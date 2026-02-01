Egan Bernal encabeza el listado de figuras para los Campeonatos Nacionales de Ruta en Cundinamarca

Los aficionados al ciclismo en Colombia se paralizan con una nueva edición de los Campeonatos Nacionales de Ruta. Estas competencias son el momento ideal para reunir a las estrellas de este deporte que buscarán un nuevo título nacional en diferentes categorías, femenino, masculino y contrarreloj.

De acuerdo a datos de la Federación Colombiana de Ciclismo, será un total de 657 ciclistas los que se darán cita en categorías élite, Sub-23 y juvenil, en ambas ramas (masculino y femenino). Varias figuras hacen parte del listado provisional de corredores preinscritos para los Campeonatos Nacionales de Ruta en este 2026 que se desarrollará en Cundinamarca.

Los campeonatos se llevarán a cabo desde el 5 al 8 de febrero, en Cundinamarca. Serán nóminas de alto nivel las que integren el pelotón nacional, donde abundan figuras del WorldTour, UCI ProTeam, de equipos continentales, de marca y escuadras de 25 ligas del país.

Egan Bernal, ciclista del Ineos Grenadiers Foto: Getty Images

En la máxima categoría de los campeonatos (Hombres Élite), la competencia contará con la presencia de reconocidos corredores que compiten en la máxima élite del ciclismo mundial, encabezados por el actual bicampeón nacional de ruta y campeón en el Tour de Francia y Giro de Italia, Egan Bernal, quien estará acompañado de Brandon Rivera, su compañero del INEOS Grenadiers.

Grandes estrellas para los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026

También estarán presentes: Daniel Felipe Martínez (Red Bull–BORA–hansgrohe), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quienes llegan como referentes internacionales y candidatos naturales a disputar con Egan el título nacional.

En el listado se incluyes representantes de equipos UCI ProTeam, como Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), Santiago Umba (Solution Tech Nippo Rali); el actual bicampeón nacional de ruta Sub-23 y que correrá esta temporada en la categoría élite, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling).

Daniel Felipe Martínez se suma a la lista de colombianos para la Vuelta a España 2025 Foto: Getty Images

A ellos se unen grandes corredores vinculados a estructuras continentales y nacionales, entre ellas el Team Medellín EPM, Team Sistecrédito, GW Erco–Sportfitness, Nu Colombia, Orgullo Paisa, Hino One La Red Suzuki y múltiples proyectos regionales, lo que garantiza una competencia amplia y diversa.

Categorías femeninas también hacen acto de presencia

En la categoría Élite femenina, sobresale la presencia de Paula Andrea Patiño, corredora del Laboral Kutxa–Fundación Euskadi, una de las ciclistas colombianas con mayor recorrido en el calendario internacional, junto a figuras consolidadas como Diana Carolina Peñuela, Stefania Sánchez, Erika Milena Botero, Laura Daniela Rojas y María Paula Latriglia, integrantes del Team Sistecrédito.

Estefanía Herrera, Jessenia Meneses, Andrea Alzate y Sara Juliana Moreno del Orgullo Paisa, además de corredoras con protagonismo reciente en el calendario nacional como Camila Valbuena, Karen Lorena Villamizar y Luisa Fernanda Naranjo, también estarán buscando el título nacional.

La edición 2026 de los Campeonatos Nacionales de Ruta se perfilan así como una de las ediciones más competitivas de los últimos años, no solo por la cantidad de inscritos, sino por la calidad deportiva de una nómina que integra experiencia internacional, talento emergente y una amplia representación regional. A eso se suman los exigentes recorridos en montaña, sprint y contrarreloj que propone el departamento de Cundinamarca.

Recorrido Oficial - Nacionales de Ruta 2026

5 de febrero – CRI Damas Juveniles 13.2 kilómetros

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – El Tunal – Petromil – Cruce Nemocón – PRS 6 – Retorno Ladrillera – Las Pesebreras – Cruce Cogua – PRS 3 – Glorieta Calle 8 – PRS 2 – Aviso San Gabriel – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.

Hora de salida: 8:00 a.m. Hora de llegada: 9:00 a.m. Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá. Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá.

5 de febrero – CRI 26.1kilometros – Damas Sub-23 y Élites y Hombres Juveniles

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes Peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.

Hora de salida: 9:00 a.m. Hora de llegada: 10:50 a.m. Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá. Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá.

5 de febrero – CRI 44.0 kilómetros – Hombres Sub-23 y Élites

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – retorno para segunda vuelta hasta cruce de Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua — PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá.

Hora de salida: 11:00 a.m. Hora de llegada: 12:45 p.m. Sitio de salida: Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá. Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá.

6 de febrero – Ruta 67.5 kilómetros – Damas Juveniles (25 vueltas) y Ruta 81 kilómetros Damas Sub-23 y Hombres Juveniles (30 vueltas).

Recorrido: Pista Autódromo Tocancipá cada vuelta 2.7 kilómetros. Hora de salida: 8:00 a.m. Hora de llegada: 2:30 p.m. Sitio de salida y llegada: Pista Autódromo Tocancipá.

7 de febrero – Ruta 124.5 kilómetros – Hombres Sub-23 y Damas Élites

Recorrido: Sopo – Vía Central – Tocancipá – Gachancipá – Cruce Sesquilé – Alto Sisga – Chocontá – Villapinzón (pasando casas de madera) – retorno hacia Bogotá - Villapinzón – Chocontá – Alto del Sisga – Cruce Sesquilé – Guatavita – tres esquinas – Parque Carrera 4 Guasca.

Hora de salida: 8:00 a.m. Hora de llegada: 1:30 p.m. Sitio de salida: Parque principal de Sopo. Sitio de llegada: Parque de Guasca 4 Agrario

8 de febrero – Ruta 209.9 kilómetros – Hombres Élites

Recorrido: Salinas Mirador – Calle 1 – Carrera 11 – Calle 4 – Glorieta variante – peaje Casablanca – Cruce Neusa – La plazuela – Los tanque – Cogua – Carrera 7 Zipaquirá – Calle 8 – Carrera 15 – Avenida Industrial – Glorieta Ara – Glorieta – Calle 4 Variante (2 vueltas) – Regreso Calle 4 – Carrera 11- Calle 5 – Carrera 10 – Calle 3 – Carrera 6 – Calle 4 – Salida Vía Central de Pacho – Entrada – Zipaquirá – Calle 8 – Carrera 15 – Calle 4 – Glorieta Ara – derecha – industrial – Carrera 15 – Calle 4 (13 vueltas) – Calle 4 – Carrera 11 – Calle 5 – Carrera 10 – Calle 3 – Carrera 6 Contravía calle 1 -Entrada Salinas hasta mirador - Zipaquirá.

Hora de salida: 8:00 a.m. Hora de llegada: 2:15 p.m. Sitio de salida y llegada: Mirador Salinas – Zipaquirá.