¿Se filtró el final de ‘MasterChef Celebrity 2026’? Estos serían los 4 finalistas del reality

A pesar de que el Canal RCN aún no ha anunciado la fecha oficial de estreno para la temporada de MasterChef Celebrity 2026, en las últimas horas han tomado fuerza diversas versiones en redes sociales que aseguran que las grabaciones de la competencia ya habrían concluido. De acuerdo con estas filtraciones, difundidas inicialmente por creadores de contenido dedicados al entretenimiento, ya se conocerían los nombres de las cuatro celebridades que disputarían el premio mayor en la cocina más famosa del mundo.

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De acuerdo con las declaraciones publicadas por el periodista de entretenimiento Ariel Osorio, conocido en el medio como ‘El Gordo Ariel’, la última etapa del concurso se habría grabado el pasado miércoles 3 de junio. Según lo expuesto por el comunicador a través de su programa La Corona TV, los cuatro participantes que supuestamente lograron superar todos los retos de eliminación son:

Julieta Piñeres: modelo y presentadora, quien cuenta con una cercanía indirecta al sector gastronómico debido a su entorno familiar.

modelo y presentadora, quien cuenta con una cercanía indirecta al sector gastronómico debido a su entorno familiar. Robert Farah: extenista profesional colombiano de trayectoria internacional, quien habría cambiado las canchas por las exigencias de la alta cocina.

extenista profesional colombiano de trayectoria internacional, quien habría cambiado las canchas por las exigencias de la alta cocina. Pautips (Paula Galindo): reconocida creadora de contenido digital, de quien se reportó extraoficialmente que sufrió un accidente con quemaduras menores durante el rodaje, del cual logró recuperarse para continuar en el formato.

reconocida creadora de contenido digital, de quien se reportó extraoficialmente que sufrió un accidente con quemaduras menores durante el rodaje, del cual logró recuperarse para continuar en el formato. Emanuel Restrepo: actor y presentador colombiano, quien recientemente participó en producciones del Canal RCN y en los contenidos digitales de La Casa de los Famosos.

Es importante aclarar que, hasta el momento, la información no ha sido confirmada por fuentes oficiales ni por las directivas del Canal RCN. La producción suele manejar este tipo de formatos bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, por lo que el nombre del ganador absoluto se mantendría bajo reserva y solo se revelaría en la emisión final programada por el canal.

La difusión de estos rumores ocurre en un contexto de alta expectativa por parte de los televidentes colombianos. Tras la finalización de formatos previos en el horario estelar, el canal optó por emitir la producción mexicana La Rosa de Guadalupe, lo que ha generado múltiples interrogantes entre los seguidores del reality de cocina, un formato que mantiene presencia constante y exitosa en la televisión nacional desde su primera edición en el año 2018.

Históricamente, MasterChef Celebrity se ha consolidado como uno de los productos más rentables y comentados de la televisión, sirviendo de plataforma para que figuras de la actuación, la música, las redes sociales y el deporte muestren sus habilidades culinarias. En esta oportunidad, la nómina contaría con perfiles tan diversos como los de Verónica Orozco, Milena López, Iván Marín y Marcela Carvajal, lo que incrementa el interés de los seguidores del reality.

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Por ahora, los televidentes continúan atentos a las piezas promocionales oficiales. La fecha definitiva de lanzamiento de MasterChef Celebrity 2026 dependerá de la estrategia de programación de RCN para los próximos meses del año.