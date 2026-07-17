Así se celebrará el Día Mundial del Perro en Bogotá

Con motivo del Día Mundial del Perro, el próximo miércoles 22 de julio se llevará a cabo, en Bogotá, una jornada con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre el cuidado consciente de las mascotas y fortalecer las conductas de respeto a los animales.

La jornada denominada Encuentro barrial ‘Día de Perros’ se desarrollará en el Castillo de las Artes, en la calle 23 No. 14 - 19.

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La actividad es liderada de forma conjunta por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA y la Fundación Arca Luminosa. “Estas entidades convocan a toda la comunidad del sector a asistir activamente con sus animales de compañía para disfrutar de una oferta que promueve el respeto, la convivencia vecinal y los deberes de la tenencia responsable”, señaló el Instituto Distrital de Artes.

La jornada denominada Encuentro barrial ‘Día de Perros’ se desarrollará en el Castillo de las Artes, en la calle 23 No. 14 - 19. Foto: Getty Images

Esta es la agenda

El evento contará con un circuito de seis actividades principales diseñadas para los asistentes y sus entornos:

Lectura del libro Pis Pis Pis: Espacio pedagógico y literario enfocado en la sensibilización de la infancia frente a la convivencia con los animales. Taller “Ponte en sus patas”: Aula práctica sobre normatividad, deberes ciudadanos, tenencia responsable y cuidados básicos de salud animal. Campaña de collares reflectivos: Jornada de bienestar dirigida a los animales de compañía de habitantes de calle y recicladores de oficio, orientada a prevenir accidentes viales y mejorar su visibilidad. Olla comunitaria saludable: Espacio de encuentro vecinal para compartir alimentos bajo estándares de nutrición equilibrada. Taller de cianotipia: Actividad artística que utiliza esta técnica fotográfica tradicional para plasmar la relación entre la comunidad y sus mascotas. Exposición de animales de compañía: Muestra realizada en articulación con el Hogar de Paso Los Mártires, destinada a visibilizar procesos de adopción para animales rescatados.

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Encuentro artístico ambiental con el Jardín Botánico

Adicionalmente, el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, en alianza con el Jardín Botánico de Bogotá, invitó a la ciudadanía a la Franja de Encuentros que se realizará el martes 28 de julio, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., en el cuarto piso del Castillo de las Artes.

“Este encuentro artístico ambiental implementará actividades culturales y lúdicas orientadas a promover el reconocimiento del entorno, el cuidado de la naturaleza y la construcción de vínculos comunitarios basados en el respeto mutuo y la participación activa para el bienestar del territorio”, subrayó.