedimiento también derivó en la captura del conductor del vehículo, un hombre de aproximadamente 20 años, quien fue detenido y trasladado a un centro de reclusión en San Diego para enfrentar cargos federales por tráfico de personas.

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Las autoridades no revelaron la identidad de los implicados, en cumplimiento de los protocolos federales de investigación. Entretanto, el migrante quedó bajo custodia mientras avanza el proceso para definir su situación legal y una eventual repatriación.

“Este caso pone de manifiesto las tácticas peligrosas e inhumanas empleadas por los contrabandistas que priorizan las ganancias sobre la vida humana”, afirmó Mariza Marín, directora del puerto de San Ysidro, California. Añadió que la rápida intervención de los agentes permitió rescatar a la víctima de una situación potencialmente mortal.

Las autoridades migratorias hacen controles constantes para controlar estos casos. Foto: Juliana Gil Gutiérrez / Semana

Por su parte, el conductor de la camioneta fue detenido y trasladado al Centro Correccional Metropolitano de San Diego. Las autoridades no han revelado su identidad.

Las autoridades estadounidenses han reiterado que estas prácticas son utilizadas por redes de tráfico ilegal que priorizan el lucro económico sobre la seguridad de las personas, lo que incrementa los riesgos de lesiones graves o incluso la muerte durante el trayecto.