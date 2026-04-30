Escándalo en EE. UU. por joven que lleva 4 meses detenido aunque tiene permiso de permanencia en el país

Un nuevo arresto de la agencia migratoria ICE en Luisiana encendió la polémica en Estados Unidos. En este nuevo caso, reveló que los agentes habrían capturado a un joven que tiene permiso legal para permanecer en el país y lleva 4 meses privado de la libertad.

Se trata de Elder Marín Chávez Carranza, un joven de 18 años que, pese a contar con estatus legal, terminó recluido en un centro de detención de la agencia.

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El estudiante fue detenido el 30 de diciembre de 2025 y desde entonces permanece en el Centro Correccional Winn, en Luisiana, bajo custodia del ICE.

Elder contaba con la llamada visa de inmigrante juvenil especial (SIJS), un mecanismo legal otorgado a menores que han sido víctimas de abandono o abuso y que les permite avanzar hacia la residencia permanente en Estados Unidos.

De hecho, su proceso estaba en etapa final, tenía una audiencia programada para este año, lo que lo acercaba a regularizar completamente su situación migratoria. Además, medios estadounidenses confirmaron que no tenía una orden final de deportación.

Justificación de su captura

El joven fue detenido inicialmente por una infracción menor de tránsito; los informes señalan que su detención fue justificada cuando conducía 5 millas por hora por encima del límite permitido en Alabama.

La conducción no era “excesivamente rápida”. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque les explicó a los agentes que tenía documentos legales y que estos estaban en su vehículo, el joven fue entregado a ICE. Esta es una de las principales polémicas, entendiendo que el joven no habría cometido un delito grave.

La agencia confirmó que el joven fue transferido a custodia migratoria tras la detención policial inicial, en aplicación de sus protocolos de verificación de estatus. Ellos se defienden y aseguran que la detención del joven no fue ilegal.

Según el ICE, sus lineamientos oficiales permiten detener a personas mientras se resuelve su situación migratoria, incluso si tienen procesos en curso.

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Expertos en derecho migratorio que fueron citados en medios norteamericanos indicaron que este tipo de casos se rige por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que permite a las autoridades federales mantener bajo detención a personas mientras se define su estatus definitivo, incluso si cuentan con beneficios migratorios parciales.

No fue un caso aislado

A inicios de 2026 se registró una serie de casos similares que impactaron negativamente en la imagen de la agencia migratoria. Dos personas de Minnesota murieron a principios de año en medio de redadas del ICE.

Los casos de Alex Pretti y Nicole Good le dieron la vuelta al mundo, ya que acabaron con la vida de dos personas que no tenían ninguna solicitud de captura. Esto, sin contar la polémica del caso de Liam Conejo, un niño de 5 años que permaneció detenido cuando arrestaron a su padre.

La fotografía difundida muestra al pequeño Liam Conejo Ramos, de 5 años, con su mochila y sombrero, bajo la custodia de los agentes del ICE. Foto: Tomado de internet