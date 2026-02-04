Qué canal transmite los Nacionales de Ruta 2026: programación y horarios confirmados

Con un total de 657 corredores inscritos, este jueves inician los Campeonatos Nacionales de Ruta en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).
La ciudad natal de Egan Bernal se vestirá de fiesta para recibir al actual bicampeón de contrarreloj y ruta élite, que llegará acompañado de otras estrellas del lote internacional como Daniel Felipe Martínez, Brandon Rivera, Harold Tejada, Santiago Buitrago e Iván Ramiro Sosa, entre otros.
Nairo Quintana no estará presente en los Nacionales de Ruta, pues la dirección deportiva del Movistar Team tiene otros planes para él en España y Emiratos Árabes.
Como es costumbre, esta edición también tendrá participación de las ciclistas élite de la rama femenina y los nuevos talentos que se están forjando en la categoría Sub-23.
Los Campeonatos Nacionales de Ruta serán transmitidos en exclusiva por el Canal RCN y su aplicación para dispositivos móviles. La carrera más importante de la semana será el próximo domingo, 8 de febrero, cuando se dispute el título de ruta élite con los mejores nombres del pelotón colombiano.
Programación oficial - Nacionales de Ruta 2026
Jueves 5 de febrero de 2026
CRI Individual - Damas juveniles
- 13.2 kilómetros
- Hora de salida: 8:00 a.m.
- Hora de llegada: 9:00 a.m.
- Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante - Zipaquirá
- Sitio de llegada: Pasavías antes de la Glorieta Calle 4 - Zipaquirá
CRI Individual - Damas élite, damas Sub-23 y hombres juveniles
- 26.1 kilometros
- Hora de salida: 9:00 a.m.
- Hora de llegada: 10:50 a.m.
- Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante - Zipaquirá
- Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 - Zipaquirá
CRI Individual - Hombres élite y hombres Sub-23
- 44 kilómetros
- Hora de salida: 11:00 a.m.
- Hora de llegada: 12:45 p.m.
- Sitio de salida: Glorieta Calle 4 Variante - Zipaquirá
- Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 - Zipaquirá
Viernes 6 de febrero
Ruta - Damas juveniles
- 67.5 kilómetros (25 vueltas)
- Hora de salida: 8:00 a.m.
- Hora de llegada: 2:30 p.m.
- Sitio de salida y llegada: Pista Autódromo Tocancipá
Ruta - Damas élite, damas Sub-23 y hombres juveniles
- 81 kilómetros
- Hora de salida: 8:00 a.m.
- Hora de llegada: 2:30 p.m.
- Sitio de salida y llegada: Pista Autódromo Tocancipá
Sábado 7 de febrero
Ruta - Hombres Sub-23 y damas élites
- Hora de salida: 8:00 a.m.
- Hora de llegada: 1:30 p.m.
- Sitio de salida: Parque principal de Sopo
- Sitio de llegada: Parque de Guasca Agrario
Domingo 8 de febrero
Ruta - Hombres élites
- 209.9 kilómetros
- Hora de salida: 8:00 a.m.
- Hora de llegada: 2:15 p.m.
- Sitio de salida y llegada: Mirador Salinas - Zipaquirá