Murió ciclista colombiano: infección en rodilla llevó al trágico desenlace, informó su equipo

Al ciclismo colombiano lo ha tomado por sorpresa este viernes, 24 de abril, la muerte de Cristian Muñoz, pedalista de 30 años que hacía parte del equipo NU de Colombia.

La escuadra que representaba el corredor nacional emitió un comunicado oficial, donde explicó a detalle lo que le habría ocurrido al pedalista que hacía parte de sus filas.

Comunicado oficial del equipo NU

“Para el equipo de ciclismo Nu Colombia es muy triste informar el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido en las últimas horas en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia”, iniciaba diciendo la misiva que confirmaba la triste noticia.

Relatando lo que sucedió, explicaron que todo fue luego de un accidente: “Tras la caída, Cristian fue atendido inicialmente en un centro médico, donde recibió manejo de una herida en la rodilla izquierda. Una vez el equipo llegó a Oviedo, España, Cristian fue nuevamente valorado en una clínica, donde el personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada”.

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“En las últimas horas, su evolución clínica se complicó y pese a todos los esfuerzos del equipo médico, Cristian falleció en la mañana de este viernes”, anexaron en las horas posteriores al acontecimiento.

Honrando su memoria, en la comunicación dieron cuenta de todo lo que consiguió Muñoz en su carrera profesional: “Cristian tenía 30 años, oriundo de Ventaquemada, Boyacá, y desde 2024 formaba parte del equipo de ciclismo Nu Colombia en la categoría Continental, donde obtuvo victorias en etapas de diversas carreras como la Clásica de Anapoima y la Vuelta a Boyacá. Además, fue campeón de los premios de montaña en el Clásico RCN en temporadas pasadas. Quienes lo conocieron recuerdan en él a una persona cercana, siempre generoso con sus compañeros y con un espíritu deportivo que inspiraba a quienes lo rodeaban”.

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Además de eso, también revelaron la decisión como equipo que tomaron: “En señal de duelo y respeto por su memoria, el equipo de ciclismo Nu Colombia se retira de la Vuelta a Asturias”.

A los seres queridos Nu Colombia les dedicó mensajes en medio del duro momento que atraviesan: “El cuerpo técnico, los corredores, los directivos, todo el personal del equipo y Nu Colombia acompañan a la familia de Cristian en este momento de profundo dolor, y extienden sus condolencias a sus seres queridos, amigos y a toda la comunidad del ciclismo colombiano”.

“Nuestro más sentido pésame a todo el equipo NU Colombia y a su familia, en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Cristian Camilo Muñoz”, terminaron.

En Europa se unen al dolor

Equipos de renombre en Europa como Movistar Team o UAE Team Emirates, se unieron a los mensajes de condolencia por la partida del ciclista de Colombia.

Para UAE fue una noticia dura de recibir, debido a que Muñoz hizo parte de estos algunos años atrás: “Lamentamos profundamente enterarnos del fallecimiento de nuestro amigo y excompañero Cristian Muñoz. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos. Descansa en paz, Cristian”.

“Nuestro más sentido pésame a todo el equipo NU Colombia y a su familia, en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Cristian Camilo Muñoz”, publicó el equipo del que hace parte Nairo Quintana.