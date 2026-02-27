Gente

Incómodo momento que protagonizó Caterin Escobar en plena entrevista: le preguntaron por su relación y se fue

La actriz concedió una charla a un medio, pero prefirió esquivar una pregunta relacionada con Mario Yepes.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

27 de febrero de 2026, 2:58 p. m.
Caterin Escobar, famosa actriz.
Caterin Escobar, famosa actriz.

Caterin Escobar se convirtió en una de las actrices más comentadas de la televisión colombiana, debido a diversos papeles que ha interpretado en producciones nacionales e internacionales. La celebridad brilló con su trabajo en Las muñecas de la mafia, Los Briceño y Las hermanitas Calle.

No obstante, la artista llamó la atención de millones de personas con su participación en MasterChef Celebrity 2025, donde compitió con famosos como Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Valentina Taguado y Mario Yepes.

De este formato nació el amor entre el exfutbolista y Caterin Escobar, quienes compartieron toda clase de espacios y situaciones que quedaron registradas en redes sociales. Ambos evitaron hablar de su romance, limitándose a publicar imágenes y videos de viajes que realizaron juntos.

En plena charla con el medio, Caterin Escobar aseguró que estaba feliz por su trabajo en una nueva producción, en la que viene construyendo detalles del personaje para su día a día. En el intercambio de preguntas y respuestas, la celebridad fue contundente en que ya no le creía igual a los hombres, pues los años traían lecciones.

A pesar de que se mostró risueña y abierta a hablar sobre su vida, la artista tuvo una reacción muy sorpresiva cuando le tocaron el tema del amor. Sus declaraciones no dieron paso a que se indagara acerca de su faceta sentimental, poniendo freno al asunto de Mario Yepes.

La exparticipante de MasterChef fue interrogada sobre su corazón; ante esto, mencionó que tenía mucho amor, salud y trabajo. Aunque reafirmó la felicidad que sentía, esquivó cualquier asunto de su noviazgo.

Caterin Escobar miró a la cámara, tomó el micrófono y enfatizó que no iba a responder nada relacionado con su vida amorosa, por lo que se iba a comer un sushi. La celebridad se levantó y dejó la entrevista a la mitad.

