Ciclismo

Egan Bernal perdió y le quitaron el trono: definido el nuevo campeón nacional contrarreloj

Fueron 44 kilómetros de recorrido con Zipaquirá como escenario de la primera batalla entre los corredores élite.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

5 de febrero de 2026, 5:25 p. m.
A Egan Bernal le queda el campeonato nacional de ruta, que se disputará el domingo.
A Egan Bernal le queda el campeonato nacional de ruta, que se disputará el domingo. Foto: Getty Images

Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) se coronó como campeón nacional contrarreloj. El zipaquireño estuvo intratable sobre la bicicleta y conquistó este título por primera vez en su carrera profesional, venciendo a grandes nombres del pelotón colombiano.

Qué canal transmite los Nacionales de Ruta 2026: programación y horarios confirmados

Sobre las 11:00 de la mañana empezaron a salir los corredores de la categoría élite, que cerraron con broche de oro una jornada llena de sorpresas en la rama femenina y los hombres sub-23.

Harold Tejada (Astana) estaba haciendo un tiempo digno de pelear por el título, pero sufrió un imperfecto mecánico que frenó en seco sus aspiraciones. El corredor huilense tuvo que poner el pie en tierra y cambió de bicicleta, cediendo un buen puñado de segundos en ese momento de la competencia.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers), que llegaba como vigente campeón, apenas pudo ver a Harold sobre los últimos kilómetros del recorrido y pedaleó con calma sabiendo que el título iba a quedar en las manos de su gran amigo.

Ciclismo

Qué canal transmite los Nacionales de Ruta 2026: programación y horarios confirmados

Ciclismo

Egan Bernal encabeza el listado de figuras para los Campeonatos Nacionales de Ruta en Cundinamarca

Ciclismo

Primer podio de Sergio Higuita en 2026: trepó en la clasificación del AlUla Tour y así acabó la carrera

Ciclismo

Sergio Higuita se luce en AlUla Tour: Tercero en la general e ilusiona con el primer triunfo de la temporada

Ciclismo

Sergio Higuita da su primer recital de 2026 en el AlUla Tour: brincó al top 3 de la clasificación general

Ciclismo

Nuevo caso de dopaje en el ciclismo colombiano: la UCI lo suspendió y no podrá competir en 2026

Ciclismo

Nairo Quintana presentó a la nueva estrella del ciclismo colombiano: “Aprende muy rápido”

Ciclismo

Egan Bernal resolvió su futuro: definió el equipo y firmará contrato por cuatro años

Ciclismo

Mientras Tadej Pogačar gana 8 millones de euros, este será el sueldo de Egan Bernal en 2026

Ciclismo

Egan Bernal tiene nuevo compañero en Europa: joya británica firma con el Team Ineos

El gran favorito era Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe), cuatro veces campeón nacional contrarreloj, pero quedó un minuto por debajo de Brandon y cruzó la meta sabiendo que la derrota estaba consumada.

Batacazo de Brandon Rivera

Los expertos daban como posible ganador a Dani Martínez y otros se inclinaban por el bicampeonato de Egan, sin embargo, Brandon Rivera dio un batacazo para poner a celebrar al Ineos Grenadiers.

Rivera hizo un tiempo oficial de 47 minutos y 3 segundos, muy por encima del resto de competidores inscritos a esta prueba contrarreloj.

Aunque Egan Bernal perdió el trono, su felicidad está completa por la victoria del fiel escudero que lo ha acompañado en las buenas y malas.

“Es un esfuerzo de conocerse bien, tuve el mejor día de mi vida en la bicicleta y me siento muy emocionado”, aseguró el ganador. “Se lo debía a mi abuela, que me está acompañando desde lo más alto”, completó.

MONZON, SPAIN - AUGUST 30: (L-R) Brandon Smith Rivera of Colombia and Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 8 a 163.5km stage from Monzon Templario to Zaragoza / #UCIWT / on August 30, 2025 in Monzon, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Brandon Smith Rivera y Egan Bernal, ciclistas del Ineos Grenadiers Foto: Getty Images

La victoria de Brandon Rivera fue solo la cereza sobre el pastel de un día que estuvo lleno de competencia al más alto nivel y corredores que empezaron la temporada con el pie derecho.

Este fue el cuadro de honor:

  • Contrarreloj individual - Damas juveniles: Estefania Castillo (Team Sistecrédito)
  • Contrarreloj individual - Hombres juveniles: Jose Manuel Posada (CPS Profesional Team)
  • Contrarreloj individual - Damas Sub-23: Samara Bedoya (Team Sistecrédito)
  • Contrarreloj individual - Damas élite: Diana Peñuela (Team Sistecrédito)
  • Contrarreloj individual - Hombres Sub-23: Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito)

Clasificación - Contrarreloj individual (Hombres élite)

  1. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) - 47′03″
  2. Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe), a 1′53″
  3. Rodrigo Contreras (NU Colombia), a 1′53″
  4. Walter Vargas (Team Medellín), 2′48″
  5. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a 3′07″
  6. Harold Tejada (Astana), a 3′38″
  7. Samuel Flórez (Modern Adventure), a 3′51″
  8. Juan Manuel Barboza (China Anta-Mentech), a 4′51″
  9. Javier Jamaica (NU Colombia), a 5′22″
  10. Daniel Arroyave (GW Erco-Sportfitness), a 5′48″

Más de Ciclismo

VALLADOLID, SPAIN - SEPTEMBER 11: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers crosses the finish line during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 18 a 12.2km individual time trial stage from Valladolid to Valladolid / Stage shortened for safety reasons / #UCIWT / on September 11, 2025 in Valladolid, Spain. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Egan Bernal perdió y le quitaron el trono: definido el nuevo campeón nacional contrarreloj

Egan Bernal busca la defensa del título en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026.

Qué canal transmite los Nacionales de Ruta 2026: programación y horarios confirmados

ACQUI TERME, ITALY - OCTOBER 09: (L-R) Filippo Ganna of Italy and Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers compete during the 109th Gran Piemonte 2025 a 179km one day race from Dogliani to Acqui Terme on October 09, 2025 in Acqui Terme, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Egan Bernal encabeza el listado de figuras para los Campeonatos Nacionales de Ruta en Cundinamarca

Sergio Higuita recibió premio por ser parte del podio en el AlUla Tour 2026.

Primer podio de Sergio Higuita en 2026: trepó en la clasificación del AlUla Tour y así acabó la carrera

Sergio Higuita, ciclista colombiano.

Sergio Higuita se luce en AlUla Tour: Tercero en la general e ilusiona con el primer triunfo de la temporada

Sergio Higuita atacó en la montaña de la etapa 3 del AlUla Tour

Sergio Higuita da su primer recital de 2026 en el AlUla Tour: brincó al top 3 de la clasificación general

TUNJA, COLOMBIA - FEBRUARY 04: A general view of Egan Bernal of Colombia, Hugo Rodriguez of Colombia, Brandon Rivera of Colombia, Dario Gomez German of Colombia, Jhonatan Restrepo of Colombia, Juan Diego Alba of Colombia and Team Colombia during the 4th Tour Colombia 2024 - Team Presentation on February 04, 2024 in Tunja, Colombia. (Photo by Maximiliano Blanco/Getty Images)

Nuevo caso de dopaje en el ciclismo colombiano: la UCI lo suspendió y no podrá competir en 2026

Nairo Quintana está contento por lo visto de Diego Pescador en el arranque de la temporada.

Nairo Quintana presentó a la nueva estrella del ciclismo colombiano: “Aprende muy rápido”

Colombian Santiago Buitrago Sanchez of Bahrain Victorious pictured in action during stage 14 of the 2025 Tour de France cycling race, from Pau to Luchon-Superbagneres (183 km), on Saturday 19 July 2025 in France. The 112th edition of the Tour de France starts on Saturday 5 July in Lille, France, and will finish in Paris, France on the 27th of July. BELGA PHOTO POOL LUCA BETTINI (Photo by POOL LUCA BETTINI / BELGA MAG / Belga via AFP)

Así van Santiago Buitrago y Sebastián Molano tras la tercera etapa del Tour Down Under: Welsford fue el ganador

Nairo Quintana arrancó con pie derecho su temporada en el Movistar Team.

Nairo Quintana se lució en su primera carrera del año: atacó y dio espectáculo en la montaña

Noticias Destacadas