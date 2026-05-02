Nairo Quintana (Movistar Team) sigue subiendo posiciones en el Tour de Romandía. El corredor boyacense escaló ocho casillas en la etapa 4 y se ubica en el puesto 22 de la clasificación general.

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Sergio Higuita (XDS Astana) tuvo otra jornada de buen rendimiento y amenaza con meterse al ‘Top 10′. El corredor antioqueño está a solo cuatro segundos del décimo lugar, un resultado esperanzador para lo que resta de la temporada.

El Tour de Romandía llegará a su fin este domingo con una etapa de 178 kilómetros de extensión entre Lucens y Leysin. El recorrido termina con un final en alto que seguramente abrirá las posibilidades para los escaladores puros, como es el caso de Nairo e Higuita.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team. Foto: Getty Images

Tadej Pogačar consigue su tercera victoria

Para los colombianos ha sido una edición favorable en el Tour de Romandía, aunque todos han estado a la sombra de Tadej Pogačar.

El corredor esloveno ganó la etapa de este sábado y sumó la tercera de su cuenta personal. Ahora tiene una diferencia de 35 segundos sobre su más inmediato perseguidor, el alemán Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), que le plantó cara en el ascenso al Jaunpass.

Salvo una sorpresa mayúscula del último día, Pogačar se va a consagrar campeón del Tour de Romandía y sacará más diferencia con el resto de favoritos.

Este sábado hubo un intento desesperado de Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) por descontar segundos, pero el lote principal capturó a la fuga mucho antes de siquiera poder pelear por la victoria.

Pogačar dio un espectáculo en los puertos de montaña y en el descenso terminó de sentenciar su tercera victoria en esta edición del Tour de Romandía, en la que ha sido amplio dominador ante la ausencia de otras superestrellas como Vingegaard o Evenepoel.

Cabe recordar que el esloveno no participará del Giro de Italia y todos sus esfuerzos están enfocados en llegar de la mejor manera posible al Tour de Francia.

Clasificación general - Tour de Romandía 2026 (Etapa 3)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 8:08:28

2. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 35″

3. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 2′23″

4. Jørgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike), a 2′30″

5. Luke Plapp (Jayco AlUla), a 2′48″

6. Luke Tuckwell (Bora-Hansgrohe), a 2′49″

7. Jefferson Cepeda (Movistar Team), a 2′49″

8. Junior Lecerf (Soudal-Quickstep), a 2′54″

9. Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek), a 2′56″

10. Lorenzo Fortunato (XDS Astana), a 3′03″

...

13. Sergio Higuita (Astana), a 3′07″

22. Nairo Quintana (Movistar Team), a 8′09″

42. Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe), a 21′30″.