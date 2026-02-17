El color de carro más pedido por los colombianos en 2025; en Latinoamérica reinó el blanco

Mientras el mundo del diseño y Pantone anticipan 2026 con la elección del blanco como color del año, Nissan confirma que esa narrativa cultural ya estaba presente en las decisiones reales de movilidad.

¿Se puede hacer el traspaso de un carro de forma virtual? Truco poco conocido para que motociclistas y conductores ahorren tiempo

Son varios los motivos que llevan a las personas a inclinarse por un carros en particular: una de ellas es la seguridad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Al analizar sus ventas de 2025 en América Latina, la compañía observa que el blanco volvió a liderar la preferencia de los consumidores latinoamericanos con el 40,6 %, seguido por el gris oscuro (19,1 %) y el plata (13,2 %).

Aunque el tono ganador cae levemente frente al año anterior (41,6 %), continúa siendo el color dominante, en un contexto donde los tonos neutros ganan peso y reflejan una búsqueda regional de funcionalidad, sobriedad y durabilidad, en sintonía con las tendencias culturales que marcarán el año que comienza.

Desde la japonesa indicaron que el podio (blanco, gris oscuro y plata) se mantuvo exactamente en el mismo orden tanto en 2025 como en 2024.

De igual forma, según Pantone, el blanco fomenta la relajación y concentración en un mundo ruidoso, permitiendo que la mente se vuelva creativa, abriendo espacio a la innovación.

Una región, múltiples matices

En México, el blanco sigue siendo el color más elegido, pero registra una de las caídas más visibles de la región: pasa de 46,2 % en 2024 a 42,9 % en 2025.

Ese espacio lo gana principalmente el gris oscuro, que crece de 14,5 % a 15,6 %, mientras que el rojo retrocede de 13,2 % a 12,8 %, confirmando un corrimiento hacia opciones más sobrias.

Por el contrario, en Brasil, el gris oscuro se consolida como el color dominante y crece de 31,7 % a 34,9 %, mientras que el blanco se mantiene estable en 30,4 %.

El plata permanece prácticamente sin cambios (16,3 % a 16,1 %), mostrando un mercado consistente y previsible en sus preferencias.

En Colombia, el gris, que ya lideró en 2024 en este mercado, amplía su ventaja y alcanza 39,2 % en 2025, frente al 36,7 % del año anterior.

Qué pasa con los carros eléctricos cuando se enfrentan a encharcamientos: ¿sufren más que los autos a combustión?

El color blanco fue el más codiciado dentro de los compradores de Nissan. Foto: Nissan / API

El blanco crece levemente de 22,6 % a 23,7 %, mientras que el plata se mantiene prácticamente estable (22,7 % a 22,0 %), consolidando un mercado claramente inclinado hacia tonos grises.

Ecuador presenta una reconfiguración del podio. El blanco sigue siendo el color más vendido, pero cae de 35,9% a 31,7%.

El plata sube con fuerza de 23,9 % a 25,9 %, mientras que el gris oscuro también crece de 23,7% a 25,9%, generando un empate técnico en el segundo lugar.

En Uruguay, el cambio es uno de los más marcados de la región. El blanco, aunque sigue liderando, cae casi nueve puntos porcentuales, de 47,6 % a 38,6 %.

En paralelo, el gris crece con fuerza de 21,5 % a 29,9 %, y el plata da un salto significativo de 13,5 % a 19,9 %, mostrando un mercado en plena transición estética.

En Argentina, el blanco mantiene el liderazgo, aunque baja de 43,0 % a 41,1 %. El gris muestra un crecimiento marcado, subiendo de 26,0 % a 28,9 %, y el plata también gana participación, pasando de 16,3 % a 17,4 %.

El mercado argentino avanza así hacia un reparto más equilibrado dentro de la paleta neutra.

Carros chinos tendrán cambio drástico a partir de 2027: echan para atrás lujo que enamoraba y ‘atrapaba’ clientes

Entre los colores oscuros, el gris es el más popular. Foto: Getty Images

En Chile, se da uno de los movimientos más disruptivos del año. El plata pasa de 18,3 % en 2024 a liderar el ranking en 2025 con 29,5 %, superando al blanco, que también crece de un 25,8 % a un 29,3 %, y al gris, que baja levemente de un 29,5 % a un 27,3 %. Un mercado que redefine su podio de colores.

Perú muestra modificaciones: el blanco asciende de 25,7 % a 29,8 %, convirtiéndose en el color más vendido, mientras que el gris cae de 28,6 % a 25,3 %. El plata continúa su crecimiento gradual, pasando de 18,3% a 19,4%.

Para Nissan, que el color más elegido por los consumidores latinoamericanos en 2025 dialogue tan claramente con la tendencia cultural que marcará 2026 no es una coincidencia, sino más bien una señal de cómo las decisiones de movilidad reflejan valores más amplios.