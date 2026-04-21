Día brillante de Egan Bernal en la etapa 2 del Tour de los Alpes 2026. Durante el primer contacto con la montaña y sus exigencias, el cafetero pudo saltar del puesto 60 al quinto, metiéndose oficialmente en la pelea con los favoritos.

Este martes se dio un trazado de 147.5 km, con dos premios de primera y tercera categoría, respectivamente.

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Tras 30 kilómetros de recorrido, los corredores se encontraron con el paso por el primer puerto. Desde dicho instante del día, se vio la capacidad del colombiano para irse adelante y empezar a escalar posiciones.

Luego en el puerto de tercera ubicado hacia los 82 km, Bernal volvió a pararse en pedales, a la par de que ejerció fuerza en su ciclia que le sirvió hasta para llegar hasta a liderar un grupo de corredores que iban en la parte delantera.

Ya en la última subida del día, con el desgaste hecho, fueron otros que se habían reservado como Gulio Pelizzari y Thymen Arensman los que tomaron la delantera para quedarse con los primeros cajones del podio.

Egan Bernal toma una curva durante una etapa del Tour de los Alpes 2026 Foto: Getty Images

Aunque no haya logrado ganar en el día, para Egan estuvo bastante bien el desempeño que tuvo debido a que pasó de estar lejos de la pelea, a ser protagonista de la misma a falta de tres días.

Etapa 2 - Tour de los Alpes 2026

1. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) - 3:28:17

2. Thymen Arensman (NED/Ineos Grenadiers) - m.t.

3. Mattia Gaffuri (ITA/Picnic-PostNL) - m.t.

4. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) - m.t.

5. Aleksandr Vlasov (RUS/Red Bull-Bora) - m.t.

6. Lorenzo Finn (ITA/Red Bull-Bora) a 0:03

7. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) 0:09

8. Chris Harper (AUS/Pinarello-Q36.5) a 0:19

9. Alex Tolio (ITA/Bardiani-CSF-7Saber) a 0:19

10. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 0:19

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El miércoles 22 de abril habrá acción nuevamente en el Tour de los Alpes, con un recorrido que irá entre Latsch/Laces y Arco. En toda la mitad del día se espera que el puerto de primera categoría de nombre Passo Castrin, seleccione el grupo para el remate que se hará también en Andalo.

En los días 4 y 5, respectivamente, también se verán a las montañas italianas siendo protagonistas con subidas exigentes de primera categoría. Se espera que Egan esté a la altura para la conquista de un nuevo trofeo en su carrera.

Vale mencionar que desde hace un par de semanas el nacido en Zipaquirá se fue hacia Italia, donde comenzó su preparación para la participación en el Giro de dicho país. Esa primera grande en mención tiene como fechas previstas 8 de mayo al 31 de mayo del presente año.

Clasificación general

1. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) - 6:49:42

2. Thymen Arensman (NED/Ineos Grenadiers) a 0:04

3. Mattia Gaffuri (ITA/Picnic-PostNL) a 0:06

4. Aleksandr Vlasov (RUS/Red Bull-Bora) a 0:10

5. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 0:10

6. Lorenzo Finn (ITA/Red Bull-Bora) a 0:13

7. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 0:19

8. Jakob Omrzel (SLO/Bahrain-Victorious) a 0:29

9. Chris Harper (AUS/Pinarello-Q36.5) a 0:29

10. Alex Tolio (ITA/Bardiani-CSF-7Saber) a 0:29