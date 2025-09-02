Los realities en la televisión colombiana no solamente brindan el contenido del programa, sino que los televidentes también pueden apreciar situaciones que se van dando debido a la convivencia o múltiples horas de grabación: los amoríos fugaces o las relaciones que se construyen en los diferentes formatos.

En este año, que se lleva a cabo la décima temporada del famoso reality, MasterChef Celebrity, se dio a conocer que nació un nuevo amor entre la actriz Caterine Escobar y el astro deportivo de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, quien ya fue eliminado de la competencia.

Mientras ambos tuvieron el tiempo y pudieron compartir en el programa de cocina más famoso de Colombia, interactuaron de una manera muy especial y dejaron ver que entre ellos sucedía algo más allá de una amistad, lo cual fue interpretado correctamente por los televidentes y seguidores del programa, así empezaron a comentarlo en redes sociales.

Nuevo video de Caterine Escobar y Mario Alberto Yepes confirmaría su relación

Durante la actual temporada, se ha hablado bastante de esta pareja debido a las diferentes apariciones juntos lejos de las cámaras y el reality.

Una de las cosas que más ha dado de qué hablar en las últimas semanas es que, aunque no revelan mucho de su química, ambos publican videos que muestran que comparten viajes e incluso que sus familias ya se conocen.

Recientemente, fue la actriz Caterine Escobar quien a través de sus redes publicó un video en donde con una cita bíblica hizo referencia a que el famoso exfutbolista es de ella.

“Deuteronomio 11:24 ‘Todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo’”, escribió la actriz en el video.

Lo que llamó la atención es que Caterine, de una manera inocente, coqueta y tierna, levantó su pierna y puso su pie en la espalda de Mario Alberto Yepes, dando a entender que ella lo había pisado, y por ende, sería suyo.

Para Mario Alberto, esto fue un momento de sorpresa y gracia, pues en su rostro se pudo ver que no sabía qué era lo que ocurría.

