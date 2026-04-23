Bélgica se prepara para recibir una nueva edición de la Lieja-Bastoña-Lieja, la clásica más antigua del mundo. La cual se disputa a través de las Ardenas, un terreno que no impresiona por su altura, pero sí por su brutalidad, ya que su trazado es una sucesión constante de subidas cortas y explosivas.

La edición 112 de la carrera prepara otra disputa entre Tadej Pogacar y Remco Evenepoel. Este duelo siempre es sinónimo de espectáculo; no obstante, esta vez se espera que un retador se meta en la conversación, Paul Seixas.

Primero, el corredor del UAE es el vigente ganador de la carrera (también triunfó en 2021 y 2024), por lo que busca sostener la corona e igualar el récord de Alejandro Valverde y Moreno Argentin, quienes ganaron 4 veces ‘la decana’.

El esloveno Tadej Pogačar viene de consagrarse en la Milán-San Remo y en el Tour de Flandes este 2026. Foto: Getty Images

Mientras tanto, Remco Evenepoel quiere repetir el éxito de 2022 y 2023, en la que es considerado su monumento predilecto.

Y se mete en la conversación de los favoritos el joven francés, Paul Seixas, quien viene sorprendiendo al mundo con su explosiva forma de correr. Llega con pergaminos a su primera Lieja-Bastoña-Lieja luego de destrozar a su competencia en el implacable ‘Muro de Huy’ de la Flecha Valona.

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Colombianos en la Lieja-Bastoña-Lieja

La edición de este año contará con la presencia de Daniel Felipe Martínez, quien estará representando al Red Bull-Bora; sin embargo, se espera que sea uno de los acompañantes de lujo del bicampeón belga en el pelotón. Eso sí, viene de hacer una excelente París-Niza, donde obtuvo el subcampeonato.

El mejor resultado de un colombiano hasta la fecha lo tiene Santiago Buitrago, quien lució el bronce en la edición 2023.

Santiago Biutrago compartió podio con el británico Tom Pidcock y el belga Remco Evenepoel. Foto: AP/Geert Vanden Wijngaert

Recorrido Lieja-Bastoña-Lieja 2026

La Lieja-Bastoña-Lieja 2026 tendrá un recorrido de 259,5 kilómetros, con salida y llegada en Lieja. Como dato, esta es la tercera ciudad francófona más poblada del país y su construcción se dio a orillas del río Mosa, en la región de Valonia.

El perfil consta de 12 cotas, siendo las más destacadas la Côte de la Redoute (1,5 km al 9,5%), donde Tadej Pogacar cimentó sus dos últimos triunfos, y la Côte de la Roche-aux-Faucons (1,1 km al 5,8%), que se corona a 13 kilómetros de meta.

Casi 260 km deberán recorrer los ciclistas que se quieran alzar con el monumento más antiguo en su edición 112. Foto: Página oficial Lieja-Bastoña-Lieja

En qué canal ver la Lieja-Bastoña-Lieja 2026

En Colombia, el canal encargado de la transmisión oficial es ESPN, por ende, también se puede ver la carrera en la plataforma de Disney +.

El cuarto monumento del año comenzará a las 2:50 de la mañana este domingo 26 de abril y se esperan más de 6 horas de recorrido, una carrera imperdible para los amantes del deporte. La transmisión en las plataformas digitales dará inicio a las 5:00 a. m.