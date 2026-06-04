Hábitos que ponen en riesgo su vida al volante: los errores más comunes para evitar en carretera durante este puente festivo

Con la llegada de un nuevo puente festivo, varios de los colombianos aprovechan un fin de semana de descanso para salir de sus hogares y recorrer las carreteras del país.

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No obstante, la búsqueda de libertad, paisajes y espacios para compartir en familia puede verse truncada por los siniestros viales que ocurren en estas zonas.

Según información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con corte a marzo de 2026, las autoridades de tránsito han registrado un total de 2.224 personas fallecidas a causa de accidentes viales. Esto muestra un incremento porcentual de un 20.1% frente a lo visto durante el mismo periodo en el año 2025.

Aunque existen varias causas que provocan estos accidentes, ya sea el exceso de velocidad, la desobediencia de las señales de tránsito o incluso conducir bajo los efectos del alcohol, las entidades buscan seguir mejorando la seguridad vial en las carreteras.

Por ello, han identificado varios errores comunes que los conductores deben tener en cuenta y prevenir, con el fin de contribuir a una conducción más segura en el país, especialmente durante una nueva jornada de puente festivo.

Los errores más comunes para evitar en carreteras

De acuerdo con la empresa multinacional Mapfre, hay varios errores que cometen los conductores al conducir por las carreteras; uno de ellos es no respetar la distancia de seguridad, la cual es esencial para reducir el riesgo de alcance.

Si no se lleva a cabo esta acción, habrá menos probabilidades de frenar con el tiempo suficiente si hay un carro adelante, lo que deriva en un posible choque.

Otro error frecuente es no respetar el paso de los peatones, ya que aproximarse a estos espacios sin la debida precaución puede derivar en un atropello.

Aunque la responsabilidad no siempre recae por completo en el conductor, es importante que mantenga la suficiente precaución ante las personas que cruzan por las vías.

Las carreteras exigen mayor atención, especialmente en temporadas de alta movilidad como los puentes festivos. Foto: Getty Images

No señalizar las maniobras que uno hace en el carro es otro error que se presenta en las carreteras, donde varios cambian de carril o giran sin haber señalizado previamente su movimiento.

Realizar esta práctica aumenta el riesgo de accidentes, ya que no les indica a vehículos que se encuentren alrededor anticiparse a la maniobra. Además, no señalizar implica una infracción, según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

Otro error que se presenta al conducir en carretera es adoptar una mala postura, ya que, además de resultar incómoda, reduce la capacidad de reacción del conductor ante una situación de emergencia y aumenta el riesgo de lesiones en caso de accidente.

Tampoco es recomendable circular por las carreteras por el carril central sin necesidad alguna, ya que dificulta la circulación y obliga a otros conductores a realizar una maniobra adicional; se aconseja siempre mantenerse en el carril derecho de la vía.

Finalmente, entrar a una carretera sin haber calculado previamente la velocidad o distancia de los demás vehículos puede generar situaciones de peligro para los usuarios.