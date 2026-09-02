Rescatan a Lazy, perro pitbull que permanecía encerrado y en malas condiciones en una vivienda del sur de Bogotá

Tras recibir un reporte ciudadano sobre tenencia irresponsable, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) emitió concepto desfavorable sobre las condiciones de vida de Lazy, un pitbull que permanecía encerrado y en malas condiciones en una vivienda de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

Antes esto, la Policía de Bogotá realizó la aprehensión del canino, que quedó bajo la custodia del IDPYBA.

“El expediente será remitido a las autoridades competentes para las acciones correspondientes. La denuncia de la ciudadanía advirtió que este animal de tamaño grande vivía en una casa improvisada con condiciones deficientes para su bienestar”, señaló la entidad.

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Lazy fue trasladado a la Unidad de Cuidado Animal (UCA) para la realización de evaluación médica detallada.

¿Cómo denunciar?

Si conoce de posibles casos de maltrato en contra de los animales, existen los siguientes canales de atención:

Línea de Emergencias 123.

Correo institucional: proteccionanimal@animalesbog.gov.co

Sede Presencial: Carrera 10 No 26 - 51 - Edificio Residencias Tequendama - Torre Sur, Piso 5

Sistema Bogotá Te Escucha en donde se pueden adjuntar fotos y/o videos como evidencia.

Bogotá amplía la oferta de esterilizaciones gratuitas

La Alcaldía de Bogotá, a través del IDPYBA, anunció que, durante septiembre, pondrá a disposición de la ciudadanía 11.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos, como parte de las acciones para promover la tenencia responsable y contribuir al bienestar de los animales de compañía en la ciudad.

Las jornadas se llevarán a cabo en diferentes localidades de la ciudad a través de unidades móviles, además de los puntos fijos de atención ubicados en la UCA, en Engativá, y en la Universidad Nacional.

Las localidades que harán parte de esta programación son Bosa, Suba, Kennedy, Usaquén, Engativá, Antonio Nariño, Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Usme, Santa Fe, Chapinero, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, San Cristóbal, Los Mártires y Tunjuelito.

De acuerdo con la programación de cada jornada, el acceso podrá realizarse mediante agendamiento, convocatoria local o una modalidad mixta.

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Las personas interesadas en conocer la programación y solicitar un turno pueden ingresar a: https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos

El servicio es gratuito para perros y gatos, machos y hembras, que conviven en hogares de estratos 0, 1, 2 y 3, así como para animales de compañía en condición de calle o que hacen parte de comunidades o sectores donde son reconocidos como animales de cuadra

“Esterilizar a perros y gatos no solo mejora su calidad de vida, sino que previene enfermedades como infecciones uterinas, tumores mamarios y problemas hormonales en machos, además de contribuir al control de comportamientos agresivos o inadecuados”, señaló el IDPYBA.