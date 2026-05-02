Nairo Quintana (Movistar Team) sigue subiendo posiciones en el Tour de Romandía. El corredor boyacense escaló ocho casillas en la etapa 4 y se ubica en el puesto 22 de la clasificación general.
Sergio Higuita (XDS Astana) tuvo otra jornada de buen rendimiento y amenaza con meterse al ‘Top 10′. El corredor antioqueño está a solo cuatro segundos del décimo lugar, un resultado esperanzador para lo que resta de la temporada.
El Tour de Romandía llegará a su fin este domingo con una etapa de 178 kilómetros de extensión entre Lucens y Leysin. El recorrido termina con un final en alto que seguramente abrirá las posibilidades para los escaladores puros, como es el caso de Nairo e Higuita.
Tadej Pogačar consigue su tercera victoria
Para los colombianos ha sido una edición favorable en el Tour de Romandía, aunque todos han estado a la sombra de Tadej Pogačar.
El corredor esloveno ganó la etapa de este sábado y sumó la tercera de su cuenta personal. Ahora tiene una diferencia de 35 segundos sobre su más inmediato perseguidor, el alemán Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), que le plantó cara en el ascenso al Jaunpass.
Salvo una sorpresa mayúscula del último día, Pogačar se va a consagrar campeón del Tour de Romandía y sacará más diferencia con el resto de favoritos.
L’arrivée de @TamauPogi à Charmey. Vainqueur en solitaire de sa 3e étape de ce #tdr pic.twitter.com/0Mf1QxrFEn— Tour de Romandie (@TourDeRomandie) May 2, 2026
Este sábado hubo un intento desesperado de Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) por descontar segundos, pero el lote principal capturó a la fuga mucho antes de siquiera poder pelear por la victoria.
Pogačar dio un espectáculo en los puertos de montaña y en el descenso terminó de sentenciar su tercera victoria en esta edición del Tour de Romandía, en la que ha sido amplio dominador ante la ausencia de otras superestrellas como Vingegaard o Evenepoel.
Cabe recordar que el esloveno no participará del Giro de Italia y todos sus esfuerzos están enfocados en llegar de la mejor manera posible al Tour de Francia.
Clasificación general - Tour de Romandía 2026 (Etapa 3)
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 8:08:28
2. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 35″
3. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 2′23″
4. Jørgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike), a 2′30″
5. Luke Plapp (Jayco AlUla), a 2′48″
6. Luke Tuckwell (Bora-Hansgrohe), a 2′49″
7. Jefferson Cepeda (Movistar Team), a 2′49″
8. Junior Lecerf (Soudal-Quickstep), a 2′54″
9. Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek), a 2′56″
10. Lorenzo Fortunato (XDS Astana), a 3′03″
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13. Sergio Higuita (Astana), a 3′07″
22. Nairo Quintana (Movistar Team), a 8′09″
42. Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe), a 21′30″.