Victoria’s Secret Fashion Show 2026: se conocen los primeros detalles sobre el esperado evento de moda

La maquinaria del Victoria’s Secret Fashion Show ya está en marcha. A pocos meses de una nueva edición, la firma estadounidense comenzó a revelar los primeros detalles de la pasarela más mediática de la moda.

Un espectáculo que durante décadas ha reunido a las modelos más influyentes del mundo, grandes estrellas de la música y una producción que trasciende el concepto tradicional de un desfile.

La primera gran novedad para 2026 es el cambio de escenario. Después de dos ediciones consecutivas celebradas en Nueva York, Victoria’s Secret confirmó que el desfile viajará a Los Ángeles, ciudad que no acogía el evento desde 2007.

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El anuncio fue realizado por la propia marca a través de sus redes sociales, donde describió a la ciudad californiana como “la ciudad de los ángeles, el glamour y las estrellas”, una elección que refuerza la intención de convertir el espectáculo en una experiencia aún más ligada al entretenimiento y la cultura pop.

Aunque la compañía no ha revelado la fecha oficial, todo apunta a que el desfile volverá a realizarse durante el mes de octubre, siguiendo el calendario que ha mantenido desde el regreso del evento.

En medio de la confirmación de la ciudad anfitriona, también se ha conocido que la única modelo confirmada es Gigi Hadid, una de las figuras más emblemáticas de la nueva generación de supermodelos.

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La estadounidense anunció su regreso mediante un video compartido por Victoria’s Secret en redes sociales, en el que aparece asomándose por la ventana de un carro mientras invita a las demás “Ángeles” a viajar a Los Ángeles.

Su participación supone el regreso de una de las modelos más populares del desfile y alimenta las expectativas sobre la posible presencia de nombres históricos como Adriana Lima, Candice Swanepoel, Bella Hadid, Jasmine Tookes o Paloma Elsesser.

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La edición de 2026 llega en un momento clave para Victoria’s Secret. Después de cancelar el desfile en 2019, tras años de cuestionamientos relacionados con los estándares de belleza, la diversidad y la cultura corporativa de la empresa, la marca emprendió un profundo proceso de transformación.

En 2024 recuperó el formato tradicional con una propuesta más inclusiva, incorporando modelos de diferentes tallas, edades y perfiles, una línea que continuó fortaleciendo durante 2025 bajo el liderazgo de Hilary Super, la primera mujer en ocupar la dirección ejecutiva de la compañía.

Colombia en el prestigioso evento

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 15: Karol G walks the runway for Victoria's Secret Fashion Show 2025 on October 15, 2025 in New York City. Mike Coppola/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Foto: AFP

El desfile también ha sido una plataforma para el talento latinoamericano. En la edición de 2025, una de las grandes protagonistas fue Karol G, quien compartió escenario con Madison Beer, Missy Elliott y el grupo surcoreano TWICE. La cantante colombiana interpretó algunos de sus mayores éxitos mientras desfilaban varias de las modelos más reconocidas del mundo.

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Durante años, la representante más destacada fue Daniela López Osorio, quien participó en varias campañas y desfiles de la firma. Sin embargo, el gran acontecimiento reciente llegó en 2025 con el debut de Valentina Castro, la joven modelo nacida en Tumaco, Nariño, que hizo historia al convertirse en la primera colombiana en desfilar en la nueva etapa del Victoria’s Secret Fashion Show tras el relanzamiento del evento.

La edición de 2026 también estará marcada por una estrategia distinta para descubrir nuevos rostros. Meses atrás, Victoria’s Secret ya había lanzado la convocatoria Angels Among Us, una búsqueda nacional de nuevos talentos que recibió más de 100.000 postulaciones, una iniciativa que demuestra el interés de la compañía por renovar su imagen sin perder la esencia que convirtió al desfile en un fenómeno global.

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Otro de los aspectos que mantiene la expectativa es el cartel musical. Hasta ahora la firma no ha anunciado qué artistas actuarán durante la pasarela, aunque el nivel de las últimas ediciones hace prever una producción de gran formato.

En 2024 participaron Cher, Lisa y Tyla, mientras que en 2025 el protagonismo musical recayó en Karol G, Missy Elliott, Madison Beer y TWICE. La combinación entre música en vivo y moda continúa siendo uno de los principales sellos del espectáculo. Con el regreso a Los Ángeles, el desfile busca abrir un nuevo capítulo en su historia.