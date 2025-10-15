La millonada que costó el desfile 2025 de Victoria’s Secret; el evento se desarrolló con presencia colombiana

En la tarde de este miércoles, 15 de octubre, se desarrolló uno de los desfiles de moda más importantes del año en la ciudad de Nueva York con el esperado Victoria’s Secret.

El evento contó con la presencia de la cantante Karol G y de la modelo Valentina Castro, quien llegó a uno de los escenarios con mayor repercusión en este mercado.

Una de las principales incertidumbres en torno al evento es la situación económica actual de la empresa organizadora. El valor de sus acciones ronda los 2.000 millones de dólares, con una caída cercana al 27 % en lo que va del año.

La modelo Valentina Castro modelará en el desfile de Victoria's Secret junto a Daniella Álvarez y Karol G. | Foto: Instagram @lavalentinacastro

En declaraciones a Bloomberg, los inversores han culpado a las diversas inversiones que se han realizado, así como a los nuevos dueños de la marca, quienes han buscado un nuevo enfoque para sus productos.

También se destacó que: “Los inversores han culpado a la junta directiva y a Super, quien el año pasado fue captada por Savage X Fenty, de Rihanna, con un salario de 1,2 millones de dólares y una bonificación por firmar de 1 millón de dólares. En una carta mordaz, un activista denunció la ‘preocupante falta de enfoque estratégico’”, señala el medio norteamericano.

¿Cuánto cuesta la realización del desfile y cuánta cantidad de dinero se moverá?

Según las primeras estimaciones de medios estadounidenses, la realización del desfile ha costado entre 35 y 40 millones de dólares. Un portavoz de la compañía afirmó que no divulgan públicamente esa cifra.

En cuanto a los ingresos esperados, se deberá tener en cuenta el alcance de la transmisión, la cual llegará a más de 200 millones de personas. Los derechos del evento fueron adquiridos por Amazon Prime para su transmisión en Estados Unidos, aunque no se reveló el monto de la transacción.

Los productos que se comercializarán durante el evento alcanzan valores de hasta dos millones de dólares. Por otra parte, la empresa espera obtener ganancias multimillonarias con el lanzamiento de su nueva colección en los mercados donde ya tiene presencia.

Los expertos esperan que, con esta nueva producción, la compañía pueda retomar el buen camino financiero y recuperar la confianza de los inversores, con el objetivo de recuperar el terreno perdido en los últimos años.