Egan Bernal perdió y le quitaron el trono: definido el nuevo campeón nacional contrarreloj

Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) se coronó como campeón nacional contrarreloj. El zipaquireño estuvo intratable sobre la bicicleta y conquistó este título por primera vez en su carrera profesional, venciendo a grandes nombres del pelotón colombiano.

Qué canal transmite los Nacionales de Ruta 2026: programación y horarios confirmados

Sobre las 11:00 de la mañana empezaron a salir los corredores de la categoría élite, que cerraron con broche de oro una jornada llena de sorpresas en la rama femenina y los hombres sub-23.

Harold Tejada (Astana) estaba haciendo un tiempo digno de pelear por el título, pero sufrió un imperfecto mecánico que frenó en seco sus aspiraciones. El corredor huilense tuvo que poner el pie en tierra y cambió de bicicleta, cediendo un buen puñado de segundos en ese momento de la competencia.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers), que llegaba como vigente campeón, apenas pudo ver a Harold sobre los últimos kilómetros del recorrido y pedaleó con calma sabiendo que el título iba a quedar en las manos de su gran amigo.

El gran favorito era Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe), cuatro veces campeón nacional contrarreloj, pero quedó un minuto por debajo de Brandon y cruzó la meta sabiendo que la derrota estaba consumada.

Batacazo de Brandon Rivera

Los expertos daban como posible ganador a Dani Martínez y otros se inclinaban por el bicampeonato de Egan, sin embargo, Brandon Rivera dio un batacazo para poner a celebrar al Ineos Grenadiers.

Rivera hizo un tiempo oficial de 47 minutos y 3 segundos, muy por encima del resto de competidores inscritos a esta prueba contrarreloj.

Aunque Egan Bernal perdió el trono, su felicidad está completa por la victoria del fiel escudero que lo ha acompañado en las buenas y malas.

“Es un esfuerzo de conocerse bien, tuve el mejor día de mi vida en la bicicleta y me siento muy emocionado”, aseguró el ganador. “Se lo debía a mi abuela, que me está acompañando desde lo más alto”, completó.

Brandon Smith Rivera y Egan Bernal, ciclistas del Ineos Grenadiers Foto: Getty Images

La victoria de Brandon Rivera fue solo la cereza sobre el pastel de un día que estuvo lleno de competencia al más alto nivel y corredores que empezaron la temporada con el pie derecho.

Este fue el cuadro de honor:

Contrarreloj individual - Damas juveniles: Estefania Castillo (Team Sistecrédito)

Estefania Castillo (Team Sistecrédito) Contrarreloj individual - Hombres juveniles: Jose Manuel Posada (CPS Profesional Team)

Jose Manuel Posada (CPS Profesional Team) Contrarreloj individual - Damas Sub-23: Samara Bedoya (Team Sistecrédito)

Samara Bedoya (Team Sistecrédito) Contrarreloj individual - Damas élite: Diana Peñuela (Team Sistecrédito)

Diana Peñuela (Team Sistecrédito) Contrarreloj individual - Hombres Sub-23: Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito)

Clasificación - Contrarreloj individual (Hombres élite)