Deportes

Egan Bernal encabeza el listado de figuras para los Campeonatos Nacionales de Ruta en Cundinamarca

Las estrellas del ciclismo colombiano se darán cita en los Campeonatos Nacionales de Ruta en este comienzo de febrero por las vías de Cundinamarca.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

1 de febrero de 2026, 11:51 p. m.
Egan Bernal luchando en el pelotón de la Gran Piemonte 2025
Egan Bernal luchando en el pelotón de la Gran Piemonte 2025 Foto: Getty Images

Los aficionados al ciclismo en Colombia se paralizan con una nueva edición de los Campeonatos Nacionales de Ruta. Estas competencias son el momento ideal para reunir a las estrellas de este deporte que buscarán un nuevo título nacional en diferentes categorías, femenino, masculino y contrarreloj.

De acuerdo a datos de la Federación Colombiana de Ciclismo, será un total de 657 ciclistas los que se darán cita en categorías élite, Sub-23 y juvenil, en ambas ramas (masculino y femenino). Varias figuras hacen parte del listado provisional de corredores preinscritos para los Campeonatos Nacionales de Ruta en este 2026 que se desarrollará en Cundinamarca.

Los campeonatos se llevarán a cabo desde el 5 al 8 de febrero, en Cundinamarca. Serán nóminas de alto nivel las que integren el pelotón nacional, donde abundan figuras del WorldTour, UCI ProTeam, de equipos continentales, de marca y escuadras de 25 ligas del país.

CASTEL DI SANGRO, ITALY - MAY 16: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the 108th Giro d'Italia 2025, Stage 7 a 168km stage from Castel di Sangro to Tagliacozzo - Marsia 1424m / #UCIWT / on May 16, 2025 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal, ciclista del Ineos Grenadiers Foto: Getty Images

En la máxima categoría de los campeonatos (Hombres Élite), la competencia contará con la presencia de reconocidos corredores que compiten en la máxima élite del ciclismo mundial, encabezados por el actual bicampeón nacional de ruta y campeón en el Tour de Francia y Giro de Italia, Egan Bernal, quien estará acompañado de Brandon Rivera, su compañero del INEOS Grenadiers.

Ciclismo

Primer podio de Sergio Higuita en 2026: trepó en la clasificación del AlUla Tour y así acabó la carrera

Ciclismo

Sergio Higuita se luce en AlUla Tour: Tercero en la general e ilusiona con el primer triunfo de la temporada

Ciclismo

Sergio Higuita da su primer recital de 2026 en el AlUla Tour: brincó al top 3 de la clasificación general

Ciclismo

Nuevo caso de dopaje en el ciclismo colombiano: la UCI lo suspendió y no podrá competir en 2026

Ciclismo

Nairo Quintana presentó a la nueva estrella del ciclismo colombiano: “Aprende muy rápido”

Ciclismo

Así van Santiago Buitrago y Sebastián Molano tras la tercera etapa del Tour Down Under: Welsford fue el ganador

Ciclismo

Nairo Quintana se lució en su primera carrera del año: atacó y dio espectáculo en la montaña

Ciclismo

Egan Bernal resolvió su futuro: definió el equipo y firmará contrato por cuatro años

Ciclismo

Mientras Tadej Pogačar gana 8 millones de euros, este será el sueldo de Egan Bernal en 2026

Ciclismo

Egan Bernal tiene nuevo compañero en Europa: joya británica firma con el Team Ineos

Grandes estrellas para los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026

También estarán presentes: Daniel Felipe Martínez (Red Bull–BORA–hansgrohe), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quienes llegan como referentes internacionales y candidatos naturales a disputar con Egan el título nacional.

En el listado se incluyes representantes de equipos UCI ProTeam, como Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), Santiago Umba (Solution Tech Nippo Rali); el actual bicampeón nacional de ruta Sub-23 y que correrá esta temporada en la categoría élite, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling).

Daniel Felipe Martínez se suma a la lista de colombianos para la Vuelta a España 2025
Daniel Felipe Martínez se suma a la lista de colombianos para la Vuelta a España 2025 Foto: Getty Images

A ellos se unen grandes corredores vinculados a estructuras continentales y nacionales, entre ellas el Team Medellín EPM, Team Sistecrédito, GW Erco–Sportfitness, Nu Colombia, Orgullo Paisa, Hino One La Red Suzuki y múltiples proyectos regionales, lo que garantiza una competencia amplia y diversa.

Categorías femeninas también hacen acto de presencia

En la categoría Élite femenina, sobresale la presencia de Paula Andrea Patiño, corredora del Laboral Kutxa–Fundación Euskadi, una de las ciclistas colombianas con mayor recorrido en el calendario internacional, junto a figuras consolidadas como Diana Carolina Peñuela, Stefania Sánchez, Erika Milena Botero, Laura Daniela Rojas y María Paula Latriglia, integrantes del Team Sistecrédito.

Estefanía Herrera, Jessenia Meneses, Andrea Alzate y Sara Juliana Moreno del Orgullo Paisa, además de corredoras con protagonismo reciente en el calendario nacional como Camila Valbuena, Karen Lorena Villamizar y Luisa Fernanda Naranjo, también estarán buscando el título nacional.

La edición 2026 de los Campeonatos Nacionales de Ruta se perfilan así como una de las ediciones más competitivas de los últimos años, no solo por la cantidad de inscritos, sino por la calidad deportiva de una nómina que integra experiencia internacional, talento emergente y una amplia representación regional. A eso se suman los exigentes recorridos en montaña, sprint y contrarreloj que propone el departamento de Cundinamarca.

Recorrido Oficial - Nacionales de Ruta 2026

5 de febrero – CRI Damas Juveniles 13.2 kilómetros

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – El Tunal – Petromil – Cruce Nemocón – PRS 6 – Retorno Ladrillera – Las Pesebreras – Cruce Cogua – PRS 3 – Glorieta Calle 8 – PRS 2 – Aviso San Gabriel – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.

Hora de salida: 8:00 a.m. Hora de llegada: 9:00 a.m. Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá. Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá.

5 de febrero – CRI 26.1kilometros – Damas Sub-23 y Élites y Hombres Juveniles

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes Peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.

Hora de salida: 9:00 a.m. Hora de llegada: 10:50 a.m. Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá. Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá.

5 de febrero – CRI 44.0 kilómetros – Hombres Sub-23 y Élites

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – retorno para segunda vuelta hasta cruce de Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua — PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá.

Hora de salida: 11:00 a.m. Hora de llegada: 12:45 p.m. Sitio de salida: Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá. Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá.

6 de febrero – Ruta 67.5 kilómetros – Damas Juveniles (25 vueltas) y Ruta 81 kilómetros Damas Sub-23 y Hombres Juveniles (30 vueltas).

Recorrido: Pista Autódromo Tocancipá cada vuelta 2.7 kilómetros. Hora de salida: 8:00 a.m. Hora de llegada: 2:30 p.m. Sitio de salida y llegada: Pista Autódromo Tocancipá.

7 de febrero – Ruta 124.5 kilómetros – Hombres Sub-23 y Damas Élites

Recorrido: Sopo – Vía Central – Tocancipá – Gachancipá – Cruce Sesquilé – Alto Sisga – Chocontá – Villapinzón (pasando casas de madera) – retorno hacia Bogotá - Villapinzón – Chocontá – Alto del Sisga – Cruce Sesquilé – Guatavita – tres esquinas – Parque Carrera 4 Guasca.

Hora de salida: 8:00 a.m. Hora de llegada: 1:30 p.m. Sitio de salida: Parque principal de Sopo. Sitio de llegada: Parque de Guasca 4 Agrario

8 de febrero – Ruta 209.9 kilómetros – Hombres Élites

Recorrido: Salinas Mirador – Calle 1 – Carrera 11 – Calle 4 – Glorieta variante – peaje Casablanca – Cruce Neusa – La plazuela – Los tanque – Cogua – Carrera 7 Zipaquirá – Calle 8 – Carrera 15 – Avenida Industrial – Glorieta Ara – Glorieta – Calle 4 Variante (2 vueltas) – Regreso Calle 4 – Carrera 11- Calle 5 – Carrera 10 – Calle 3 – Carrera 6 – Calle 4 – Salida Vía Central de Pacho – Entrada – Zipaquirá – Calle 8 – Carrera 15 – Calle 4 – Glorieta Ara – derecha – industrial – Carrera 15 – Calle 4 (13 vueltas) – Calle 4 – Carrera 11 – Calle 5 – Carrera 10 – Calle 3 – Carrera 6 Contravía calle 1 -Entrada Salinas hasta mirador - Zipaquirá.

Hora de salida: 8:00 a.m. Hora de llegada: 2:15 p.m. Sitio de salida y llegada: Mirador Salinas – Zipaquirá.

Más de Ciclismo

ACQUI TERME, ITALY - OCTOBER 09: (L-R) Filippo Ganna of Italy and Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers compete during the 109th Gran Piemonte 2025 a 179km one day race from Dogliani to Acqui Terme on October 09, 2025 in Acqui Terme, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Egan Bernal encabeza el listado de figuras para los Campeonatos Nacionales de Ruta en Cundinamarca

Sergio Higuita recibió premio por ser parte del podio en el AlUla Tour 2026.

Primer podio de Sergio Higuita en 2026: trepó en la clasificación del AlUla Tour y así acabó la carrera

Sergio Higuita, ciclista colombiano.

Sergio Higuita se luce en AlUla Tour: Tercero en la general e ilusiona con el primer triunfo de la temporada

Sergio Higuita atacó en la montaña de la etapa 3 del AlUla Tour

Sergio Higuita da su primer recital de 2026 en el AlUla Tour: brincó al top 3 de la clasificación general

TUNJA, COLOMBIA - FEBRUARY 04: A general view of Egan Bernal of Colombia, Hugo Rodriguez of Colombia, Brandon Rivera of Colombia, Dario Gomez German of Colombia, Jhonatan Restrepo of Colombia, Juan Diego Alba of Colombia and Team Colombia during the 4th Tour Colombia 2024 - Team Presentation on February 04, 2024 in Tunja, Colombia. (Photo by Maximiliano Blanco/Getty Images)

Nuevo caso de dopaje en el ciclismo colombiano: la UCI lo suspendió y no podrá competir en 2026

Nairo Quintana está contento por lo visto de Diego Pescador en el arranque de la temporada.

Nairo Quintana presentó a la nueva estrella del ciclismo colombiano: “Aprende muy rápido”

Colombian Santiago Buitrago Sanchez of Bahrain Victorious pictured in action during stage 14 of the 2025 Tour de France cycling race, from Pau to Luchon-Superbagneres (183 km), on Saturday 19 July 2025 in France. The 112th edition of the Tour de France starts on Saturday 5 July in Lille, France, and will finish in Paris, France on the 27th of July. BELGA PHOTO POOL LUCA BETTINI (Photo by POOL LUCA BETTINI / BELGA MAG / Belga via AFP)

Así van Santiago Buitrago y Sebastián Molano tras la tercera etapa del Tour Down Under: Welsford fue el ganador

Nairo Quintana arrancó con pie derecho su temporada en el Movistar Team.

Nairo Quintana se lució en su primera carrera del año: atacó y dio espectáculo en la montaña

Santiago Buitrago inicia su temporada en territorio australiano.

Clasificación general del Tour Down Under 2026: así quedaron los colombianos tras la etapa 3

CASTEL DI SANGRO, ITALY - MAY 16: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the 108th Giro d'Italia 2025, Stage 7 a 168km stage from Castel di Sangro to Tagliacozzo - Marsia 1424m / #UCIWT / on May 16, 2025 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Egan Bernal resolvió su futuro: definió el equipo y firmará contrato por cuatro años

Noticias Destacadas