En medio de un año enmarcado por las polémicas capturas por agentes migratorios en Estados Unidos, un juez federal en Nueva York ordenó frenar temporalmente los arrestos migratorios alrededor de tres oficinas de inmigración en Manhattan.

¿Qué es el OIDO? La oficina migratoria que ayuda a inmigrantes en EE. UU. y estaría por cerrar

Prohibiciones del fallo

Ya que en ocasiones anteriores se habían presentado casos relacionados, el fallo judicial prohíbe temporalmente que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen arrestos en los alrededores de:

Oficinas de inmigración

Tribunales migratorios

Dependencias relacionadas con trámites migratorios en Manhattan

La decisión busca evitar que migrantes sean detenidos cuando acuden a:

Audiencias

Citas oficiales

Procesos de regularización migratoria

Trámites administrativos.

El juez justificó su determinación argumentando que este tipo de operativos generan miedo en los ciudadanos e incitan a que las personas no asistan para cumplir procesos legales ante autoridades migratorias.

Y es que no es una medida que se toma porque sí. Meses atrás, Hannah Silveira, veterana del ejército norteamericano, dejó su país porque el ICE detuvo a su esposo en una de estas citas migratorias.

Victoria de las organizaciones defensoras de migrantes

La demanda que logró este fallo fue impulsada por organizaciones defensoras de migrantes que denunciaron un aumento de arrestos cerca de instalaciones oficiales de inmigración en Nueva York, así como el del esposo de Hannah Silveira, mencionado anteriormente.

El esposo brasilero de Hannah Silveira fue deportado cuando asistía a una cita migratoria. Foto: Composición SEMANA | Instagram: @hannahsilveira24

Esta denuncia argumentó que los agentes de ICE estarían aprovechando la asistencia obligatoria de migrantes en estas oficinas para detener personas justo después de asistir a sus citas.

Además, señalaron que muchos migrantes comenzaron a evitar comparecer ante autoridades por miedo a ser arrestados afuera de edificios gubernamentales. Lo que podría afectar solicitudes de asilo, procesos de residencia, renovaciones migratorias y audiencias judiciales.

Repercusiones nacionales

Expertos citados en medios estadounidenses aseguran que esta medida tomada en Manhattan puede llegar a ser una iniciativa en más estados.

El caso surge pocos días después de fuertes críticas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por el cierre de oficinas encargadas de recibir denuncias sobre abusos en centros migratorios.

Sin embargo, este precedente de Manhattan puede significar un nuevo inicio en el país norteamericano. Es importante precisar que la orden judicial es temporal mientras avanza el proceso legal.

Durante este periodo, ICE tendría restricciones para realizar arrestos migratorios alrededor de las oficinas señaladas en Manhattan.

El caso podría escalar a instancias superiores y convertirse en un precedente importante sobre los límites de los operativos migratorios cerca de espacios oficiales en Estados Unidos.