Egan Bernal quedó a escasos 40 segundos de convertirse en el campeón del Tour de los Alpes 2026.

El colombiano, que representa al Ineos Grenadiers, disputó con altura la última etapa de la competencia, pero no pudo seguir el paso a Giulio Pellizzari.

Día tras día, el zipaquireño se vio en mejor forma y pasó de ser 60 a terminar en el segundo cajón del podio. Para el día quinto, la tarea era recortarle 4 segundos al italiano, pero este se mostró en mejor forma y ganó como local ante sus espectadores.

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Bernal, en la clásica con la que prepara el Giro de Italia, fue de menos a más, a sus rivales no se lo dejó fácil y más de una vez se le vio tirar en el pelotón principal.

Estos cinco días de alta competencia para el colombiano dejan grandes sensaciones, así como ilusión de cara a lo que será su participación en la primera grande del año, programada a realizarse entre el 8 al 31 de mayo de 2026.

Clasificación general final

1. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) -19:01:52

2. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 0:40

3. Thymen Arensman (NED/Ineos Grenadiers) a 0:50

4. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 1:09

5. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 1:45

6. Jakob Omrzel (SLO/Bahrain-Victorious) a 1:55

7. Chris Harper (AUS/Pinarello-Q36.5) a 1:55

8. Ben O’Connor (AUS/Jayco-AIUla) a 1:59

9. Aleksandr Vlasov (RUS/Red Bull-Bora) a 2:51

10. Giovanni Aleotti (ITA/Red Bull-Bora) a 3:11.

Egan Bernal fue parte de la cuota colombiana en el Tour de los Alpes 2026. Foto: Getty Images

Clasificación de la etapa 5

1. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) - 3:20:36

2. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 0:30

3. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 0:30

4. Thymen Arensman (NED/Ineos Grenadiers) a 0:30

5. Jakob Omrzel (SLO/Bahrain-Victorious) a 1:10

6. Chris Harper (AUS/Pinarello-Q36.5) a 1:10

7. Ben O’Connor (AUS/Jayco-AIUla) a 1:10

8. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 1:10

9. Giovanni Aleotti (ITA/Red Bull-Bora) a 2:20

10. Jefferson Cepeda (ECU/EF Education-EasyPost) a 2:22.

Así forjó el segundo lugar en los Alpes

Desde la etapa 2 fue que empezó a dar golpes contundentes. Aquel día pasó del puesto 60 al 5, recortando diferencias y metiéndose en una pelea de la cual no fue sacado en los días posteriores.

Al día siguiente de su gran escalada, nuevamente se lució para ponerse a solo seis segundos del líder transitorio. A la meta llegó con el grupo de favoritos, dando cuenta de que estaba a pleno para luchar por el título este 24 de abril.

Durante la cuarta fracción no subió más en la clasificación general, pero sí logró reducir dos segundos más la diferencia con quien transitaba como el líder parcial y quien al final fue el gran vencedor en los Alpes.

Este viernes, 24 de abril, por más que lo intentase en las subidas de primera categoría, el del Ineos Grenadiers no pudo hacerle frente al italiano. Aunque no lograra el primer lugar, Egan volvió a mostrarse sumamente competitivo ante los europeos y eso da esperanzas a Colombia para lo que viene en 2026.

Se espera saber cuál va a ser su próxima carrera confirmada para poder seguirle los pasos y que continúe mostrando lo mejor del repertorio ciclístico.