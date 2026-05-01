El Giro de Italia 2026 arranca este jueves, 8 de mayo, con la presencia de grandes ciclistas del pelotón internacional. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se perfila como el principal favorito al título, ante la confirmada ausencia de Tadej Pogačar, Remco Evenepoel y Primož Roglič.

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En el segundo escalón aparecen nombres como el de Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), Ben O’Connor (Jayco AlUla) y Adam Yates (UAE Team Emirates).

La delegación colombiana está integrada por tres corredores de primer nivel: el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Netcompany), el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y el boyacense Einer Rubio (Movistar Team).

Esta nueva edición del Giro de Italia será transmitida por tres canales en Colombia: Directv Sports, Caracol TV y Canal RCN.

Así llegan los colombianos al Giro de Italia 2026

Egan Bernal es la principal carta del ciclismo colombiano para buscar el podio de la corsa rosa, pues fue campeón en el año 2021 y llega en una curva ascendente de su rendimiento.

En abril disputó dos carreras con excelentes resultados: fue segundo de la clasificación general en el Tour de los Alpes y terminó quinto en la Lieja-Bastoña-Lieja luego de un ataque de casi 160 kilómetros.

Bernal lucirá la camiseta tricolor que lo acredita como campeón nacional de ruta por segundo año consecutivo. A su lado tendrán compañeros de basta experiencia en carreras de tres semanas como Filippo Ganna y Thymen Arensman.

Cabe recordar que el corredor zipaquereño disputó el Giro en la temporada pasada y fue séptimo en la clasificación general, resultado que quiere mejorar en esta nueva chance por las carreteras italianas.

Egan Bernal en el Tour de los Alpes, donde culminó segundo en la clasificación general Foto: Getty Images

Santiago Buitrago es otro candidato a pelear por la clasificación general en el Giro de Italia 2026. El bogotano ya se acostumbró a participar en las grandes vueltas y su anhelo es seguir cosechando victorias para su cuenta personal.

Esta temporada conquistó el Trofeo Laigueglia, fue séptimo en la Tirreno-Adriático y hace unos días participó en la Lieja-Bastoña-Lieja junto a los mejores ciclistas del pelotón.

Buitrago ha ganado dos etapas en la historia del Giro de Italia y busca otra alegría en una competencia que le cae como anillo al dedo.

El bogotano estará acompañado por Damiano Caruso y Edoardo Zambanini, dos italianos que se conocen como la palma de su mano la mayoría de montañas que se cruzarán en esta edición de la corsa rosa.

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Sin Nairo, pero con Einer

Nairo Quintana no alcanzó a clasificar entre los convocados para el Giro de Italia, pero el Movistar Team lleva a Einer Rubio como el representante de los escaladores colombianos.

El boyacense le tiene especial cariño a la bota itálica y anhela otro lugar en el ‘Top 10′ como el que conquistó en el año 2024.