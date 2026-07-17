Así se celebrará el Día Mundial del Perro en Bogotá

Con motivo del Día Mundial del Perro, el próximo miércoles 22 de julio se llevará a cabo, en Bogotá, una jornada con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre el cuidado consciente de las mascotas y fortalecer las conductas de respeto a los animales.
La jornada denominada Encuentro barrial ‘Día de Perros’ se desarrollará en el Castillo de las Artes, en la calle 23 No. 14 - 19.
La actividad es liderada de forma conjunta por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA y la Fundación Arca Luminosa. “Estas entidades convocan a toda la comunidad del sector a asistir activamente con sus animales de compañía para disfrutar de una oferta que promueve el respeto, la convivencia vecinal y los deberes de la tenencia responsable”, señaló el Instituto Distrital de Artes.
Esta es la agenda
El evento contará con un circuito de seis actividades principales diseñadas para los asistentes y sus entornos:
- Lectura del libro Pis Pis Pis: Espacio pedagógico y literario enfocado en la sensibilización de la infancia frente a la convivencia con los animales.
- Taller “Ponte en sus patas”: Aula práctica sobre normatividad, deberes ciudadanos, tenencia responsable y cuidados básicos de salud animal.
- Campaña de collares reflectivos: Jornada de bienestar dirigida a los animales de compañía de habitantes de calle y recicladores de oficio, orientada a prevenir accidentes viales y mejorar su visibilidad.
- Olla comunitaria saludable: Espacio de encuentro vecinal para compartir alimentos bajo estándares de nutrición equilibrada.
- Taller de cianotipia: Actividad artística que utiliza esta técnica fotográfica tradicional para plasmar la relación entre la comunidad y sus mascotas.
- Exposición de animales de compañía: Muestra realizada en articulación con el Hogar de Paso Los Mártires, destinada a visibilizar procesos de adopción para animales rescatados.
Encuentro artístico ambiental con el Jardín Botánico
Adicionalmente, el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, en alianza con el Jardín Botánico de Bogotá, invitó a la ciudadanía a la Franja de Encuentros que se realizará el martes 28 de julio, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., en el cuarto piso del Castillo de las Artes.
“Este encuentro artístico ambiental implementará actividades culturales y lúdicas orientadas a promover el reconocimiento del entorno, el cuidado de la naturaleza y la construcción de vínculos comunitarios basados en el respeto mutuo y la participación activa para el bienestar del territorio”, subrayó.