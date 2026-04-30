Cuba agradece a congresistas colombianos por denunciar el “recrudecimiento” del bloqueo de EE. UU.

La Cancillería de Cuba expresó su agradecimiento a un grupo de senadores y representantes colombianos que enviaron una carta abierta al Congreso de los Estados Unidos en la que denuncian el recrudecimiento del bloqueo económico contra Cuba, el cerco energético y las amenazas de agresión estadounidenses.

“Agradecemos a los senadores y legisladores de Colombia por su carta abierta a los congresistas de EE. UU., que denuncia el recrudecimiento del bloqueo a Cuba, el cerco energético y las amenazas de agresión estadounidenses. Constituye nueva muestra de solidaridad y amistad con nuestro país en estos difíciles momentos”, escribió el canciller cubano Bruno Rodríguez en su cuenta de X.

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En la carta, los legisladores colombianos hacen un llamado al Congreso estadounidense para que promueva iniciativas orientadas a la paz, impulse el principio de no intervención en Cuba y favorezca el cese de las medidas de bloqueo económico y cualquier forma de injerencia que afecte la soberanía del país caribeño.

Bruno Rodríguez, canciller cubano. Foto: Getty Images

El documento también celebra que 50 congresistas de EE.UU. hayan enviado previamente una comunicación al presidente Donald Trump rechazando el bloqueo económico y el eventual uso de la fuerza militar contra Cuba, y llama a avanzar en un diálogo parlamentario hemisférico basado en el respeto a la soberanía y el derecho internacional.

La carta fue firmada por miembros de movimientos de izquierda como las senadoras Gloria Inés Flórez Schneider, Aida Quilcué Vivas, Clara López Obregón, Jael Quiroga Carrillo, Sandra Ramírez Lobo y Jael Quiroga Carrillo; los senadores Ferney Silva Idrobo y León Fredy Muñoz Lopera; y el representante a la Cámara Alejandro Toro Ramírez, entre otros firmantes.

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El mensaje llega en un momento especialmente crítico para la isla. Cuba atraviesa uno de los períodos económicos más complejos de su historia reciente, marcado por apagones, escasez de combustible y una fuerte caída de la actividad productiva, agravados desde comienzos de año cuando Washington reforzó su presión bloqueando la llegada de petróleo.

Cuba está en medio de un fuerte bloqueo de parte de los Estados Unidos. Foto: Getty Images

A partir del 29 de enero, una orden ejecutiva del presidente Trump estableció sanciones para navieras y productores de petróleo, y recrudeció las presiones sobre terceros países con capacidad de suministrar combustible a Cuba. El ministro de Energía cubano calificó el impacto del bloqueo energético sobre el sistema eléctrico nacional como “brutal”.

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En ese contexto, el mismo canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla señaló que, entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el bloqueo causó daños materiales estimados en 7.556 millones de dólares, un incremento del 49% frente al período anterior.