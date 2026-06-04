El emotivo homenaje a Carbón: de perro callejero a tener su propio mural escolar

Lo que comenzó como la llegada de un perro callejero a un colegio, terminó convirtiéndose en una historia de cariño, compañía y reconocimiento. Carbón, un perro que desde hace años acompaña a estudiantes y profesores de una escuela en Argentina, recibió un homenaje muy especial cuando varios alumnos decidieron inmortalizarlo en un mural dentro de la institución educativa.

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La iniciativa se dio como una muestra de agradecimiento hacia el animal, que se ha ganado el afecto de toda la comunidad educativa gracias a su presencia constante y a su comportamiento que es muy tranquilo.

Con el paso del tiempo, Carbón dejó de ser un visitante ocasional para convertirse en una figura familiar dentro del colegio, donde acompaña las jornadas académicas y comparte diariamente con niños, jóvenes y docentes.

Carbón, el perrito que fue homenajeado con un mural en un colegio. Foto: Facebook: Escuela 65 Alte. G. Brown

Desde la institución comentaron que el perro apareció hace varios años en los alrededores del colegio y poco a poco comenzó a acercarse a las instalaciones.

Lejos de alejarlo, la comunidad decidió brindarle cuidado, alimento y atención veterinaria. Desde entonces, el perro se convirtió en un integrante más del entorno escolar y en un símbolo de compañerismo para los estudiantes.

El mural fue hecho por alumnos que quisieron reconocer lo positivo que ha sido tener a Carbón en la vida cotidiana del colegio.

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La obra muestra al perro como una figura central y representa el vínculo especial que ha construido con quienes conviven con él. Además de destacar su imagen, el proyecto buscó promover mensajes relacionados con el respeto, el bienestar animal y la importancia de brindar segundas oportunidades.

Las fotos de este mural se compartieron en las redes sociales de la institución con el mensaje: “Él no es solo el perro de nuestra Escuela 65 Alte. G. Brown, también es el perro de la iglesia, del club, de cada lugar donde hay niños. Hoy nos toca compartir este hermoso mural y solo nos queda agradecer cada paso que se dio para lograrlo. Por supuesto un gracias gigante a la artista Mariana Brizuela por este hermoso trabajo hecho con el corazón”, se lee.

Este post despertó diferentes reacciones buenas entre los internautas, y muchos destacaron que historias como la de Carbón reflejan cómo los animales pueden generar conexiones profundas con las personas y convertirse en parte importante de una comunidad.

Desde el colegio también señalaron que la presencia del perro ha servido para fomentar valores como la empatía y la responsabilidad entre los alumnos. Su historia se ha convertido en un ejemplo de convivencia y cuidado hacia los animales que llegan a este tipo de lugares.