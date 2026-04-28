La edición 2026 del Tour de Romandía, que se disputa en Suiza, inició con un prólogo corto, pero determinante, que permitió establecer las primeras diferencias en la clasificación general. La carrera se celebra desde hoy, martes 28 de abril, hasta el domingo 3 de mayo de 2026.

Iván Ramiro Sosa brillante en el Tour de Turquía: ganó la etapa 3 y es el nuevo líder de la clasificación

Fue precisamente en esa jornada inicial donde se produjo una de las primeras sorpresas de la competencia. El francés Dorian Godon se impuso en el prólogo tras completar el recorrido en 3 minutos y 35 segundos, superando a varios de los favoritos. Entre ellos, el esloveno Tadej Pogačar, quien terminó en la quinta posición, a siete segundos del ganador.

El campeón de contrarreloj de Francia, Dorian Godon, se impuso este martes en el Tour de Romandía. Foto: Captura de X @DgtReport

El prólogo se disputó en Villars-sur-Glâne sobre una contrarreloj individual de aproximadamente 3 kilómetros, caracterizada por un recorrido explosivo con un tramo final exigente. El trazado incluía un repecho final de 700 metros al casi 7 %, lo que marcó diferencias entre los competidores.

El podio del día lo completaron Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) y Jakob Söderqvist (LIDL Trek). Adicionalmente, los dos candidatos del Red Bull-BORA, Primož Roglič y Florian Lipowitz, terminaron en el top 10.

Lastimosamente, los escarabajos cumplieron con la predicción y quedaron muy atrás en la clasificación de la contrarreloj:

61. Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA) 0:29

68. Nairo Quintana (Movistar Team) 0:31

81. Sergio Higuita (XDS Astana) 0:36

Nairo Quintana no para y va por el Tour de Romandía: canal para verlo en vivo en Colombia

La clasificación general tras esta primera jornada quedó marcada por diferencias mínimas entre los principales aspirantes, lo que anticipa una competencia cerrada en las etapas siguientes.

El Tour de Romandía, que consta de un prólogo y cinco etapas, es considerado una carrera clave para medir el estado de forma de los ciclistas en pruebas por etapas.

La participación de Pogačar genera expectativas, especialmente tras su desempeño reciente en la Lieja-Bastoña-Lieja; sin embargo, el resultado de la carrera evidenció que la competencia presenta un nivel alto y que otros corredores también están en condiciones de disputar la clasificación general.

Por su parte, el Movistar Team afronta la competencia con una nómina que respalda a Quintana, en una prueba que servirá como preparación para otros objetivos de la temporada de su retiro. En ese sentido, el desarrollo de las etapas de alta montaña será crucial para determinar el resultado general del colombiano.

Nairo Quintana llega al Tour de Romandía tras ganar en la Vuelta a Asturias. Foto: Movistar Team

Finalmente, Daniel Felipe Martínez y Sergio Higuita serán los escuderos de los capos de sus equipos. En el caso de Martínez, apoyará las aspiraciones de Lipowitz y Roglic; mientras tanto, Higuita buscará ayudar al líder del XDS Astana Team, Clément Champoussin.

Con este arranque, el Tour de Romandía 2026 deja un primer balance competitivo, en el que los tiempos ajustados y la presencia de varios candidatos anticipan una disputa abierta por el liderato en territorio suizo.