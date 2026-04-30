Nairo Quintana: clasificación general del Tour de Romandía tras victoria de Tadej Pogačar en la etapa 2

Durante este jueves en Suiza continuaron las emociones del Tour de Romandía con la segunda etapa. Fue un recorrido entre Rue y Vucherens, de 173.1 km, que dejó como el ganador de la fracción a Tadej Pogačar.

Para los colombianos que participan en la competencia, fue un día tranquilo en cierta medida. Al no aparecer la alta montaña, su pedaleo constante los llevó a transitar de manera tranquila el trazado que estaba previsto.

Revolcón en el equipo de Egan Bernal: Ineos anunció su nuevo nombre y cambio de colores

En la clasificación de la etapa 2, así como en la general, Nairo Quintana, Daniel Felipe Martínez y Sergio Higuita no sufrieron grandes cambios.

El boyacense que pertenece a Movistar Team pasó décimo, detrás se ubicó otro cafetero como lo es Higuita (XDS Astana Team). Ambos llegaron a la meta con el mismo tiempo que el pedalista esloveno.

Clasificación de la etapa 2

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 4:08:11

2. Dorian Godon (FRA/Ineos Grenadiers) - m.t.

3. Finn Fisher-Black (NZL/Red Bull-Bora) - m.t.

4. Clément Champoussin (FRA/XDS-Astana) - m.t.

5. Valentin Paret-Peintre (FRA/Soudal-Quick Step) - m.t.

6. Albert Withen Philipsen (DEN/Lidl-Trek) - m.t.

7. Davide Toneatti (ITA/XDS-Astana) - m.t.

8. Yannis Voisard (SUI/Tudor Pro Cycling) - m.t.

9. Georg Steinhauser (GER/EF Education-EasyPost) - m.t.

10. Nairo Quintana (COL/Movistar) - m.t.

No haber perdido la rueda de ‘Pogi’ a Nairo le permite seguir en la pelea de la clasificación general. Tras el segundo día, una casilla logró ascender y ahora se ubica 15 a 1:10 del líder transitorio.

Sergio Higuita fue el otro colombiano que subió puestos en la clasificación. De la casilla 39 pasó a la 33, con una diferencia negativa de 6:12.

Clasificación general Tour de Romandía

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 8:08:28

2. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 0:17

3. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 0:26

4. Jorgen Nordhagen (NOR/Visma-Lease a Bike) a 0:33

5. Albert Withen Philipsen (DEN/Lidl-Trek) a 0:41

6. Antonio Tiberi (ITA/Bahrain-Victorious) a 0:51

7. Carlos Rodríguez (ESP/Ineos Grenadiers) a 0:51

8. Lucas Plapp (AUS/Jayco-AlUla) a 0:51

9. Luke Tuckwell (AUS/Red Bull-Bora) a 0:52

10. Jefferson Cepeda (ECU/Movistar) a 0:52

Para la etapa 3, a disputarse este viernes festivo, 1 de mayo, se espera que el pelotón se mida a un recorrido donde habrá media montaña. La subida más complicada se dará en Col du Mollendruz, la cual comprende unos 9 km y 6.1% de inclinación.

Una vez superada la fracción del viernes, los días sábado y domingo se verá la verdadera batalla en la montaña con dos días que tendrán subidas de primera categoría para los especialistas.

El sábado entre Broc y Charmey, hay cuatro escaladas; dos de segunda y dos de primera. La última es en Jaunass, tendrá 8.1 km y llegará hasta al 8.3%.

En la última batalla, la cual se dará el domingo 3 de mayo, la primera parte será algo llana, pero para los últimos 14 km se espera un ascenso a Leysin que sentenciará el campeón del Tour de Romandía.

Hasta esta edición, solo un título colombiano ha sido logrado por uno de los nuestros en Romandía. Fue Nairo Quintana, durante la edición de 2016. Egan Bernal estuvo cerca de repetir la gesta en 2018, pero fue superado por Roglič.