Oferta a Radamel Falcao García: le filtran propuesta hecha para estar en el Mundial 2026

Ir o estar inmerso en el Mundial 2026 es algo que aún es posible para Radamel Falcao García. Si bien en primera instancia se habló de una chance de ser llevado junto a la Selección Colombia, ahora se habla de otro rol que podría cumplir en la cita orbital.

Según lo dado a conocer por el periodista Mariano Olsen, una marca ya apostó por el Tigre para sumarlo a su equipo de trabajo. En X, el comunicador argentino dio a conocer: “recibió oferta de cadena internacional de televisión para ser comentarista en el próximo Mundial”, refirió.

José Pékerman tiene trabajo para el Mundial 2026: es oficial el canal que lo fichó

Decisión final con Radamel Falcao García tras su fractura: Gustavo Serpa la sacó a la luz

Sin especificar sobre cuál casa periodística intenta ficha al samario, lo que sí es cierto es que el delantero a sus 40 años sigue siendo de gran atractivo. En cancha, con Millonarios, es una de las voces que más peso tienen en el camerino.

A la hora de comentar, o dar una opinión, el delantero es voz autorizada y por eso es que buscan llevárselo para que sea parte de alguna transmisión. Se espera saber si García da el sí, pues se ha hablado de un puesto al interior de la Selección Colombia.

¿Lorenzo le reserva un lugar en la Tricolor?

Al inicio de este año, se llegó a especular con una sorpresa bomba que unía a la Selección Colombia con Radamel Falcao García.

Según lo dicho desde el exterior, el DT del equipo nacional tenía un supuesto pacto con la gloria cafetera para llevarlo a la Copa del Mundo. Sería cuestión de que se le viera bien en algunos juegos con Millonarios, para poder llevarlo como uno de la nómina.

Néstor Lorenzo habló sobre el caso de Radamel Falcao García Foto: Captura AS Colombia // Getty Images

Fue el mismo Lorenzo el que desmintió esto durante la apertura del hotel de concentración de la selección. Allí, a los medios presentes, les aclaró la situación.

“¿Crees que es cierto? No le puedo prometer. A Falcao lo amo, lo adoro, ojalá esté compitiendo y compita con los que están en su posición por un puesto", indicó en declaraciones para AS Colombia.

“Ojalá vuelva a ser el delantero que fue siempre, que le vaya bien y que ponga en aprietos la decisión con los otros delanteros que están bien“, afirmó en su momento.

Radamel Falcao García, máximo goleador en la historia de la Selección Colombia Foto: Getty Images

¿Y como parte de la delegación?

Esa es otra versión que surgió. Falcao como “presidente de la delegación” junto a la Selección Colombia en el Mundial 2026.

“Le voy a dar hasta el término que a mí me dieron: presidente de delegación. Quieren que Falcao sí o sí esté en el Mundial”, dijo el periodista Juan Sebastián Vargas en Caracol Radio. Aún no hay un pronunciamiento oficial de la FCF ni de Néstor Lorenzo.

Falcao y Néstor Lorenzo en la Selección Colombia Foto: @FCFSeleccionCol

Al no existir una información verídica, todo son especulaciones. Por el momento, la única certeza con Radamel es que se viene recuperando hace unos días de "fractura en el arco cigomático”.

Tras haber pasado por la revisión de los especialistas, se conoció que no pasará por operación para la recuperación de este tema de salud. En Millonarios para la fecha final de Liga BetPlay, así como los juegos de Copa Sudamericana, es baja.