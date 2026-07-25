En la historia de la moda colombiana hay trayectorias que parecen responder a un plan trazado de antemano: apellidos vinculados al diseño, herencias familiares y redes construidas desde la infancia. La de Manuela Álvarez es distinta. Nació en Bogotá, en una familia sin vínculos con la moda, y creció entre rallies, selvas, motocicletas y viajes, donde perderse era casi un ejercicio formativo.

En 2026, sin embargo, llega a Colombiamoda para inaugurar una nueva edición de la feria de moda más importante de América Latina con Oh My Heart, una colección que funciona como manifiesto sobre la resiliencia humana, pero también como una suerte de balance de vida.

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Lo hace después de convertirse en semifinalista del LVMH Prize, de ver una pieza de su trabajo ingresar a las colecciones del Victoria & Albert Museum de Londres y de haber sido la diseñadora elegida para vestir a la selección Colombia en el Mundial.

Manuela Álvarez diseñadora de moda colombiana Foto: Guillermo Torres / Semana

La coyuntura no podría ser más significativa. Trece años después de fundar MAZ, la marca es “un ente y un ser vivo que carga a todas las chicas que trabajan acá; que carga a todos los artesanos; que carga a Colombia como cultura y a la industria. Creo que esta marca genera muchos amores porque la hemos hecho de manera muy genuina y respetuosa con todos los procesos y las personas vinculadas”, cuenta Álvarez en conversación con SEMANA desde su tienda en Bogotá.

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La niña que aprendió a perderse

Manuela Álvarez diseñadora de moda colombiana Foto: Guillermo Torres / Semana

Antes de Milán, de Colombiamoda y de Londres, estaba la niña de 13 años que recorría La Guajira con un GPS en la mano. Hija del medio y única mujer, nació en Bogotá, aunque insiste en que nunca ha sido completamente rola.

Sus padres son de Girardot y la criaron lejos de la idea de las vacaciones convencionales. “Mi familia nunca ha sido de turismo como playa y piña colada. Siempre ha sido como de rallies, perderse en la mitad de la selva, perderse en la mitad del bosque. Mi infancia no fue fácil, pasé mucho tiempo sola y me tocó crecer muy rápido. Un poquito de hambre y un poquito de frío enseñan, y eso me enseñó a ser muy resiliente y muy trabajadora”.

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La resiliencia aparece una y otra vez en su discurso. También la idea de ser escogida. Durante años convivió con la sensación de no pertenecer: no provenía de una familia de diseñadores, no tenía contactos y regresó de Milán tras haber estudiado en la prestigiosa escuela de moda Istituto Marangoni sin saber cómo entrar en la industria.

Se presentó a ‘Se busca diseñador Fucsia’ dos veces. La primera vez perdió frente a Carolina Sepúlveda. Trabajó con Olga Piedrahíta y luego pasó dos años en Lafayette, donde descubrió la fascinación por el desarrollo textil. La segunda vez ganó. El premio era una pasarela en Colombiamoda. Hoy, más de una década después, esa conversación encuentra un nuevo capítulo.

Manuela Álvarez diseñadora de moda colombiana Foto: Guillermo Torres / Semana

Un corazón roto convertido en pasarela

Si la historia de MAZ ha estado marcada por procesos profundamente personales, Oh My Heart no es la excepción. La colección nació en medio de una ruptura sentimental y de una acumulación de pérdidas que terminaron encontrando forma en el diseño. El detonante fue una canción de R.E.M. escuchada mientras veía The Bear. “Yo dije: ‘Necesito que esta canción se convierta en un desfile sobre la resiliencia humana’”.

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La colección que se presentará el 27 de julio en Medellín está compuesta por 31 salidas y funciona como una cartografía emocional del duelo. Cada momento cromático responde a una etapa distinta: negro, rojo, dualidad y blanco crudo.

Manuela Álvarez diseñadora de moda colombiana Foto: Guillermo Torres / Semana

“La gente piensa que solamente es un duelo de un amor, pero es que los duelos hacen que uno abra muchos duelos: con su familia, con uno mismo, con el trabajo. Dentro de todos estos duelos, también estaba pasando que yo estaba perdiendo el LVMH Prize. La gente dice: ‘Simplemente no pasaste’, pero para mí sí fue perder porque yo quería pasar a los ocho finalistas”.

El LVMH Prize marcó un punto de inflexión. Álvarez recibió la noticia de su selección como una de las 20 semifinalistas del mundo apenas días después de haberse postulado. No era la misma diseñadora que cuatro años atrás. En el camino había construido una propuesta reconocida por su aproximación a la sostenibilidad, había desarrollado colaboraciones con Adidas y acumulado reconocimientos internacionales.

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“No pasar nos rompió el corazón”, admite. Pero ese corazón roto fue, precisamente, el que dio nombre a la colección. Y el mantra que ella misma escribió resume la esencia del proyecto: “En mis pies, el testimonio del camino andado. En mis alas la cicatriz que se trenza, pero respira. En mi piel marcada una red que me sostiene y con ella grito: Estoy viva, que la vida me atraviese”.

Manuela Álvarez diseñadora de moda colombiana Foto: Guillermo Torres / Semana

La puesta en escena acompañará esa narrativa. El desfile tendrá lugar en la cancha de voleibol del Coliseo Yesid Santos, donde una orquesta dirigida por el compositor colombiano Camilo Rojas interpretará música original en medio de una instalación concebida como una metáfora del corazón latiendo entre las montañas antioqueñas.

Desde el punto de vista material, Oh My Heart continúa expandiendo el lenguaje visual de MAZ. Hay cuero termoformado, tejidos desarrollados manualmente, knitwear, telar horizontal, algodón, estampaciones en lino y un desarrollo textil bautizado como ‘los balazos’, una superficie intervenida que evoca la sensación de haber sido atravesado.

También participan comunidades y colectivos con los que la diseñadora ha construido relaciones de largo aliento: artesanas de Cundinamarca y Bogotá, bordadores tradicionales, el grupo Tejidos Chakana de Mateo Perea y los Camëntsá Biyá del Valle de Sibundoy.

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La latinidad de la montaña

Manuela Álvarez diseñadora de moda colombiana Foto: Guillermo Torres / Semana

En medio de la conversación, la comunidad y el oficio han acompañado toda la trayectoria de Álvarez. No como estrategia de mercadeo, insiste, sino como una posición ética.

Esa visión alcanzó uno de sus momentos más significativos cuando el Victoria & Albert Museum de Londres adquirió una de sus piezas. “Cuando me llamaron, dije: ‘Esto ya es muy grande’. Ya ni siquiera es a nivel industria de moda; esto es a nivel mundo cultura. Es uno de los museos más importantes de la historia de la moda y uno de mis favoritos del mundo”.

Otro gran hito que acompaña a Álvarez es el de haber sido la encargada de diseñar los trajes de la selección Colombia, una propuesta masculina construida a partir de más de 400 metros de tejido en telar horizontal y elementos desarrollados junto a artesanos del Putumayo. “A mí me generó mucho honor. El fútbol es una cosa muy grande para el colombiano; es cultural y tiene un tema nostálgico muy fuerte”, explica.

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Quizá por eso, cuando habla de identidad latinoamericana, evita las imágenes más evidentes. Su latinidad no está hecha de flores tropicales ni de boleros. “Es espectacular el trópico, pero yo soy una mujer de montaña que creció en la selva. Aquí en Bogotá hace frío, estamos a 2.600 metros y llueve todo el día. He sido una abanderada del páramo, la tierra, la montaña y la niebla. Es una estética brutalista, minimalista, berlinesa, pero ciento por ciento latinoamericana”.

En tiempos en los que la moda busca nuevas maneras de hablar sobre identidad, la propuesta de Manuela Álvarez parece plantear una pregunta distinta: ¿y si la latinidad también tuviera el color de la niebla? La respuesta, al menos en Colombiamoda 2026, llegará en forma de una pasarela llamada Oh My Heart, donde un corazón roto, finalmente, aprenderá a seguir latiendo.