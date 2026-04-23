Bélgica se prepara para recibir una nueva edición de la Lieja-Bastoña-Lieja, la clásica más antigua del mundo. La cual se disputa a través de las Ardenas, un terreno que no impresiona por su altura, pero sí por su brutalidad, ya que su trazado es una sucesión constante de subidas cortas y explosivas.
La edición 112 de la carrera prepara otra disputa entre Tadej Pogacar y Remco Evenepoel. Este duelo siempre es sinónimo de espectáculo; no obstante, esta vez se espera que un retador se meta en la conversación, Paul Seixas.
Primero, el corredor del UAE es el vigente ganador de la carrera (también triunfó en 2021 y 2024), por lo que busca sostener la corona e igualar el récord de Alejandro Valverde y Moreno Argentin, quienes ganaron 4 veces ‘la decana’.
Mientras tanto, Remco Evenepoel quiere repetir el éxito de 2022 y 2023, en la que es considerado su monumento predilecto.
Y se mete en la conversación de los favoritos el joven francés, Paul Seixas, quien viene sorprendiendo al mundo con su explosiva forma de correr. Llega con pergaminos a su primera Lieja-Bastoña-Lieja luego de destrozar a su competencia en el implacable ‘Muro de Huy’ de la Flecha Valona.
Colombianos en la Lieja-Bastoña-Lieja
La edición de este año contará con la presencia de Daniel Felipe Martínez, quien estará representando al Red Bull-Bora; sin embargo, se espera que sea uno de los acompañantes de lujo del bicampeón belga en el pelotón. Eso sí, viene de hacer una excelente París-Niza, donde obtuvo el subcampeonato.
El mejor resultado de un colombiano hasta la fecha lo tiene Santiago Buitrago, quien lució el bronce en la edición 2023.
Recorrido Lieja-Bastoña-Lieja 2026
La Lieja-Bastoña-Lieja 2026 tendrá un recorrido de 259,5 kilómetros, con salida y llegada en Lieja. Como dato, esta es la tercera ciudad francófona más poblada del país y su construcción se dio a orillas del río Mosa, en la región de Valonia.
El perfil consta de 12 cotas, siendo las más destacadas la Côte de la Redoute (1,5 km al 9,5%), donde Tadej Pogacar cimentó sus dos últimos triunfos, y la Côte de la Roche-aux-Faucons (1,1 km al 5,8%), que se corona a 13 kilómetros de meta.
En qué canal ver la Lieja-Bastoña-Lieja 2026
En Colombia, el canal encargado de la transmisión oficial es ESPN, por ende, también se puede ver la carrera en la plataforma de Disney +.
El cuarto monumento del año comenzará a las 2:50 de la mañana este domingo 26 de abril y se esperan más de 6 horas de recorrido, una carrera imperdible para los amantes del deporte. La transmisión en las plataformas digitales dará inicio a las 5:00 a. m.