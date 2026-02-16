Vehículos

Carros chinos tendrán cambio drástico a partir de 2027: echan para atrás lujo que enamoraba y ‘atrapaba’ clientes

La regulación de ese país ha identificado que los timones semi redondos no son seguros y que complican las evaluaciones de seguridad.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

16 de febrero de 2026, 12:39 p. m.
Los timones circulares serán, nuevamente, los más populares en los modelos chinos.
Los timones circulares serán, nuevamente, los más populares en los modelos chinos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque la industria automotriz avanza a un ritmo desenfrenado, llama la atención que en los últimos días se han conocido decisiones del Gobierno chino en contra de algunos desarrollos tecnológicos que han venido siendo incorporados en los vehículos durante los últimos años.

¿Qué pasa con las motocicletas en el Túnel de Oriente? Tarifas vigentes para 2026, horarios y restricciones
El Lexus RZ 600e hará parte del portafolio eléctrico de la marca de lujo de Toyota.
Los timones tipo "yoke" no podrán ser homologados a partir de 2027 en China. Foto: Toyota

Si bien el diseño y el lujo parecen ser aspectos que tienen un peso importante, la seguridad, que debiera ser otra de las piedras angulares, parece estar siendo afectada por algunos fabricantes que no han tenido en cuenta que, al incorporar ciertos avances, se puede estar exponiendo la integridad del piloto, sus acompañantes y el resto de actores viales.

Justamente, el último banderazo por parte de las autoridades chinas está ligado a los volantes tipo yugo o “yoke”, los cuales se alejan de los diseños redondos tradicionales y tienden a imitar los timones de los autos de Fórmula Uno y muy cercanos a los que se emplean en los aviones.

Este país ha dado a conocer una nueva norma de seguridad que impedirá que este tipo de volantes sean homologados a partir de 2027; el encargado de adelantar esto fue el Ministerio de Industria y Tecnología de China, el cual creó una nueva norma nacional llamada “Disposiciones para la protección de los conductores frente a lesiones provocadas por el mecanismo de dirección del vehículo”.

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali este martes, 17 de febrero; revise para evitar comparendos

Vehículos

Consumer Report entregó sello “Safety Verdict” a una de las marcas japonesas más emblemáticas

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 17 de febrero

Vehículos

Subieron las tarifas de taxi en Bogotá: ¿qué pasa con los servicios prestados por plataformas que no utilizan taxímetro?

Vehículos

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este martes 17 de febrero?

Vehículos

¿Qué pasa con las motocicletas en el Túnel de Oriente? Tarifas vigentes para 2026, horarios y restricciones

Vehículos

China le responde a Uber, Waymo y Tesla y se monta en la pelea de los robotaxis: esta es la compañía que logró importante marca

Dinero

Cuando el dólar baja pero los precios no: esta es la razón por la que los productos importados siguen caros

Vehículos

Motocarros, alternativa que va en aumento: estas son las regiones donde más se vendieron este tipo de vehículos

Vehículos

Ambulancias, vehículos de rescate y de entregas urbanas se verían afectados por “nuevas barreras”; Andemos prende las alarmas

La norma comenzará a regir a partir del primero de enero del próximo año y excluye cualquier referencia que tenga que ver con los timones semicirculares, los conocidos “yoke steering”.

China le responde a Uber, Waymo y Tesla y se monta en la pelea de los robotaxis: esta es la compañía que logró importante marca

Y es que no se puede negar que, con el auge de las marcas chinas de carros eléctricos, también llegaron nuevos diseños y accesorios muy llamativos, como este tipo de volantes que realmente dan un toque especial y de distinción a los vehículos donde se han incorporado.

Según se ha conocido, la norma actual llevaba varios años vigente, pero la rápida evolución y la incorporación de estos volantes obligó a China a tomar acciones como la de adaptar estándares internacionales que fijen reglas claras para el diseño de los timones.

“Entre los cambios más relevantes figura la reducción del límite de fuerza horizontal en las pruebas con módulo humano hasta 11.110 newtons, en línea con la regulación internacional UN R12. Además, se establecen umbrales más estrictos para el desplazamiento hacia arriba y hacia atrás de la columna de dirección durante una colisión”, señala el portal especializado en autos, Híbridos y Eléctricos, medio que hizo referencia a la decisión del gobierno chino.

Otro cambio que tendrá la regulación al respecto es que no habrá excepción alguna para las pruebas de impacto en ciertas circunstancias, y que todos los vehículos tendrán que someterse a estos rigurosos exámenes y completar las pruebas en su totalidad.

Con el nuevo estándar, los fabricantes deberán superar pruebas de impacto que incluyen diez puntos específicos ubicados en el aro del volante; sin embargo, estos timones semicirculares no cuentan con una parte superior, por lo que físicamente es imposible realizar la evaluación que dé cuenta de cómo opera un volante de estos en caso de un choque.

Qué pasa con los carros eléctricos cuando se enfrentan a encharcamientos: ¿sufren más que los autos a combustión?
Son varios hechos históricos los que marcaron que en algunas regiones el volante del carro esté ubicado en la parte derecha del carro y se conduzca por la izquierda.
Los timones totalmente circulares ofrecen una mayor superficie de impacto. Foto: Getty Images

Este tipo de accesorios se consolidaron gracias a la tendencia que implantó Tesla y que, al igual que sucedió con las manijas embebidas en las puertas, fueron copiadas y popularizadas por los competidores chinos.

Algunas cifras reveladas por las entidades locales, indican que la mayoría de las lesiones de conductores, el 46 %, vinculan a los elementos de dirección; en contraste, los expertos indican que un timón circular completo ofrece a los pilotos una mayor superficie de absorción de impacto en caso de que una colisión lo impulse hacia delante; lo contrario sucede con los tipo “yoke”, que pueden permitir que quien esté al mando sobre pase la posición del timón, corriendo el riesgo de sufrir mayores y más delicadas lesiones.

Más de Vehículos

Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Recuerde que hoy empieza el Pico y Placa.

Cambia pico y placa en Cali este martes, 17 de febrero; revise para evitar comparendos

Las resultados de estas nuevas pruebas actualizadas aplican para modelos evaluados después de ciertas fechas.

Consumer Report entregó sello “Safety Verdict” a una de las marcas japonesas más emblemáticas

Los vehículos modernos incorporan levas en el timón.

Carros chinos tendrán cambio drástico a partir de 2027: echan para atrás lujo que enamoraba y ‘atrapaba’ clientes

En Medellín se tiene nueva rotación del pico y placa

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este martes, 17 de febrero

Taxistas podrían recibir jugoso incentivo si optan por cambiar su carro por uno eléctrico.

Subieron las tarifas de taxi en Bogotá: ¿qué pasa con los servicios prestados por plataformas que no utilizan taxímetro?

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad.

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este martes 17 de febrero?

Túnel de Oriente.

¿Qué pasa con las motocicletas en el Túnel de Oriente? Tarifas vigentes para 2026, horarios y restricciones

Carros autónomos que mejorarán el servicio de transporte en Washington en el 2026

China le responde a Uber, Waymo y Tesla y se monta en la pelea de los robotaxis: esta es la compañía que logró importante marca

Alcaldesa no levanto la medida de pico y placa para fin de año en Bogotá

Movilidad en Bogotá para este lunes, 16 de febrero: complicaciones en la Autopista Sur por choque entre taxi y motociclista

Muchos pilotos no sabe hasta qué punto se puede sumergir un vehículo.

Qué pasa con los carros eléctricos cuando se enfrentan a encharcamientos: ¿sufren más que los autos a combustión?

Noticias Destacadas