MasterChef Celebrity 2025: Este es el nuevo eliminado del reality del Canal RCN; causó lágrimas en el set

Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alfonso fueron los encargados de tomar la difícil decisión.

Redacción Gente
9 de agosto de 2025, 2:45 a. m.
Estas son las estrellas de la farándula que harán parte de la séptima temporada de MasterChef Celebrity.
Este es el sexto participante en salir de la competencia de cocina. | Foto: Canal RCN

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity se llevó a cabo el sexto reto de eliminación en el que Luis Fernando Hoyos, Michelle Roullard, Raúl Ocampo, Paty Grisales, Caterin Escobar, Mario Alberto Yepes y Valeria Aguilar se enfrentaron en la cocina para convencer al exigente jurado de que debían permanecer una semana más dentro de la competencia.

Pese a que varios de ellos llegaron al set con extravagantes recetas, la producción sorprendió a los artistas afirmando que debían presentar una changua, con su receta original o con algunas adaptaciones, preocupando a las celebridades, pues muchos nunca habían probado este plato.

Con un total de 45 minutos y la despensa abierta, los actores, la creadora de contenido y el exfutbolista pusieron a prueba los conocimientos que han adquirido a lo largo de la competencia y se esforzaron por cumplir al pie de la letra las indicaciones y los pasos de sus registros en las agendas de gastronomía.

Sin embargo, para muchos, no fue un trabajo fácil y fueron víctimas del estrés antes de presentar el resultado final frente a Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

Contexto: Esposa de Jorge Herrera mostró una lesión que terminó afectándole la cara

Luego de que cada uno de los famosos fue evaluado por los profesionales, se dio a conocer el nombre de la estrella que tuvo que quitarse el delantal, tomar los cuchillos que se lleva cada uno de los eliminados del reality del Canal RCN y abandonar la cocina para siempre.

Mario Alberto Yepes es el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity

Al pasar al atril, cada uno de los chef le dio su punto de vista al exdeportista y compartieron los aciertos y errores de su plato.

“Mi plato se llama ‘Un recuerdo cundiboyasence’. La familia de mi mamá es de Boyacá y por eso toman changua. Lo que más me preocupaba del reto era el huevo y salió bastante bien”, dijo al momento de presentar su creación.

Muchos se preguntan por la vida personal del exfutbolista y participante de MasterChef Celerity
Mario Alberto Yepes se convirtió en el sexto eliminado de MasterChef Celebrity. | Foto: Captura de pantalla Instagram @canal RCN

Nicolás de Zubiría: “Hay un buen sabor a changua, se detecta claramente que sí es una changua. Bien jugado con los tostaditos. Es una changua muy buena, pero está cortica de sal. Le faltó perrenque. Ojo porque estamos muy parejos”.

Belén Alonso: “Tú te fuiste por el clásico. Está bien que hayas hecho la changua clásica, pero tendrías que haberle dado un poco giro para que sea MasterChef porque la siento muy casual”.

Contexto: Jorge Rausch mostró una faceta que pocos conocían: “Siempre que puedo lo hago, es fácil y ayuda mucho”

Jorge Rausch: “Me gusta el huevo, me parece que está bien”.

Estas palabras, en contraste con el resultado de sus compañeros, dejó a Mario Alberto Yepes por fuera de la competencia.

MasterChefMasterChef CelebrityMasterchef celebrity 2025Mario Alberto Yepes

