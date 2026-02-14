Ciclismo

Definido el calendario de Egan Bernal: estas serán sus próximas cinco carreras en Europa

El corredor zipaquireño se une a la temporada del Ineos Grenadiers y lucirá la camiseta tricolor como bicampeón nacional de ruta.

Sebastián Clavijo García

14 de febrero de 2026, 7:20 a. m.
Egan Bernal inicia su temporada en Europa el próximo 28 de febrero.
Egan Bernal inicia su temporada en Europa el próximo 28 de febrero. Foto: AFP

Egan Bernal inició la temporada con pie derecho conquistando el campeonato nacional de ruta por segundo año consecutivo. El corredor zipaquireño vestirá la camiseta tricolor en las principales carreteras de Europa, donde próximamente estará debutando.

Ineos Grenadiers ya definió la primera parte del calendario para Egan y determinó que competirá en tres países: Francia, Italia y España.

La idea de la escuadra británica es darle rodaje para analizar su rendimiento y definir así el siguiente paso. Inicialmente, el escalador colombiano debería disputar el Giro de Italia y la Vuelta a España como principales objetivos en el año.

El Tour de Francia no está completamente descartado, sin embargo, es el ‘Plan C’ en el calendario de Egan Bernal.

Colombian cyclist Egan Bernal celebrates after crossing the finish line to win the National Road Cycling Championships in Zipaquira, Colombia on February 8, 2026. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)
Egan Bernal celebrando el campeonato nacional de ruta 2026 Foto: AFP

Las próximas carreras de Egan Bernal

Por lo pronto, se sabe que su estreno en Europa será el próximo 28 de febrero, disputando la Faun-Ardèche Classic contra ciclistas de primer nivel como Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Lenny Martínez (Barain Victorious), Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) y Jan Christen (UAE Team Emirates), entre otros.

Esa misma semana disputará otra clásica francesa y se marchará a Italia para elevar el nivel de competencia. El mes de marzo lo terminará en España, más precisamente en Cataluña, con una de las pruebas más esperadas de la temporada.

Este es el calendario de Egan Bernal entre febrero y marzo:

  • Faun-Ardèche Classic (28 de febrero)
  • Faun Drome Classic (1 de marzo)
  • Strade Bianche (7 de marzo)
  • Tirreno-Adriático (9-15 de marzo)
  • Vuelta a Cataluña (23-29 de marzo)

Buenas sensaciones

Egan Bernal terminó su participación en los Nacionales de Ruta con buenas sensaciones, pues logró revalidar el título y vio cómo su gran amigo Brandon Rivera se coronaba en la prueba contrarreloj.

“Primero que todo ganar es ganar”, señaló tras su bicampeonato. “Nadie regala nada. No hay carreras de preparación y todo mundo iba afilado para los nacionales, así que ganar es ganar”, declaró.

Egan confesó que “por el momento todo va bien” con su preparación física para la temporada. “Hay que seguir trabajando, disfrutar, pero obviamente con los pies en la tierra. Para ganar allá en Europa hay que ganarle a Roglic, a Remco, a Pogacar, a Almeida, a Vingegaard... Una cantidad de gente que es muy buena”, señaló.

“Por el momento es seguir trabajando, siempre creer en uno mismo y tratar de llegar allá para hacer lo mejor posible no solo por el equipo, sino también por la gente en Colombia, en Latinoamérica, que nos mira y lo ven a uno allá. Uno siente cierta responsabilidad”, dijo.

Hasta ahora el límite es llegar a la Vuelta a Cataluña y hacerlo bien. “Luego de eso ya lo van acomodando”, sentenció en declaraciones para Canal RCN.

