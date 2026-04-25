El rey Pogacar quiere batir al príncipe Seixas en la ‘Decana’ de los Monumentos: imperdible lucha en Lieja-Bastoña-Lieja

El rey del ciclismo Tadej Pogacar y el nuevo fenómeno Paul Seixas se citan en la Lieja-Bastoña-Lieja, un duelo de muchas emociones entre los dos corredores dominantes del momento en el ciclismo, que además comparten varios rasgos.

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La Decana de los llamados Monumentos (pruebas ciclistas clásicas de un día), nació en 1892 y vivirá un auténtico terremoto este año con la irrupción del adolescente Paul Seixas, que a sus 19 años está derribando todos los códigos de su deporte.

El francés del equipo Decathlon se impuso en su primera participación en la Flecha Valona, una carrera atípica de la que se decía que exigía un largo aprendizaje: Pogacar necesitó cuatro intentos para domar el muro de Huy. La Lieja-Bastoña-Lieja se convierte en la ‘prueba de fuego’ para el gran candidato a destronar a Tadej.

Tadej Pogacar viene de ganar el segundo monumento del año tras dejar en la ruta a Van der Poel. Foto: Getty Images

La manera en la que el francés aplastó a la competencia hace aún más emocionante el gran duelo, último capítulo del tríptico de las Ardenas, en el que Tadej Pogacar apunta a su Monumento número 13 y así escalar en la lista de leyendas del ciclismo.

La Decana ofrece la promesa de un formidable duelo a tres entre Remco Evenepoel, vencedor en 2022 y 2023; Pogacar, ganador en 2021, 2024 y 2025; y el nuevo prodigio, en su primera aparición en una prueba que ganó en categoría júnior en 2024.

Pero los últimos acontecimientos hacen preguntarse si no será más bien un duelo entre el francés y el esloveno, de tan impresionantes que resultan los recientes logros de Seixas, entre ellos su exhibición en solitario en la Vuelta al País Vasco.

Imperdible lucha en el Monumento

Preguntado en rueda de prensa si creía poder batir a Tadej Pogacar en Bélgica, Seixas respondió: “Esta pregunta es una locura. Estamos hablando quizás del mejor corredor de todos los tiempos. De momento, no tengo el nivel, creo, para ganarle. Claro que intento ser el mejor o uno de los mejores, pero hay que trabajar y luego demostrarlo en carrera. Y después, ya podremos hablar”.

Paul Seixas en la Flecha Valona. Foto: Getty Images

En realidad, Pogacar sigue siendo el gran favorito. Por ahora, ambos se han enfrentado cuatro veces en carreras de un día, con otras tantas demostraciones de superioridad del esloveno: en el Mundial (1º contra 13º), en el Europeo (1º contra 3º), en el Giro de Lombardía (1º contra 7º) a finales de 2025 y en la Strade Bianche (1º contra 2º) en marzo pasado.

“Para ellos, la mejor defensa es el ataque. Cuando Paul ataca a 28 km de meta en el País Vasco o a más de 40 km en la Classic Ardèche, se parece a lo que hace Pogi. ¿Por qué esperar cuando eres alguien por encima del resto?”, subraya Julien Jurdie, uno de los directores deportivos de Seixas.

Pogacar no desconoce a Seixas

Domen Novak, fiel lugarteniente de Pogacar en el UAE, destaca que Seixas ya es mucho más profesional.

“Todo el mundo lo compara con Tadej, incluso es mejor que él a la misma edad. Pero a esa edad Tadej aún no había hecho nunca una concentración en altitud, corría para el equipo Gusto Ljubljana y se puede decir que ganó su primer Tour de Francia (en 2020, con 22 años) comiendo pizzas, bebiendo cerveza y jugando a la PlayStation”, declaró en marzo al medio esloveno Siol.

La Lieja-Bastoña-Lieja entraña otro desafío, ya que el Monumento de Bélgica cierra un bloque de carreras al término del cual sabremos si Paul Seixas participará en su primer Tour de Francia en los próximos meses.

Según su equipo, la decisión se anunciará entre el 28 de abril y el 14 de mayo. A la vista de su magnífica primavera, se espera la luz verde para un verano en Europa lleno de promesas.

El cuarto monumento del año comenzará a las 2:50 de la mañana, hora colombiana, este domingo 26 de abril. Se esperan más de 6 horas de recorrido. Imperdible competencia y duelo que prometen Seixas con Pogacar para los amantes de este deporte.

La transmisión en plataformas digitales dará inicio a las 5:00 a. m.