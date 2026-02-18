Vehículo

¿Le pueden impedir salir de un parqueadero público si pierde el recibo? Esto dice la Ley sobre esta incómoda situación

Muchas personas que pierden el recibo del parqueadero se ven expuestos a pedidos ajenos a la Ley para que les permitan abandonar el establecimiento.

Camilo Eduardo Castro Cetina

18 de febrero de 2026, 10:58 a. m.
Los parqueaderos no pueden retener el vehículo si se le pierde el recibo de pago.
Los parqueaderos no pueden retener el vehículo si se le pierde el recibo de pago. Foto: Getty Images

Estacionarse en un centro comercial o en un parqueadero público es una acción bastante común en cualquier ciudad del mundo; sin embargo, hay lugares que, pese a los avances tecnológicos, siguen entregando un tiquete o una tarjeta para que el usuario, cuando llegue el momento de abandonar el lugar, se acerque y realice el pago correspondiente.

En este orden de ideas, quien pierda el ‘papelito’ que le dieron a la entrada se vera sometido a una situación incómoda en la que además de perder tiempo, tendrá que lidiar con los diferentes métodos que utilizan los comercios para certificar que el carro reclamado es de su propiedad y así evitar un robo.

Justamente, hace algunos días se hizo viral un video de un hombre que no pudo salir de un centro comercial tras haber extraviado el tiquete; el sujeto tardó varias horas antes de que alguien del lugar le ayudara a encontrar una solución para poder salir de allí.

Una vez el video cobró alto impacto en redes, los usuarios comenzaron a comentar sobre esta situación e indicaron que efectivamente hay diferentes alternativas para solucionar un inconveniente de este tipo sin generar mayor traumatismo al cliente y al comercio.

Por lo general, algunos establecimientos exigen que, por la pérdida del tiquete o la tarjeta, se pague una suma de dinero y así se supere el inconveniente, algo que apoyaron algunos internautas a través de sus comentarios.

Parqueadero
Los parquederos solo pueden retener el vehículo si no se paga por el servicio. Foto: Getty Images

Sin embargo, hay establecimientos que, contrario a lo que dice la Ley, le exigen a quienes necesitan ayuda certificar que el carro es de su propiedad, algo que en ocasiones puede ser fácil, pero que en otras suele complicarse, pues se puede tratar de un vehículo familiar, de un préstamo o de un alquiler, razón que complica el asunto sin ningún sustento legal.

Para entender un poco más sobre el tema, hay que referirse al Código de Comercio, donde es deja clara cuál será la relación entre un cliente y los administradores de un parqueadero público.

Allí, del artículo 1392 al 1398 donde se habla del contrato de depósito, y sustentado en el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), se señala que el establecimiento está obligado a custodiar y devolver el vehículo en el mismo estado en el que ingresa y que solo podrá retener el vehículo si no se paga ese servicio.

Lo anterior deja sin piso el argumento de algunos administradores de estos negocios que le exigen al conductor que perdió el tiquete demostrar que el vehículo es de su propiedad, lo cual simplifica el trámite para poder salir, sin demoras, del estacionamiento público.

Suben tarifas de los parqueaderos para financiar el MÍO, Fotos Wirman Rios , Junio 2 de 2024, EL PAIS
Los estacionamientos públicos deben facilitar mecanismos para solucionar el inconveniente causado pro la pérdida del recibo de pago. Foto: WIRMAN RÍOS

Si bien, esta parece ser una solución rápida y efectiva a quienes enfrentan esta situación, también quedó abierto el debate sobre la seguridad en estos espacios, pues no se podría verificar si quien reclama es efectivamente el dueño o encargado del vehículo y si se terminaría exponiendo el cuidado de los automotores.

En la actualidad existen sistemas de detección facial y de identificación de matrícula que le permiten al usuario entrar a los parqueaderos sin reclamar alguna tiquete o tarjeta, haciendo mucho más cómoda la experiencia y aumentando los filtros de seguridad. El pago simplemente se hace digitando el número de la placa en las máquinas instaladas para el cobro del servicio.

