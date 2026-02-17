Vehículos

El color de carro más pedido por los colombianos en 2025; en Latinoamérica reinó el blanco

Nissan entregó un análisis de las tendencias de color según las ventas registradas en 2025.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

17 de febrero de 2026, 1:30 p. m.
El color rojo es el más caro a la hora de repintar una pieza de un carro; el blanco y el negro, los más económicos.
El color rojo es el más caro a la hora de repintar una pieza de un carro; el blanco y el negro, los más económicos. Foto: Getty Images

Mientras el mundo del diseño y Pantone anticipan 2026 con la elección del blanco como color del año, Nissan confirma que esa narrativa cultural ya estaba presente en las decisiones reales de movilidad.

¿Se puede hacer el traspaso de un carro de forma virtual? Truco poco conocido para que motociclistas y conductores ahorren tiempo
El color del carro que una persona elige puede parecer una cuestión superficial.
Son varios los motivos que llevan a las personas a inclinarse por un carros en particular: una de ellas es la seguridad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Al analizar sus ventas de 2025 en América Latina, la compañía observa que el blanco volvió a liderar la preferencia de los consumidores latinoamericanos con el 40,6 %, seguido por el gris oscuro (19,1 %) y el plata (13,2 %).

Aunque el tono ganador cae levemente frente al año anterior (41,6 %), continúa siendo el color dominante, en un contexto donde los tonos neutros ganan peso y reflejan una búsqueda regional de funcionalidad, sobriedad y durabilidad, en sintonía con las tendencias culturales que marcarán el año que comienza.

Desde la japonesa indicaron que el podio (blanco, gris oscuro y plata) se mantuvo exactamente en el mismo orden tanto en 2025 como en 2024.

Vehículos

¿Cuáles son las vías sin pico y placa en Medellín? Estas son las zonas

Vehículos

Cambios en el pico y placa para Cali este miércoles, 18 de febrero; consulte la restricción para no ganarse comparendos

Vehículos

Emergencia en Bogotá por camión de basura que chocó contra una casa en el centro de la ciudad

Vehículos

Ford realizó importante movimiento antes del inicio de la Fórmula 1; será pieza clave para esta temporada

Vehículos

¿Se puede hacer el traspaso de un carro de forma virtual? Truco poco conocido para que motociclistas y conductores ahorren tiempo

Vehículos

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este miércoles, 18 de febrero: evite multas

Vehículos

El detalle retro que tienen algunas motos y carros y que sus dueños desconocen: creen que es un lujo

Vehículos

Carros chinos tendrán cambio drástico a partir de 2027: echan para atrás lujo que enamoraba y ‘atrapaba’ clientes

Dinero

Cuando el dólar baja pero los precios no: esta es la razón por la que los productos importados siguen caros

Vehículos

Motocarros, alternativa que va en aumento: estas son las regiones donde más se vendieron este tipo de vehículos

De igual forma, según Pantone, el blanco fomenta la relajación y concentración en un mundo ruidoso, permitiendo que la mente se vuelva creativa, abriendo espacio a la innovación.

Una región, múltiples matices

En México, el blanco sigue siendo el color más elegido, pero registra una de las caídas más visibles de la región: pasa de 46,2 % en 2024 a 42,9 % en 2025.

Ese espacio lo gana principalmente el gris oscuro, que crece de 14,5 % a 15,6 %, mientras que el rojo retrocede de 13,2 % a 12,8 %, confirmando un corrimiento hacia opciones más sobrias.

Por el contrario, en Brasil, el gris oscuro se consolida como el color dominante y crece de 31,7 % a 34,9 %, mientras que el blanco se mantiene estable en 30,4 %.

El plata permanece prácticamente sin cambios (16,3 % a 16,1 %), mostrando un mercado consistente y previsible en sus preferencias.

En Colombia, el gris, que ya lideró en 2024 en este mercado, amplía su ventaja y alcanza 39,2 % en 2025, frente al 36,7 % del año anterior.

Qué pasa con los carros eléctricos cuando se enfrentan a encharcamientos: ¿sufren más que los autos a combustión?
El lanzamiento global del Nissan Kait se realizó en Sao Paulo, Brasil.
El color blanco fue el más codiciado dentro de los compradores de Nissan. Foto: Nissan / API

El blanco crece levemente de 22,6 % a 23,7 %, mientras que el plata se mantiene prácticamente estable (22,7 % a 22,0 %), consolidando un mercado claramente inclinado hacia tonos grises.

Ecuador presenta una reconfiguración del podio. El blanco sigue siendo el color más vendido, pero cae de 35,9% a 31,7%.

El plata sube con fuerza de 23,9 % a 25,9 %, mientras que el gris oscuro también crece de 23,7% a 25,9%, generando un empate técnico en el segundo lugar.

En Uruguay, el cambio es uno de los más marcados de la región. El blanco, aunque sigue liderando, cae casi nueve puntos porcentuales, de 47,6 % a 38,6 %.

En paralelo, el gris crece con fuerza de 21,5 % a 29,9 %, y el plata da un salto significativo de 13,5 % a 19,9 %, mostrando un mercado en plena transición estética.

En Argentina, el blanco mantiene el liderazgo, aunque baja de 43,0 % a 41,1 %. El gris muestra un crecimiento marcado, subiendo de 26,0 % a 28,9 %, y el plata también gana participación, pasando de 16,3 % a 17,4 %.

El mercado argentino avanza así hacia un reparto más equilibrado dentro de la paleta neutra.

Carros chinos tendrán cambio drástico a partir de 2027: echan para atrás lujo que enamoraba y ‘atrapaba’ clientes
Para mantener la pintura de su vehículo en óptimas condiciones y preservar su belleza, es esencial aplicar cera regularmente.
Entre los colores oscuros, el gris es el más popular. Foto: Getty Images

En Chile, se da uno de los movimientos más disruptivos del año. El plata pasa de 18,3 % en 2024 a liderar el ranking en 2025 con 29,5 %, superando al blanco, que también crece de un 25,8 % a un 29,3 %, y al gris, que baja levemente de un 29,5 % a un 27,3 %. Un mercado que redefine su podio de colores.

Perú muestra modificaciones: el blanco asciende de 25,7 % a 29,8 %, convirtiéndose en el color más vendido, mientras que el gris cae de 28,6 % a 25,3 %. El plata continúa su crecimiento gradual, pasando de 18,3% a 19,4%.

Para Nissan, que el color más elegido por los consumidores latinoamericanos en 2025 dialogue tan claramente con la tendencia cultural que marcará 2026 no es una coincidencia, sino más bien una señal de cómo las decisiones de movilidad reflejan valores más amplios.

Más de Vehículos

Pico y placa en Medellín. Imagen de referencia.

¿Cuáles son las vías sin pico y placa en Medellín? Estas son las zonas

Las autoridades definieron el pico y placa durante los días de la Feria de Cali.

Cambios en el pico y placa para Cali este miércoles, 18 de febrero; consulte la restricción para no ganarse comparendos

El accidente se presentó en la localidad de la Candelaria, centro de Bogotá.

Emergencia en Bogotá por camión de basura que chocó contra una casa en el centro de la ciudad

Honda Civic, Ford Ranger ID. Buzz volkswagen Detroit Auto Show

Ford realizó importante movimiento antes del inicio de la Fórmula 1; será pieza clave para esta temporada

Los precios de Licencia de conducción para carros y motos en 2026 subieron.

¿Se puede hacer el traspaso de un carro de forma virtual? Truco poco conocido para que motociclistas y conductores ahorren tiempo

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este miércoles, 18 de febrero: evite multas

Bogotá

El detalle retro que tienen algunas motos y carros y que sus dueños desconocen: creen que es un lujo

La rotación del pico y placa puede ser modificado en cualquier momento por el Distrito.

Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 18 de febrero de 2026

Las autoridades desarticularon 3 bandas organizadas dedicadas al robo de carros y motos

Robo de carros y motos en Cali: importante reducción en las cifras, pero persiste la alerta para la ciudadanía

Noticias Destacadas