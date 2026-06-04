¿Viaja con su mascota estos puentes festivos? Estas son las reglas que debe conocer antes de llegar a la terminal de transportes de Bogotá

Con la llegada de los puentes festivos de junio y el aumento de viajeros por carretera, miles de familias se preparan para salir de la ciudad acompañadas de sus perros y gatos. Sin embargo, antes de empacar correas, juguetes y concentrado, es importante conocer las normas que rigen el ingreso de animales de compañía a la Terminal de Transporte de Bogotá.

De acuerdo con la guía oficial de la Terminal, las mascotas son bienvenidas, pero sus cuidadores deben cumplir una serie de requisitos para garantizar la seguridad, la convivencia y el bienestar de todos los viajeros.

El carné de vacunación es obligatorio

Uno de los principales requisitos es portar el carné de vacunación actualizado de la mascota. Además, el animal debe cumplir con todas las condiciones de salubridad exigidas por la legislación colombiana.

Las autoridades también recomiendan evitar viajar con animales agresivos o que presenten altos niveles de ansiedad, teniendo en cuenta el flujo constante de personas y otras mascotas dentro de las instalaciones.

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Ojo: no puede dejar sola a su mascota

La terminal recordó que los propietarios no pueden dejar a sus animales amarrados o solos en las entradas, pasillos o zonas comunes. Asimismo, si la mascota llega a hacer sus necesidades dentro de las instalaciones, el responsable deberá recoger los residuos de inmediato y depositarlos en las canecas correspondientes.

Otra recomendación es transportar a los animales cargados o en coche durante su permanencia en la Terminal, especialmente en los momentos de mayor afluencia de viajeros.

Es importante seguir las recomendaciones según la empresa de transportes. Foto: Getty Images

Requisitos especiales para algunos perros y gatos

En el caso de los perros de manejo especial, estos deberán portar collar, bozal y la documentación correspondiente de registro.

Por su parte, los gatos deben movilizarse en guacal y todas las mascotas deben llevar algún elemento de identificación visible, como collar con placa o datos de contacto de su propietario.

Antes de comprar el tiquete, consulte con la empresa

La Terminal de Transporte hizo una advertencia importante para quienes planean viajar durante este y los próximos puentes festivos: cada empresa transportadora tiene políticas internas diferentes para el traslado de animales de compañía, por lo que se recomienda consultar las condiciones antes de adquirir el pasaje.

Las autoridades también recordaron que los animales son sujetos de especial protección y que cualquier acto de maltrato puede derivar en sanciones contempladas en la legislación colombiana.