Desde la implementación de la Ley 2251 de 2022, diseñada para disminuir los siniestros viales y mejorar la seguridad en las vías colombianas, los accidentes de tránsito que no presentan casos de lesionados o fallecidos han dejado de requerir la presencia de autoridades de tránsito para llevar a cabo los informes oficiales.

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Esto deriva en que la gestión de los siniestros viales recaiga principalmente en las aseguradoras de la Nación, al igual que en la capacidad de los conductores involucrados para recopilar la información necesaria de los hechos.

De acuerdo con Seguros Bolívar, los mayores desafíos que se presentan son la poca autogestión de las personas involucradas en choques, quienes esperan varias horas la llegada de agentes de tránsito para asistir en el caso.

Esto provoca que haya una alta probabilidad de congestionamiento vial en el sector, generando trancones y retrasos que afectan a la movilidad de varios conductores.

Por ello, en la cadena de seguros de personas, y mediante la nueva legislación, se implementan modelos de atención virtual que permiten reportar el incidente y avanzar con el trámite en alrededor de una hora, cuando anteriormente este proceso tardaba entre 18 y 48 horas.

¿Cómo funciona la Ley 2251?

Según Seguros Bolívar, la Ley 2251 establece que los choques de vehículos en los que únicamente se presenten daños materiales deben gestionarse mediante una recopilación de pruebas por parte de las personas involucradas y las respectivas aseguradoras, sin esperar la llegada de un agente de tránsito.

Esto significa que los conductores afectados deben tomar fotografías específicas, registrar videos clave, identificar señales viales y verificar las posiciones de los vehículos involucrados, mientras que las aseguradoras se encargan de orientar y acompañar el proceso.

Esperar innecesariamente a un agente de tránsito tras un choque menor puede generar congestión y afectar la movilidad. Foto: Seguros Bolivar - API

En el caso de la cadena de seguros de personas, la implementación de esta regulación se realiza mediante un modelo de atención virtual inmediata que busca reducir los tiempos de espera.

“Hoy la prioridad es que las personas sepan cómo actuar, cómo tomar evidencias y cómo moverse rápidamente del lugar sin afectar el proceso de reclamación”, explicó Nélson Caballero, gerente de operaciones de asistencia de Seguros Bolívar.

A través de las fotografías y videos de los vehículos, los ciudadanos afectados podrán conocer en poco tiempo el costo aproximado de la reparación en tiempo real.

Recomendaciones al sufrir un choque simple

Si un ciudadano sufre un accidente tras un choque, la entidad emite una serie de recomendaciones para manejar la situación.