Polémica por desfile de carros de alta gama en el Carnaval de Barranquilla: “Esto desvaloriza”

Frente a esta actividad hubo quienes reclamaron mayor protagonismo de los “verdaderos hacedores del carnaval”.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 11:46 a. m.
Los internautas reclamaron mayor espacio para los "verdaderos hacedores del Carnaval".
Los internautas reclamaron mayor espacio para los "verdaderos hacedores del Carnaval".

El Carnaval de Barranquilla fue proclamado, en 2003, por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad y además es considerado como una de las fiestas culturales más importantes de Colombia.

Carnaval de Barranquilla, gran parada de tradición.
El Carnaval de Barranquilla fue proclamado, en 2003, por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad

De este acontecimiento hacen parte, según la UNESCO, muestras culturales, musicales, folclóricas que mantienen vivas las tradiciones africanas, indígenas y europeas que fueron adaptadas a la cultura caribeña a través de bailes, gastronomía, representaciones artísticas, etc.

En medio de lo que representa esta fiesta para la capital del Atlántico, la costa caribeña y todo el país, se ha generado polémica por la inclusión de una actividad que incluyó algunos vehículos en el desfile de la calle 84.

Según la prensa local, cerca de 20 automotores hicieron parte de esta actividad, algo que habría molestado a parte de los asistentes, que consideraron que este no era el escenario correcto para exponerlos.

Portales locales como zona cero señalaron que asistentes al evento criticaron la presencia de estos vehículos, pues se estaba desplazando a “los verdaderos hacedores del Carnaval”.

La molestia se generó porque las comparsas, muestras artísticas y desfiles habían quedado relegados detrás de los vehículos, poniéndose en riesgo el espíritu folclórico del evento.

El citado portal indicó que algunos de los entrevistados señalaron que “los desfiles de carnaval deben ser precisamente para que los protagonistas sean los verdaderos hacedores de esta fiesta” y que se deben encontrar espacios indicados para la exposición de vehículos.

Dicho medio indicó que, una vez elevada la queja a la Secretaría de Cultura de Barranquilla, esta señaló que, pese a una advertencia lanzada por la entidad, el evento incluyó la caravana de autos, por lo que agregaron que buscarán realizar los correctivos pertinentes que permitan mantener la identidad y el patrimonio del Carnaval.

Opiniones encontradas en redes sociales

Pese al inconformismo manifestado por un sector de la prensa local, al juzgar por los comentarios en redes sociales, algunos barranquilleros no están del todo en contra de lo sucedido y piden un poco más de tolerancia con este tipo de actividades que cada vez más vinculan a otros sectores.

De igual forma, sí hubo internautas que reclamaron por la falta de concordancia entre un desfile de vehículos y las muestras culturales del Carnaval de Barranquilla.

Carnaval de Barranquilla 2026
Carnaval de Barranquilla 2026 Batalla de flores

“¡Ombe! Dejen de fregar, todos podemos participar el próximo año. ¡Invente algo, inscríbase y salga en el desfile! ¡Eche, qué criticadera, hombre! “Disfruten, disfruten”, “Ok, los carros no tienen que ver, pero los que se rasgan las vestiduras por la cultura y tradición dejan los desfiles y sus maravillosos hacedores verdaderos SOLOS EL DOMINGO Y LUNES DE CARNAVAL, MOSTRANDO SU ARTE, SU ESFUERZO E INVERSIÓN a las sillas y a los palcos sin gente que los aplauda y valore. Los defensores de la cultura solo quieren ir el sábado a ver a las estrellas de la tv y artistas internacionales ENTONCES??”, “Joder y joder lo que trae la falta de oficio, me parece una buena muestra y cada año debe apostarle el carnaval a promover nuevas iniciativas ojalá llegarán también una exposición de carros de la Fórmula 1, y porque no también los mega camperos esos que ve uno en televisión”, y “En los Carnavales de Brasil (SaoPaulo, Nilopolis, Rio de Janeiro entre otros) Carnaval de Oruro, Carnaval. De. Blancos y negros en Pasto; ni en otros carnavales a nivel mundial se ven esas situaciones en sus desfiles... Ni siquiera en el Carnaval de Venecia; esto desvaloriza la razón por la cual el Carnaval de Barranquilla obtuvo la distinción de Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO”, fueron algunos de los comentarios que dejan ver las divisiones frente a esta polémica situación.

