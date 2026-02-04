Ciclismo

Qué canal transmite los Nacionales de Ruta 2026: programación y horarios confirmados

Egan Bernal busca defender su título contra grandes estrellas del ciclismo colombiano como Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

4 de febrero de 2026, 3:53 p. m.
Egan Bernal busca la defensa del título en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026.
Egan Bernal busca la defensa del título en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026. Foto: Fedeciclismo

Con un total de 657 corredores inscritos, este jueves inician los Campeonatos Nacionales de Ruta en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).

La ciudad natal de Egan Bernal se vestirá de fiesta para recibir al actual bicampeón de contrarreloj y ruta élite, que llegará acompañado de otras estrellas del lote internacional como Daniel Felipe Martínez, Brandon Rivera, Harold Tejada, Santiago Buitrago e Iván Ramiro Sosa, entre otros.

Nairo Quintana no estará presente en los Nacionales de Ruta, pues la dirección deportiva del Movistar Team tiene otros planes para él en España y Emiratos Árabes.

Nairo Quintana presentó a la nueva estrella del ciclismo colombiano: “Aprende muy rápido”

Como es costumbre, esta edición también tendrá participación de las ciclistas élite de la rama femenina y los nuevos talentos que se están forjando en la categoría Sub-23.

Ciclismo

Egan Bernal encabeza el listado de figuras para los Campeonatos Nacionales de Ruta en Cundinamarca

Ciclismo

Primer podio de Sergio Higuita en 2026: trepó en la clasificación del AlUla Tour y así acabó la carrera

Ciclismo

Sergio Higuita se luce en AlUla Tour: Tercero en la general e ilusiona con el primer triunfo de la temporada

Ciclismo

Sergio Higuita da su primer recital de 2026 en el AlUla Tour: brincó al top 3 de la clasificación general

Ciclismo

Nuevo caso de dopaje en el ciclismo colombiano: la UCI lo suspendió y no podrá competir en 2026

Ciclismo

Nairo Quintana presentó a la nueva estrella del ciclismo colombiano: “Aprende muy rápido”

Ciclismo

Así van Santiago Buitrago y Sebastián Molano tras la tercera etapa del Tour Down Under: Welsford fue el ganador

Ciclismo

Egan Bernal resolvió su futuro: definió el equipo y firmará contrato por cuatro años

Ciclismo

Mientras Tadej Pogačar gana 8 millones de euros, este será el sueldo de Egan Bernal en 2026

Ciclismo

Egan Bernal tiene nuevo compañero en Europa: joya británica firma con el Team Ineos

Los Campeonatos Nacionales de Ruta serán transmitidos en exclusiva por el Canal RCN y su aplicación para dispositivos móviles. La carrera más importante de la semana será el próximo domingo, 8 de febrero, cuando se dispute el título de ruta élite con los mejores nombres del pelotón colombiano.

Programación oficial - Nacionales de Ruta 2026

Jueves 5 de febrero de 2026

CRI Individual - Damas juveniles

  • 13.2 kilómetros
  • Hora de salida: 8:00 a.m.
  • Hora de llegada: 9:00 a.m.
  • Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante - Zipaquirá
  • Sitio de llegada: Pasavías antes de la Glorieta Calle 4 - Zipaquirá

CRI Individual - Damas élite, damas Sub-23 y hombres juveniles

  • 26.1 kilometros
  • Hora de salida: 9:00 a.m.
  • Hora de llegada: 10:50 a.m.
  • Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante - Zipaquirá
  • Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 - Zipaquirá

CRI Individual - Hombres élite y hombres Sub-23

  • 44 kilómetros
  • Hora de salida: 11:00 a.m.
  • Hora de llegada: 12:45 p.m.
  • Sitio de salida: Glorieta Calle 4 Variante - Zipaquirá
  • Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 - Zipaquirá

Viernes 6 de febrero

Ruta - Damas juveniles

  • 67.5 kilómetros (25 vueltas)
  • Hora de salida: 8:00 a.m.
  • Hora de llegada: 2:30 p.m.
  • Sitio de salida y llegada: Pista Autódromo Tocancipá

Ruta - Damas élite, damas Sub-23 y hombres juveniles

  • 81 kilómetros
  • Hora de salida: 8:00 a.m.
  • Hora de llegada: 2:30 p.m.
  • Sitio de salida y llegada: Pista Autódromo Tocancipá

Sábado 7 de febrero

Ruta - Hombres Sub-23 y damas élites

  • Hora de salida: 8:00 a.m.
  • Hora de llegada: 1:30 p.m.
  • Sitio de salida: Parque principal de Sopo
  • Sitio de llegada: Parque de Guasca Agrario

Domingo 8 de febrero

Ruta - Hombres élites

  • 209.9 kilómetros
  • Hora de salida: 8:00 a.m.
  • Hora de llegada: 2:15 p.m.
  • Sitio de salida y llegada: Mirador Salinas - Zipaquirá
Altimetría y recorrido del Nacional de Ruta para hombres élite
Altimetría y recorrido del Nacional de Ruta para hombres élite. Foto: Fedeciclismo

Más de Ciclismo

Egan Bernal busca la defensa del título en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026.

Qué canal transmite los Nacionales de Ruta 2026: programación y horarios confirmados

ACQUI TERME, ITALY - OCTOBER 09: (L-R) Filippo Ganna of Italy and Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers compete during the 109th Gran Piemonte 2025 a 179km one day race from Dogliani to Acqui Terme on October 09, 2025 in Acqui Terme, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Egan Bernal encabeza el listado de figuras para los Campeonatos Nacionales de Ruta en Cundinamarca

Sergio Higuita recibió premio por ser parte del podio en el AlUla Tour 2026.

Primer podio de Sergio Higuita en 2026: trepó en la clasificación del AlUla Tour y así acabó la carrera

Sergio Higuita, ciclista colombiano.

Sergio Higuita se luce en AlUla Tour: Tercero en la general e ilusiona con el primer triunfo de la temporada

Sergio Higuita atacó en la montaña de la etapa 3 del AlUla Tour

Sergio Higuita da su primer recital de 2026 en el AlUla Tour: brincó al top 3 de la clasificación general

TUNJA, COLOMBIA - FEBRUARY 04: A general view of Egan Bernal of Colombia, Hugo Rodriguez of Colombia, Brandon Rivera of Colombia, Dario Gomez German of Colombia, Jhonatan Restrepo of Colombia, Juan Diego Alba of Colombia and Team Colombia during the 4th Tour Colombia 2024 - Team Presentation on February 04, 2024 in Tunja, Colombia. (Photo by Maximiliano Blanco/Getty Images)

Nuevo caso de dopaje en el ciclismo colombiano: la UCI lo suspendió y no podrá competir en 2026

Nairo Quintana está contento por lo visto de Diego Pescador en el arranque de la temporada.

Nairo Quintana presentó a la nueva estrella del ciclismo colombiano: “Aprende muy rápido”

Colombian Santiago Buitrago Sanchez of Bahrain Victorious pictured in action during stage 14 of the 2025 Tour de France cycling race, from Pau to Luchon-Superbagneres (183 km), on Saturday 19 July 2025 in France. The 112th edition of the Tour de France starts on Saturday 5 July in Lille, France, and will finish in Paris, France on the 27th of July. BELGA PHOTO POOL LUCA BETTINI (Photo by POOL LUCA BETTINI / BELGA MAG / Belga via AFP)

Así van Santiago Buitrago y Sebastián Molano tras la tercera etapa del Tour Down Under: Welsford fue el ganador

Nairo Quintana arrancó con pie derecho su temporada en el Movistar Team.

Nairo Quintana se lució en su primera carrera del año: atacó y dio espectáculo en la montaña

Santiago Buitrago inicia su temporada en territorio australiano.

Clasificación general del Tour Down Under 2026: así quedaron los colombianos tras la etapa 3

Noticias Destacadas