Caterin Escobar, una de las actrices más queridas de la televisión colombiana, celebró su cumpleaños este 16 de noviembre, y lo hizo rodeada de muestras de cariño.

Aunque recibió decenas de felicitaciones, hubo un mensaje que acaparó toda la atención en redes sociales, el que le escribió el exfutbolista Mario Alberto Yepes, con quien ha sido relacionada en los últimos meses.

Su dedicatoria, breve pero muy afectuosa, volvió a encender las especulaciones sobre la cercanía entre ambos.

Un mensaje que despertó la curiosidad de los seguidores de Caterine

En la publicación que la actriz compartió para agradecer un nuevo año de vida, Caterine escribió que se sentía “muy afortunada de tener tanto amor”, palabras que acompañó con una serie de fotografías en las que aparece celebrando con sus hijos y seres queridos.

Ella misma agregó: “Un feliz cumpleaños para mí. Gracias Vida. Gracias Dios, por tanto”, un mensaje que reflejaba gratitud y plenitud en este momento de su vida.

Pero el comentario que más llamó la atención de los seguidores fue el de Mario Yepes, quien no dudó en dedicarle públicamente un mensaje lleno de ternura.

“Te mereces lo mejor mi amor”, escribió el exdefensa de la Selección Colombia en el post de Caterin, dejando ver una complicidad que no pasó desapercibida.

En una historia adicional, él también le escribió: “Felicidades mi niña bella. Feliz cumple”, una frase que rápidamente generó reacciones y alimentó los rumores de una posible relación.

¿Una conexión que terminará en romance?

La conexión entre ambos ha sido tema recurrente desde hace meses, especialmente después de su participación en MasterChef Celebrity, donde surgieron los primeros comentarios sobre una supuesta cercanía.

Aunque ninguno ha confirmado una relación formal, gestos como este mantienen vivo el interés del público y abren aún más interrogantes sobre el vínculo que los une.

Por ahora, Caterin continúa enfocada en sus proyectos personales y familiares, mientras que Mario Yepes sigue siendo una figura muy presente en redes.

Lo cierto es que este nuevo intercambio dejó a los seguidores atentos a lo que pueda pasar en las próximas semanas, especialmente si ambos deciden compartir más momentos juntos.

La celebración de la actriz terminó convirtiéndose en un punto de encuentro para la especulación, la curiosidad y, sobre todo, un gran gesto de cariño que hizo que su cumpleaños trascendiera más allá de las fotografías y los mensajes habituales.

El detalle de Yepes se robó el protagonismo y volvió tendencia a la pareja que, aunque no lo confirme, cada vez da más señales de cercanía.

A lo largo del año, la relación entre Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes ha sido motivo de curiosidad entre los seguidores, quienes han interpretado su cercanía como algo más que una simple amistad.