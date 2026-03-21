De cara al Mundial 2026 muchas informaciones han surgido. Una de las que más ha dado de qué hablar es la posibilidad de que Radamel Falcao García vaya con la Selección Colombia.

Inicialmente salió el rumor de que habría una promesa de Néstor Lorenzo al atacante para llevarlo, la cual fue desmentida por el mismo entrenador a los pocos días. Después han salido otras versiones, en donde se dijo que el rol que acuparía el Tigre sería fuera del campo de juego y más dirigencial.

Radamel Falcao García tendría un cupo entre la delegación de la Selección Colombia que irá al Mundial 2026 Foto: Getty Images

Según lo revelado por Javier Hernández Bonnet, tras una conversación reciente con Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol y actual vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, sí sería muy factible que Falcao esté en la próxima Copa del Mundo.

”Como futbolista, no. A eso, agregó que sí han pensado en el Comité Ejecutivo que vaya haciendo parte de la delegación colombiana como una figura”, explicó el periodista de lo hablado con el dirigente.

Revuelo total en la Federación Colombiana de Fútbol: se eligió el presidente y Ramón Jesurún no se guardó nada

Yepes sentó su postura

Mario Alberto Yepes fue consultado al respecto por Blu Radio. Quien fuese capitán de la Selección Colombia en su momento mostró su repudio en caso de que a Falcao lo quisieran llevar como acompañante, aún siendo jugador.

“Escuché que dijeron que al Tigre lo van a llevar al Mundial para apoyar el equipo. A mí me parece que es una falta de respeto total con el Tigre”, zanjó de entrada.

Dura respuesta de Yepes sobre Falcao en la Selección: “Llevarlo sin jugar es falta de respeto” #LoMásBlu #BlogDeportivo pic.twitter.com/Rxb3fYbeR0 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 18, 2026

“Creo que si uno va como jugador, uno se siente jugador y uno quiere aportar como jugador y esa relevancia o tener esa importancia dentro del campo de juego”, sumó en su descontento por lo que se decidiría.

Ahora bien, todo estaría en pleno estudio, dado que Falcao estaría pensando en el retiro y, una vez lo haya hecho, ahí sí ya cambiaría el panorama para llevarlo como un apoyo al Mundial.

“Si de verdad el Tigre prefiere retirarse e ir para apoyar al equipo de una manera en que pueda trabajar en convenio, no solo con los dirigentes, sino con el cuerpo técnico y los demás jugadores, muy valorada”, reconoció Yepes.

Oficial: convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Croacia y Francia

Ante la modificación del panorama, ya Mario Alberto lo vio con otro ojos: “Creo que le haría muy bien a la Federación, a la selección y a toda la gente que trabaja por el fútbol colombiano, la verdad. No sé el Tigre qué pensará de esta novedad”.

“Sí me había parecido un poco una falta de respeto que digan, sí, lo llevamos para que haga grupo. ¿Por qué? Porque Falcao es el máximo goleador de la historia de nuestra selección", advirtió en caso de que se haga como se había comentado.

“Falcao es una leyenda no solo de aquí, sino del fútbol internacional. Y que le digan a uno, no, te vamos a llevar para que acompañes, siendo jugador, a mí no me parece", hizo hincapié sobre lo que le molestaría.

Falcao García, máximo goleador de la Selección Colombia Foto: Getty Images

Finalmente, fue certero en que la presencia de García Zárate en una delegación mundialista sería crucial para afrontar el torneo de una gran forma.

“Entre más personas le puedan aportar a que lo de la selección funcione en el Mundial, mucho mejor. Y creo que el Tigre es una de esas personas que le podría aportar muchísimo, muchísimo a la selección”, concluyó Yepes.