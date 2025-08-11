Suscribirse

Gente

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes pasaron un domingo en “familia”; una foto que volvió a sorprender y aumentar los rumores

Las celebridades seleccionadas para ‘MasterChef Celebrity 2025′ estuvieron compartiendo en compañía de sus hijos.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

11 de agosto de 2025, 10:13 p. m.
Amorío que estaría naciendo entre Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar, participantes de 'MasterChef Celebrity'
Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar, participantes de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Montaje SEMANA | Canal RCN - Instagran: @caterinescobaractriz

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes son dos de las 22 celebridades de la séptima temporada de MasterChef Celebrity.

En varios capítulos los televidentes notaron la cercanía entre la actriz y el exjugador de la Selección Colombia, generando rumores de un nuevo romance en una de las cocinas más importantes.

Contexto: ¿Quién es la bellísima exesposa de Mario Yepes, el hombre que causa sensación en ‘MasterChef’?

Aunque en una entrevista Caterin afirmó que se trataba de una amistad, desde hace varios días han estado en el ojo de la opinión pública tras un comentario de Yepes en una foto de la actriz.

Luego, Escobar y Mario Alberto publicaron un video en ambos perfiles realizando una receta, en el que la caleña se refiere al excapitán como “bizcocho”, una expresión que sorprendió a los seguidores.

Lo más leído

1. Muerte de Miguel Uribe: estas son las razones que tiene Alfredo Rangel para atribuir el atentado a Iván Márquez y descartar tesis de Otty Patiño
2. Amiga de Silvana Torres cuenta otra versión alrededor de la muerte de niña de dos años en Manizales: hizo crudo relato
3. Simón Gaviria se quebró en vivo hablando de la promesa que Miguel Uribe le hizo a María Claudia Tarazona: “Me rompe el alma”

El domingo, la hija de Caterin, María José Ríos, volvió asombrar a los fanáticos al subir a sus historias de Instagram una foto de su madre, su hermano, el pequeño Matías y Yepes.

La hija de Caterin Escobar, María José Ríos, compartió una foto en compañía de su madre, su hermano, Yepes y el pequeño Matías.
La hija de Caterin Escobar, María José Ríos, compartió una foto en compañía de su madre, su hermano, Yepes y el pequeño Matías. | Foto: Captura de Instagram @majorios01

Aunque la actriz ni el exparticipante del reality se han pronunciado, la fotografía se hizo viral y se publicó en una cuenta donde los seguidores no dudaron en reaccionar:

“Qué bonitos, chévere, que viva el amor de los dos, unidos por Dios”; “bonita pareja”; “que viva el amor, hacen buena pareja”; “eso fue cocinado en bajo y miren los resultados”; “lindos, me encantan”.

Contexto: La fuerte discusión entre dos celebridades en ‘MasterChef Celebrity’ generó tensión: “Toca es hacer las cosas a su manera”

¿Por qué Yepes fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity’?

El pasado viernes 8 de agosto se llevó a cabo el reto de eliminación, donde se enfrentaron Luis Fernando Hoyos, Michelle Roullard, Raúl Ocampo, Paty Grisales, Caterin Escobar, Mario Alberto Yepes y Valeria Aguilar.

Una prueba en la que los participantes debían realizar changua, un plato de la gastronomía colombiana, pero que algunos no habían preparado, incluso tampoco probado y podía ser en su receta original o con algunas adaptaciones.

El actor Luis Fernando cautivó a los tres jurados Jorge Rausch, la mexicana Belén Alonso y Nicolás de Zubiría, logró obtener el ‘cachete’ y subió directamente al balcón.

Yepes, por su parte, se despidió del programa al sacar el menor resultado.

Sin embargo, Yepes presentó su preparación que estaba bajita de sal y a la chef le pareció muy casual para presentar en MasterChef, razones por las que quedó eliminado.

Muchos televidentes quedaron sorprendidos con la decisión, pues la actriz Michelle también había cometido errores y comentaron que no cumplía con lo que se había pedido en el reto.

Incluso, la hija del jugador demostró su descontento y en la publicación escribió: “Sacan a alguien que hace lo que piden y dejan a alguien que no hace lo que piden, pero bueno. ¡No fue la mejor, pero changua si fue! ¡Soy una hija muy orgullosa, eso sí, la diste toda papi!”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Secretaría de Educación de Bogotá anuncia medidas para colegios distritales durante los días de duelo por la muerte de Miguel Uribe Turbay

2. Filtran decisión de Millonarios sobre David González: malos resultados llevarían a dura medida

3. Falsos positivos en Bogotá: la “banda del CAI” capturaba a habitantes de calle para aumentar operatividad

4. Impactante video muestra cómo el techo de una prisión en Nebraska sale volando tras feroz tormenta que dejó un muerto y varios heridos

5. Cristiano Ronaldo y Georgina se casan; este sería el precio del lujoso anillo de compromiso

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Caterin EscobarMario Alberto YepesMasterchef celebrity 2025Romances famosos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.