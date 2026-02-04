Qué canal transmite los Nacionales de Ruta 2026: programación y horarios confirmados

Con un total de 657 corredores inscritos, este jueves inician los Campeonatos Nacionales de Ruta en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).

La ciudad natal de Egan Bernal se vestirá de fiesta para recibir al actual bicampeón de contrarreloj y ruta élite, que llegará acompañado de otras estrellas del lote internacional como Daniel Felipe Martínez, Brandon Rivera, Harold Tejada, Santiago Buitrago e Iván Ramiro Sosa, entre otros.

Nairo Quintana no estará presente en los Nacionales de Ruta, pues la dirección deportiva del Movistar Team tiene otros planes para él en España y Emiratos Árabes.

Nairo Quintana presentó a la nueva estrella del ciclismo colombiano: “Aprende muy rápido”

Como es costumbre, esta edición también tendrá participación de las ciclistas élite de la rama femenina y los nuevos talentos que se están forjando en la categoría Sub-23.

Los Campeonatos Nacionales de Ruta serán transmitidos en exclusiva por el Canal RCN y su aplicación para dispositivos móviles. La carrera más importante de la semana será el próximo domingo, 8 de febrero, cuando se dispute el título de ruta élite con los mejores nombres del pelotón colombiano.

Programación oficial - Nacionales de Ruta 2026

Jueves 5 de febrero de 2026

CRI Individual - Damas juveniles

13.2 kilómetros

Hora de salida: 8:00 a.m.

Hora de llegada: 9:00 a.m.

Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante - Zipaquirá

Sitio de llegada: Pasavías antes de la Glorieta Calle 4 - Zipaquirá

CRI Individual - Damas élite, damas Sub-23 y hombres juveniles

26.1 kilometros

Hora de salida: 9:00 a.m.

Hora de llegada: 10:50 a.m.

Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante - Zipaquirá

Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 - Zipaquirá

CRI Individual - Hombres élite y hombres Sub-23

44 kilómetros

Hora de salida: 11:00 a.m.

Hora de llegada: 12:45 p.m.

Sitio de salida: Glorieta Calle 4 Variante - Zipaquirá

Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 - Zipaquirá

Viernes 6 de febrero

Ruta - Damas juveniles

67.5 kilómetros (25 vueltas)

Hora de salida: 8:00 a.m.

Hora de llegada: 2:30 p.m.

Sitio de salida y llegada: Pista Autódromo Tocancipá

Ruta - Damas élite, damas Sub-23 y hombres juveniles

81 kilómetros

Hora de salida: 8:00 a.m.

Hora de llegada: 2:30 p.m.

Sitio de salida y llegada: Pista Autódromo Tocancipá

Sábado 7 de febrero

Ruta - Hombres Sub-23 y damas élites

Hora de salida: 8:00 a.m.

Hora de llegada: 1:30 p.m.

Sitio de salida: Parque principal de Sopo

Sitio de llegada: Parque de Guasca Agrario

Domingo 8 de febrero

Ruta - Hombres élites

209.9 kilómetros

Hora de salida: 8:00 a.m.

Hora de llegada: 2:15 p.m.

Sitio de salida y llegada: Mirador Salinas - Zipaquirá