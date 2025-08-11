Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes son dos de las 22 celebridades de la séptima temporada de MasterChef Celebrity.

En varios capítulos los televidentes notaron la cercanía entre la actriz y el exjugador de la Selección Colombia, generando rumores de un nuevo romance en una de las cocinas más importantes.

Aunque en una entrevista Caterin afirmó que se trataba de una amistad, desde hace varios días han estado en el ojo de la opinión pública tras un comentario de Yepes en una foto de la actriz.

Luego, Escobar y Mario Alberto publicaron un video en ambos perfiles realizando una receta, en el que la caleña se refiere al excapitán como “bizcocho”, una expresión que sorprendió a los seguidores.

El domingo, la hija de Caterin, María José Ríos, volvió asombrar a los fanáticos al subir a sus historias de Instagram una foto de su madre, su hermano, el pequeño Matías y Yepes.

La hija de Caterin Escobar, María José Ríos, compartió una foto en compañía de su madre, su hermano, Yepes y el pequeño Matías. | Foto: Captura de Instagram @majorios01

Aunque la actriz ni el exparticipante del reality se han pronunciado, la fotografía se hizo viral y se publicó en una cuenta donde los seguidores no dudaron en reaccionar:

“Qué bonitos, chévere, que viva el amor de los dos, unidos por Dios”; “bonita pareja”; “que viva el amor, hacen buena pareja”; “eso fue cocinado en bajo y miren los resultados”; “lindos, me encantan”.

¿Por qué Yepes fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity’?

El pasado viernes 8 de agosto se llevó a cabo el reto de eliminación, donde se enfrentaron Luis Fernando Hoyos, Michelle Roullard, Raúl Ocampo, Paty Grisales, Caterin Escobar, Mario Alberto Yepes y Valeria Aguilar.

Una prueba en la que los participantes debían realizar changua, un plato de la gastronomía colombiana, pero que algunos no habían preparado, incluso tampoco probado y podía ser en su receta original o con algunas adaptaciones.

El actor Luis Fernando cautivó a los tres jurados Jorge Rausch, la mexicana Belén Alonso y Nicolás de Zubiría, logró obtener el ‘cachete’ y subió directamente al balcón.

Yepes, por su parte, se despidió del programa al sacar el menor resultado.

Sin embargo, Yepes presentó su preparación que estaba bajita de sal y a la chef le pareció muy casual para presentar en MasterChef, razones por las que quedó eliminado.

Muchos televidentes quedaron sorprendidos con la decisión, pues la actriz Michelle también había cometido errores y comentaron que no cumplía con lo que se había pedido en el reto.